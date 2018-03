Stiri pe aceeasi tema

- Declaratia unica propusa de Ministerul Finantelor inlocuieste sapte formulare existente in prezent, respectiv D200 (pentru veniturile realizate din Romania), D201 (veniturile realizate din strainatate), D220 (venitul estimat/norma de venit), D221 (normele de venit in agricultura), D600 (contributiile…

- In cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala, „venitul net se determina de platitorii venitului prin scaderea din venitul brut a cheltuielilor stabilite prin aplicarea cotei forfetare de 40 % asupra venitului brut”, se mentioneaza in proiectul normativ. Impozitul se calculeaza…

- Declaratia unica va trebui depusa, in 2018, pana la data de 15 iulie, apoi - incepand din 2019 - pana la 15 martie. Noul formular inlocuieste declaratiile D200 - veniturile realizate din Romania, D201 - veniturile realizate din strainatate, D220 - venitul estimat/norma de venit, D221 - norme de venit…

- Contributiile sociale aferente veniturilor obtinute din drepturi de autor se retin la sursa de catre platitori, iar contribuabilii trebuire sa depuna o declaratie unica la ANAF pana la data de 15 iulie. Iata detaliile, asa cum apar ele in proiectul de modificare a Codului Fiscal, publicat ieri de ministerul…

- Scriitorii, jurnaliștii, artiștii, graficienii și toți cei care sunt platiți pe drepturi de autor (DDA) vor avea posibilitatea de a opta daca mai platesc contribuții sociale, acestea urmand sa devina facultative, potrivit proiectului prin care Ministerul Finanțelor vrea sa introduca formularul care…

- ”Crize care sa afecteze atat de mult Romania nu vor fi, asta sigur. Sigur! Cei care sunt in aceasta zona economica pot zice: Domnule, nu ai cum sa spui tu sigur. Eu spun ca nu vor fi. In al doilea rand, statul va asigura partea de pensii, deci partea de venituri pentru populatie. Repet, nu are cum”,…

- Formularul 600 e istorie! Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a anunțat lansarea Declarației Unice pentru romanii care realizeaza venituri din alte activitați, un formular care reunește șapte alte formulare și are o singura pagina. Iata...

- Romanii care au realizat anul trecut caștiguri din tranzacții cu Bitcoin sau alte monede virtuale trebuie sa plateasca la Fisc impozit pe venit și contribuții sociale, chiar daca monedele digitale nu sunt reglementate oficial in țara noastra. Reamintim, Bitcoin a crescut anul trecut de la o mie de dolari…

- Ministerul de Finante analizeaza posibilitatea ca optiunea pentru redirectionarea a 2% din impozitul pe venit pentru o anumita entitate sa ramana valabila maximum trei ani, daca nu se opteaza in alt mod intre timp, potrivit unui document al institutiei. "Se analizeaza posibilitatea ca optiunea…

- Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice. Declaratia unica va comasa sapte declaratii, intre care si Formularul 600, relateaza Romania…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a anunțat, joi, ca impozitul și contribuțiile sociale pe venit pentru persoanele cu drepturi de autor vor fi din nou reținute la sursa. Guvernul Dancila a decis sa dea o Ordonanța de Urgența prin care impozitul pe venit si contributiile sociale pentru veniturile…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca situatia salariilor mai multor categorii profesionale se va echilibra. Aceasta a depus la Camera Deputatilor cateva amendamente la Ordonanta 91, adoptata in decembrie, care "ar ajusta sau regulariza cat de cat lucrurile". Este vorba de Ordonanta…

- Ministerul Finantelor nu vrea sa impoziteze Biserica, dar cauta solutii de finantare pentru zona sociala, in conditiile in Romania are o situatie neplacuta pe aceasta zona, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, dupa discutiile din Comisia de buget finante din Senat.

- Declaratie unica si schimbarea calcularii contributiilor. Ministrul Finantelor Publice (MFP), Eugen Teodorovici, a declarat ca Guvernul isi propune sa rezolve problemele aparute dupa transferul contributiilor sociale si modificarea Codului fiscal. Astfel, in locul Declaratiei 600, care i-a bulversat…

- "Dintr-un calcul aritmetic reiese ca indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal scade sau ar putea sa scada din urmatoarele considerente: in primul rand cota de contributie de asigurari sociale in cuantum de 10,5% pana in decembrie anul trecut, din ianuarie 2018 a crescut la 25%.…

- Indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal de 126 de zile, pe care o mama sau viitoare mama le poate lua inainte sau dupa nastere, ar putea scadea prin majorarea contributiilor sociale, de la 10,5% in decembrie la 25% in ianuarie, a declarat, marti, Claudia Sofianu, Partener, Liderul…

- Autor: Florentin SCALETCHI Dupa ce v-am prezentat coditiile si apoi premizele pentru care a fost necesara aparitia Rezolutiei nr 2199/ 10 iunie 2010 a Uniunii Europene, acum am sa va prezint ce lege trebuie sa adopte statele membre, in care sa inglobeze, cele 48 de articole pe care le-au adoptat in…

- Guvernul are in lucru o noua Ordonanta de Urgenta privind Declaratia 600, care va rezolva situatia asigurarilor de sanatate pentru contribuabilii care nu au depus declaratia, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat, luni, vicepremierul Viorel Stefan. “In legatura cu faptul ca s-a prorogat…

- Formularul 600 va putea fi depus pana la 15 aprilie, potrivit unei ordonante de urgenta adoptate miercuri de Guvern, se arata intr-un comunicat al Executivului. Potrivit sursei citate, termenul de depunere a Formularului 600 (Declaratia privind venitul asupra caruia se datoreaza contributia de asigurari…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri, la inceputul primei sedinte a Cabinetului sau, ca va fi adoptata OUG privind prorogarea termenului pentru depunerea declaratiei 600 de la 31 ianuarie, pana in 15 aprilie. Ministerul Finantelor va trebuie apoi sa gaseasca o solutie permanenta care sa…

- Este oficial. Ministerul Finantelor pregateste o ordonanța de urgența pentru a anula depunerea Deciziei 600. Anuntut a fost facut marti dimineata, de catre ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Potrivit ministrului, Declaratia 600 nu isi are rostul. „Voi pregati o OUG pentru a anula depunerea Deciziei…

- Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa, a explicat, in Comisia Economica din Senat, ca aceasta Declarație 600 va aduce schimbari pentru cei care au contracte pe drepturi de autor. Mișa a explicat ca aceștia vor plati raportat la veniturile realizate efectiv, nu la veniturile prognozate. De asemenea, ministrul…

- Contribuția la pensii este una dintre cele trei contribuții sociale ramase in legislație incepand cu data de 1 ianuarie 2018. Aceasta este datorata, in principal, pentru veniturile din salarii sau asimilate salariilor, așa cum reiese din prevederile Codului fiscal. Cotele de CAS valabile in…

- Patronatele iau pozitie in ceea ce priveste Ordonanta de Urgenta a Guvernului care se refera la premiile ANAF din amenzi. Reprezentantii Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) sunt de parere ca OUG 116/2017 incalca articolul 56 alin. (1) din…

- Prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal, in afara transferului asigurarilor sociale de la angajator la salariat au fost aduse modificari structurale și la modul in care se datoreaza și platesc asigurarile sociale de persoanele fizice ce realizeaza venituri extra salariale. Aceasta…

- Profesori din Romania sunt platiti cu mult mai putini bani decat secretarele sau soferii din primarii iar cu o asemenea pozitionare in grilele de salarizare a celor care pregatesc viitoarea forta de munca sansele sa ajungem in randul tarilor cu nivel de trai ridicat tind catre zero, atrag atentia reprezentantii…

- Președintele Romaniei,Klaus Iohannis, a trimis vineri, 12 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale.Citeste si: Informatii de…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, marti, ca problema autonomiei Tinutului Secuiesc este discutata de ”foarta multa vreme” si ca este deschis dialogului, afirmand ca in ceea ce priveste drepturile minoritatilor Romania este un exemplu pozitiv in Europa.

- Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN) anunta organizarea, impreuna cu Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA), a unei reuniuni de consultare pe marginea propunerii de Directiva privind dreptul de autor in Piata Unica Digitala. Directiva europeana face parte din cel de-al…

- Premierul Mihai Tudose a spus la Romania TV cu cat vor creste salariile romanilor de la 1 ianuarie 2018: "Nu putem vorbi de legea salarizarii fara trecerea contributiilor de la angajator la angajat. Paradigma in care legea a fost scrisa si trecuta prin parlament pe care guvernul e obligat…

- Autor: Adrian SEVERIN 1. Statisticile sunt zguduitoare: media condamnarilor la pedepsa cu inchisoarea in Romania este de sapte ori mai mare decat in UE. Suspectat de barbarie (pe buna dreptate, de altfel), legiuitorul roman, dar mai ales judecatorul roman, ar putea recurge (pana la o reforma structurala…

- SECȚIUNEA a 2-a Drepturile și obligațiile asiguraților ART. 229 (1) Asigurații au dreptul la un pachet de servicii de baza in condițiile prezentei legi. (2) Drepturile prevazute la alin. (1) se stabilesc pe baza contractului-cadru multianual, care se elaboreaza de CNAS in urma negocierii cu Colegiul…

- Documentul ar urma sa modifice Legea evaziunii fiscale și sa aduca statului, potrivit inițiatorilor, un dublu caștig: atat recuperarea rapida a prejudiciilor, cat și scutirea cheltuielilor cu detenția condamnaților, scrie avocatnet.ro. Anularea pedepsei cu inchisoarea pentru fapte grave de…

- Peste 74% dintre intreprizatorii romani ar putea ajunge la inchisoare in 2018 daca Guvernul va reintroduce raspunderea penala pentru neretinerea si neincasarea sau retinerea si neplata impozitelor si contributiilor. Ca sa afle ce parere au angajatorii despre modificarea Legii 241/2005 pe care…

- Fostul ministru al Justiției avertizeaza ca PSD și ALDE se folosesc de directiva europeana ca pretext pentru macelarirea Codului penal și a Codului de procedura penala. Raluca Pruna mai spune și ca spre deosebire de graba cu care aleșii vor sa transpuna directiva care vorbește despre prezumția de nevinovație,…

- Cotele defalcate din impozitul pe venit care se transfera primariilor cresc de la 71,5% la 100%. Amendamentul, inițiat de UDMR, a fost votat de comisia de buget-finanțe, vineri seara. Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa le-a transmis aleșilor locali ca 13 miliarde de lei, reprezentand excentul bugetar,…

- Medicii si familiile lor, aflate in intretinerea acestora, ar trebui sa beneficieze gratuit de asistenta medicala, medicamente si proteze, potrivit unui articol legislativ in vigoare din 2008. Doar ca nu exista procedura pentru decontarea acestor servicii, astfel ca nu se aplica, de 9 ani. Cel putin…