Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice vrea sa emita obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro in luna ianuarie, in valoare de 100 de milioane de euro, in vederea finantarii deficitului de stat si refinantarii datoriei publice, potrivit unui ordin publicat in Monitorul Oficial. Conform prospectului de…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, iesea public pe 18 decembrie si dinamita economia cu anuntul unor modificari de substanta ale fiscalitatii in 2019. A vorbit de taxarea cifrei de afaceri a companiilor din energie si telecom si “ taxa pe lacomie ” pentru banci. Anuntul s-a suprapus unui context…

- In prima zi din 2019 au intrat in vigoare noile masuri fiscale din Ordonanta de Urgenta a Guvernului, emisa la final de an, printre aceste masuri fiind si „taxa pe lacomie” pentru banci. Ordonanta a fost publicata in Monitorul Oficial, conform Mediafax. Printre cele mai importante prevederi sunt: taxa…

- Producatorul german de baterii Varta Microbattery, care detine o fabrica in judetul Brasov din 2014, va investi 50 de milioane de lei (10,8 mil. euro) in extinderea productiei pentru acumulatori si baterii pentru aparate auditive, jumatate din investitie fiind sustinuta printr-un ajutor de stat, arata…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 600 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni, cu maturitatea la 54 de luni, la un randament mediu de 4,34% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR), potrivit capital.ro. Valoarea nominala…

- Valoarea nominala a emisiunii de joi a fost de 400 de milioane de lei, iar bancile au subscris 1,321 miliarde de lei. Vineri este programata o licitatie suplimentara prin care statul vrea sa atraga inca 60 de milioane de lei la randamentul stabilit joi. De asemenea, MFP a atras 600 milioane de lei…

- titlurile de stat pot fi achizitionate pana pe 21 decembrie 2018 de la unitatile Trezoreriei Statului si pana pe 20 decembrie 2018 prin reteaua de oficii postale din mediul urban si 19 decembrie prin reteaua oficiilor postale din mediul rural. A treia emisiune de titluri de stat catre populatie,…

- Vești bune pentru locuitorii orașului Hațeg. Primarul localitații, Marcel Adrian Goia a semnat pentru Orașul Hateg un nou contract de finanțare prin Program Operațional Regional 2014-2020, respectiv „Construire Școala Gimnaziala”, SMIS 120284. Valoarea totala a contractului este de 18.137.584,30…