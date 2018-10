Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat in octombrie 2018 imprumuturi de la bancile comerciale de 4,695 miliarde de lei, din care 4,2 miliarde de lei prin licitatii de obligatiuni de stat si certificate de trezorerie, la care se poate adauga suma de 495 de milioane de lei prin sesiuni suplimentare…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, luni, 411,7 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni, cu maturitatea la 125 de luni, la un randament mediu de 4,98% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei...

- Ministerul de Finante a imprumutat luni 411 milioane lei de la banci, intr-o emisiune de obligatiuni in valoare de 300 milioane lei, suprasubscrisa, cu scadenta la noua ani si o dobanda de 4,98% pe an.

- Aerostar Bacau (ARS), companie ce activeaza in domeniul fabricatiei de produse de aviatie si mentenanta, va plati dividendele aferente anului 2017 incepand cu data de 20 septembrie.

- Ministerul Finantelor Publice a imprumutat astazi de la banci circa 92 milioane de lei, cu o dobanda de 5,20% pe an, prin redeschiderea unei emisiuni de obligatiuni in valoare de 100 milioane lei, scadenta in 2031. Emisiunea, deschisa initial in 2016, a inregistrat un volumul total…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 350,545 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont, cu scadenta la 12 luni, la un randament mediu de 3,31% pe an, potrivit datelor transmise de Banca ...

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 209,07 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark cu scadenta in februarie 2020, la un randament mediu de 4,03% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea…

- Ministerul Finantelor Publice s-a imprumutat miercuri 109 milioane euro de la banci printr-o emisiune de obligatiuni redeschisa,m cu scandenta in 2021si o dobanda de 0,33% pe an. Emisiunea a avut o valoare de 100 milioane euro si a fost deschisa initial in 2016. Valoarea totala…