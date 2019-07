Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Energiei va preleva si va analiza probe de benzina si motorina din statiile de distributie, pentru a monitoriza calitatea acestora, potrivit unui proiect de ordin publicat pe site-ul institutiei. Astfel, autoritatea competenta, adica ministerul, va actualiza o lista cu statiile de distributie…

- Apa CTTA atenționeaza ca in urmatoarele zile vor aparea modificari ale calitații apei potabile in județul Alba, in urma avariei majore in rețea, produsa miercuri de constructorul lotului doi al Autostrazii Sebeș-Turda. In aceasta perioada, stațiile de tratare a apei funcționeaza in regim de hiperclorinare,…

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice (SDEE) Brasov anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica, pentru efectuarea de lucrari, in municipiul Brașov și cateva localitați din județ, in zilele de joi și vineri, 4- 5 iulie, conform urmatorului program: Joi, 4 iulie in intervalul 09.00-14.00,…

- La sfarsitul lunii decembrie 2018, Consiliul Concurentei a semnat un contract cu firma Maguay pentru realizarea aplicatiei, contractul avand o valoare de 1,42 milioane de lei. In februarie, presedintele CC, Bogdan Chiritoiu, declara, pentru AGERPRES, ca platforma web si aplicatiile mobile vor fi gata…

- Benzina și motorina s-au scumpit. Stațiile PECO din Republica Moldova au fost afișat noile prețuri la carburanți. Astfel, prețul pentru un litru de benzina, dar și motorina a crescut in medie cu un leu.

- Potrivit Institutului Național de Statistica, romanii au platit cu aproape 6 procente mai mult pentru motorina și benzina in luna aprilie, fața de ultima luna a anului trecut. Practic, șoferii au platit cu aproape 63 de bani mai mult – fața de inceputul anului, arata și datele Comisiei Europene. …