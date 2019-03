Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Energiei propune stergerea datoriilor pe care le au producatorii de energie la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), prin preluarea unor active energetice, se arata intr-un proiect de ordonanta de urgenta, postat pe site-ul institutiei.Citește și: Liviu Dragnea, DERANJAT…

- Ministerul Energiei propune stergerea datoriilor pe care le au producatorii de energie la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), prin preluarea unor active energetice, se arata intr-un proiect de ordonanta de urgenta, postat pe site-ul institutiei, potrivit agerpres.ro."Prezenta…

- Producatorii de energie electrica pe baza de carbune si cei care produc energie electrica si termica in cogenerare vor fi scutiti de la plata contributiei de 2% pe cifra de afaceri introdusa prin Ordonanta 114, arata un proiect de ordonanta de urgenta al ministerului Finantelor pentru modificarea OUG…

- Ministrul Energiei Anton Anton a anuntat marti ca Ordonanta 114 s-ar putea modifica in sensul eliminarii contributiei de 2% din cifra de afaceri pe care o voi plati producatorii de energie pe baza de carbune. Consiliul Concurentei sustine insa ca eliminarea taxei numai pentru acesti producatori ar putea…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala iese in intampinarea romanilor cu datorii, cu o mișcare care vine sa inlature presiunea de pe aceștia, cel puțin intr-o anumita masura. In acest sens, ANAF a infiintat un Institut de Mediere, rolul noii structuri fiind acela de a le propune romanilor cu datorii…

- Ministerul Energiei a solicitat prorogarea cu un an a termenului de aplicare a contributiei de 2% din cifra de afaceri pentru companiile din energie, prevazuta in Ordonanta de Urgenta 114/2018, a declarat, marti, Doru Visan, secretar de stat in minister. "Am cerut prorogare pe un an, apoi vom mai analiza",…

- Jongleriile fiscale ale Guvernului ar putea trimite Complexul Energetic Hunedoara direct in faliment. Senatorul PNL, Carmen Eleonora Harau, trage un semnal de alarma in ceea ce privește impactul ordonanței “lacomiei” asupra socitații energetic hunedorene. Controversata ordonanța 114 privind…

- Contribuabilii vor fi imparțiți pe clase de risc fiscal, in acest an, de catre Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF), in urma unor modificari la Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 25/2018. Astfel, aceștia vor fi clasificați pe trei categorii, respectiv A, B și C, iar cei din prima categorie…