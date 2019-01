Ministerul Energiei: Numarul consumatorilor afectati de avariile produse la reteaua de energie electrica, in scadere la 70.000

Stiri pe aceeasi tema

- Ca urmare a intervenției echipelor de remediere a avariilor produse de vremea extrema in rețele de furnizare și distribuție a energiei electrice, numarul consumatorilor nealimentati cu curent electric a scazut la jumatate. Astfel, in prezent sunt afectați circa 70.000 de consumatori, fata de 150.000,…

- Din cauza cantitaților mari de zapada care au cazut in ultimele zile in Munții Apuseni, liniile de tensiune au cedat din cauza zapezii și a viscolului. Mai multe echipaje ale Electrica au fost pe teren pentru remedierea defecțiunilor. Astfel, luni, 14 ianuarie, localitatea Arieșeni era nealimentata…

- Aproape 150.000 de consumatori din 17 judete au fost afectati de avariile la reteaua de energie electrica, produse in contextul vremii nefavorabile. Potrivit datelor din Centrul Operational National al IGSU,...

- Circa 60 de localitati din judetul Timis au fost partial sau total nealimentate cu energie electrica, duminica dimineata, pentru restabilirea energiei electrice lucrand mai multe echipaje, relateaza agerpres.ro.citește și: Veste mare pentru romani! Toți vor putea primi al 13-lea si al 14-lea…

- Un numar de 15.000 de gospodarii din 20 de localitati sunt in continuare nealimentate cu energie electrica, duminica dimineata, in judetul Buzau. UPDATE. Circa 60 de localitati din judetul Timis au fost partial sau total nealimentate cu energie electrica, duminica dimineata, pentru restabilirea energiei…

- Instituția Prefectului din Județul Buzau anunța ca peste 16.000 de abonați Electrica se afla in bezna, de cateva ore. Și in municipiu sunt gospodarii fara curent la orele serii. Avariile au fost produse de viscolul puternic. Conform unei raportari a societații Electrica, in acest moment este intrerupta…

- Clientii care vor sa cumpere apartamente in ansamblurile rezidentiale noi trebuie sa fie foarte atenti ca bransamentele la reteaua electrica sa fie cele finale, individuale, intrucat foarte multe blocuri noi sunt in prezent racordate ilegal, a declarat, joi, Leonela Leca, expert in securitate energetica…

- Romania si-a propus pentru 2030 sa atinga o tinta de energie regenerabila de 32% din consum, fata de 24% in prezent, si cum pretul echipamentelor este in scadere si factura consumatorilor va fi mai mica, a declarat, marti, Niculae Havrilet, consilier al ministrului Energiei, intr-o conferinta de profil.…