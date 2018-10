Ministerul Energiei ne spune cand vor scadea facturile

Stiri pe aceeasi tema

- Romania si-a propus pentru 2030 sa atinga o tinta de energie regenerabila de 32% din consum, fata de 24% in prezent, si cum pretul echipamentelor este in scadere si factura consumatorilor va fi mai mica, a declarat, marti, Niculae Havrilet, consilier al ministrului Energiei, intr-o conferinta de…

- "Tinta Romaniei va fi de 32% pentru 2030. Avand in vedere ca deja am depasit cu 4% tinta pentru anul 2020, inca 8% in urmatorii 12 ani este foarte posibil sa fie instalati si fara un suport financiar deosebit", a spus reprezentantul Ministerului Energiei.Potrivit acestuia, costurile in…

- Un raport al Autoritații de Reglementare a Energiei arata ca in trimestrul al doilea din acest an, prețul mediul de vanzare a energiei electrice la clienții finali a crescut cu aproape 20 la suta, fața de aceeași perioada a anului trecut. In același... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Noul cadru de reglementare va descuraja investitiile in modernizarea retelelor si va afecta calitatea serviciului, iar reducerea investitiilor va produce efecte negative si in economie, cu o pierdere estimata a unei contributii la PIB de 13,7 miliarde de lei si reducerea cu 1,2 miliarde lei a contributiilor…

- Rata de rentabilitate a distribuitorilor de energie electrica va fi de 5,66%, de la 1 ianuarie 2019, in scadere fata de nivelul de 7,7% din prezent, a decis Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), care a spus ca astfel vor scadea preturile la consumatori. Firmele din domeniu…

- Exista o soluție pentru ca gospodariile – consumatorii casnici de energie electrica sa obțina o reducere a facturii la curent. Se poate ușor, completand o simpla cerere de trecere la un alt furnizor de energie. Persoanele care parasesc piata reglementata de furnizare a energiei electrice afla ca, in…

