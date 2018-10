Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Energiei a finalizat pașii instituționali necesari fuziunii ELCEN-RADET. In 24 septembrie, creditorii ELCEN au aprobat planul de reorganizare al societații, urmand ca acesta sa fie supus aprobarii judecatorului sindic in 18 octombrie.Pasul urmator este ca Primaria Municipiului București…

- Ministrul finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, dupa ședința CSAT suspendata de Klaus Iohannis, ca intarzierea rectificarii bugetare va avea efecte negative asupra asigurarii salariilor, a investitiilor si compensatiile asigurate pentru fermierii afectati de pesta porcina. Guvernul are obligatia…

- Serviciul Roman de Informații pregatește un amplu proces de reorganizare interna, astfel ca ar urma sa fie schimbați din funcție toți șefii județeni incepand cu data de 1 ianuarie 2019, au declarat pentru G4Media.ro surse din comunitatea de informații. In locul filialelor județene ar urma sa fie inființate…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca premierul Viorica Dancila nu a desemnat un prim-ministru interimar pentru perioada concediului sau, ci doar a delegat unele atributii. „Nu am vazut decizia premierului. Nu stiu daca este desemnat interimar. Nu cred ca premierul poate desemna…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a lasat sa se ințeleaga, marți, intr-un interviu acordat DC News, ca procurorul general Augustin Lazar ar urma sa fie supus unei evaluari asemanatoare celei la care a fost supusa Laura Codruța Kovesi. Ministrul justiției a dezvaluit și cum a primit de la procurorul…

- Fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi, va activa, incepand de miercuri, in cadrul Parchetului General, din ordinul dat de procurorul general Augustin Lazar. Potrivit unui comunicat de presa, Augustin Lazar a emis un ordin, in ziua in care CSM a decis ca Laura Codruța Kovesi sa-și continue activitatea…

- Fostul ministru al turismului, Elena Udrea, condamnata la șase ani de inchisoare și fugita in Costa Rica, va naște intre 25 și 30 octombrie. Dezvaluirea a fost facuta chiar de iubitul acesteia, Adrian Alexandrov, proaspat intors din Costa Rica, unde fostul ministru a cerut statutul de refugiat politic.…

- Temperaturile vor crește in urmatoarele zile, pana spre finalul acestei saptamani urmand sa atinga si chiar depasi 30 de grade Celsius. De luni, 16 iulie, insa, regimul termic va fi in usoara scadere in majoritatea regiunilor, iar polile sunt asteptate aproape zilnic, in toata țara. In Banat, in urmatoarele…