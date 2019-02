Ministerul Energiei a cerut amanarea taxei de 2% pe afacerile companiilor din sector

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anuntat pe site-ul propriu ca proroga termenul pana la care companiile energetice trebuie sa transmita cifra de afaceri pe baza careia se va calcula contributia de 2% stipulata in OUG 114/2018, Instituția nu precizează, însă,…

- Ministerul Energiei a solicitat prorogarea cu un an a termenului de aplicare a contributiei de 2% din cifra de afaceri pentru companiile din energie, prevazuta în Ordonanta de Urgenta 114/2018, a declarat Doru Visan, secretar de stat în minister, informeaza

- Ministerul Energiei a solicitat prorogarea cu un an a termenului de aplicare a contributiei de 2% din cifra de afaceri pentru companiile din energie, prevazuta in Ordonanta de Urgenta 114/2018, a declarat, marti, Doru Visan, secretar de stat in minister. 'Am cerut prorogare pe un an, apoi vom mai…

- Ministerul Energiei a solicitat prorogarea cu un an a termenului de aplicare a contributiei de 2% din cifra de afaceri pentru companiile din energie, prevazuta in Ordonanta de Urgenta 114/2018, a declarat, marti, Doru Visan, secretar de stat in minister. "Am cerut prorogare pe un an, apoi vom mai analiza",…

- Jongleriile fiscale ale Guvernului ar putea trimite Complexul Energetic Hunedoara direct in faliment. Senatorul PNL, Carmen Eleonora Harau, trage un semnal de alarma in ceea ce privește impactul ordonanței “lacomiei” asupra socitații energetic hunedorene. Controversata ordonanța 114 privind…

- Anton Anton a participat telefonic la dezbaterea despre criza din energie organizata la Radio Romania Actualitati, dar la un moment dat nu a mai putut face fata intrebarilor realizatoarei Alexandra Andon si a ales o eschiva stangace, care l-a facut de ras pe demnitar. Citeste si SURSE POLITICE:…

- "La acest moment, asa cum este redactata propunerea legislativa privind instituirea unei taxe pe activele bancare, indica faptul ca aceasta ar urma sa fie perceputa trimestrial, ceea ce poate conduce la interpretarea ca aceasta va fi platita de 4 ori pe parcursul unui an, rezultand un nivel al taxei…

- Ministerul Energiei propune prelungirea termenuluii pentru acordarea masurilor de protecție sociala minerilor pana in anul 2027. Ordonanța de Urgența 36/2013 prevede acordarea venitului de completare persoanelor disponibilizate. Conform ordonanței, masurile de protecție sociala se pot acorda pana…