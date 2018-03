Ministerul Educatiei RESCRIE complet Abecedarul. Manualele actuale de clasa I sunt conforme programei

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației rescrie toate Abecedarele. Ministerul Educației Naționale (MEN) rescrie to conținutul Abecedarelor, pentru care in prezent exista insa manuale print și digitale conforme programei școlare. Astfel, oficialii au decis sa nu prelungeasca contractele cu firmele care au facut manualele…

- Primaria Municipiului Bucuresti a transmis spre publicare in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) licitatia privind achizitionarea celor 106 ambulante, destinate dotarii Serviciului de Ambulanta Bucuresti. Termenul limita pentru depunerea ofertelor este 14 mai 2018. Anuntul va fi publicat…

- Ambasadorul roman la Washington, George Cristian Maior, admite ca este nevoie de „o relatie complet maximala“ cu Statele Unite, asa cum a propus presedintele PSD, Liviu Dragnea, si ca se asteapta la o „evaluarea foarte buna“ din partea Ministerului de Externe de la Bucuresti.

- Documente atasate: BAREM DE EVALUARE ISTORIE Simulare BACALAUREAT clasa a XII-a SUBIECTE ISTORIE SIMULARE BACALAUREAT CLASA A XII-A SUBIECTE ISTORIE SIMULARE BACALAUREAT CLASA A XI-A SUBIECTE ISTORIE SIMULARE BACALAUREAT CLASA A XII-A BAREM DE EVALUARE ISTORIE Simulare BACALAUREAT clasa a XII-a BAREME…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu 191 voturi “pentru”, 97 “impotriva” si trei abtineri, Ordonanta de Urgenta a Guvernului 76/2017 prin care Editura Didactica si Pedagogica se transforma in societate pe actiuni, care are scopul de a edita manualele scolare ...

- 46.42% din totalul elevilor claselor a VIII-a din judetul Covasna, care au participat la simularea examenului de Evaluare Nationala organizata recent de Ministerul Educației, au obținut note peste 5. Potrivit rezultatelor date publicitatii – de catre conducerea Inspectoratului Scolar Județean (ISJ)…

- Editura unica pentru tiparirea manualelor obligatorii Plenul Camerei Deputatilor a adoptat pe articole proiectul de lege prin care Editura Didactica si Pedagogica trece în subordinea Ministerului Educatiei. Aceasta este editura care va tipari manualele obligatorii pentru toate ciclurile…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat o licitatie pentru executarea de lucrari de intretinere, pe o perioada de trei ani, pe reteaua de drumuri nationale administrate de Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi, valoarea contractului fiind estimata…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a demarat o licitatie pentru executarea de reparatii pe un tronson de 32 de kilometri din Autostrada Soarelui (A2), contract cu o valoare de pana la 71,1 milioane lei, fara TVA, pentru doi ani, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul…

- Ministerul Sanatatii a atribuit contractul-cadru pentru vaccinul ROR, de imunizare a copiilor impotriva rujeolei, oreionului si rubeolei, in valoare de 10,46 milioane lei (2,25 milioane euro), unui numar de cinci companii farmaceutice, potrivit unui anunt publicat in Sistemul Electronic de Achizitii…

- Ministerul Comunicatiilor si pentru Societatea Informationala a atribuit, prin licitatie deschisa, un contract in valoare de peste 2,02 milioane de lei (fara TVA), companiei Deloitte Consultanta pentru realizarea de studii, analize, evaluari si formare in domeniul comertului electronic, reiese dintr-un…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a scos la licitatie contractul pentru finalizarea Variantei de Ocolire Suceava, cu o valoare estimata de peste 87,65 milioane de lei, fara TVA, potrivit unui anunt de participare publicat vineri in Sistemul Electronic de Achizitii…

- Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor va cheltui in acest an 165 de milioane de lei (cu TVA) pe reabilitarea unor sectoare de drum. Dupa cum ne-a confirmat directorul Sorin Babliuc, este vorba despre proiecte aprobate anul trecut prin Planul National de Dezvoltare Locala. Potrivit…

- Aproape 3000 de elevi de clasa a VIII-a din judetul Alba sustin, in aceasta perioada, alaturi de colegi din tara, sesiunea de simulare a examenului de Evaluare Nationala 2018. Marti, 6 martie, a fost proba scrisa de Matematica. Subiectele si baremele de corectare vor fi publicate, in jurul orei 15.00,…

- Mama unei fetițe cu autism este revoltata de comportamentul pe care l-au avut profesorii de la școala fața de copila. Fata a fost batuta și lasata cu fața invinețita și umflata. Femeia este hotarata...

- Peste 1900 de elevi din județ sunt așteptați la simularea Evaluarii Naționale pentru clasele a VIII-a, ale carei probe debuteaza astazi, 5 martie (a.c.). Simularea naționala a Evaluarii Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a, organizate de Ministerul Educației, in anul școlar 2017 2018, cuprinde…

- Autorii sau grupurile de autori ale caror manuscrise vor fi publicate ca manuale scolare vor fi remunerati de Editura Didactica si Pedagogica cu sume cuprinse intre 25.000 si 45.000 lei brut, informeaza Ministerul Educatiei.Citeste si: Dana Chera face noi DEZVALUIRI, dupa ce a anuntat ca e…

- In clasa pregatitoare pot fi inscrisi copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august 2018, inclusiv. La solicitarea parintilor, copiii care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie-31 decembrie 2018, inclusiv, pot fi inscrisi daca evaluarea dezvoltarii psihosomatice atesta pregatirea…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anuntat luni ca au fost depuse pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) 19 oferte pentru proiectarea si executia celor trei loturi ale sectiunii de autostrada Suplacu de Barcau-Bors, parte din Autostrada Transilvania.

- Evaluarile nationale la clasa a II-a, a IV-a si a VI-a se vor desfasura in perioada 7-24 mai, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educatiei. Primii care intra in “febra” testarilor vor fi copiii din clasa a II-a. Vezi și INSCRIERI in invatamantul primar pentru anul scolar 2018 – 2019. CALENDAR…

- Metodologia si calendarul inscrierilor la clasa pregatitoare pentru anul 2018 au fost supuse dezbaterii publice de catre Ministerul Educatiei. Potrivit documentului, copiii care au implinit 6 ani pana la 31 august (inclusiv) sunt obligati sa se inscrie la clasa pregatitoare 2018. Numarul de locuri disponibile…

- La discutii, care au durat mai bine de doua ore, au fost prezenti reprezentanti ai editurilor, care si-au exprimat nemultumirea fata de proiect, spunand ca acesta ar trebui rediscutat si imbunatatit fiindca impiedica desfasurarea normala a concurentei si afecteaza cea mai mare parte din piata cartilor.…

- Patru asocieri au depus oferte pentru proiectarea si executia Variantei de Ocolire Bacau, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), informeaza, luni, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Al doilea semestru al anului scolar 2017 - 2018 incepe luni, iar pentru elevii de clasa a XII-a incep si probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului. Presedintele Federatiei Spiru Haret Marius Nistor a declarat la RFI ca probele orale ale Bacalaureatului, care incep luni, sunt in afara legii,…

- Profesorii cu pile la Ministerul Educatiei sunt favoritii sa scrie manualele unice, spun experții din domeniu. Procedeul prin care vor fi selectate cele 251 de titluri de manuale este conceput pentru a descuraja autorii onesti în favoarea celor care sunt deja

- Liviu Pop recunoaște ca profesorii vor avea salarii mai mari cu doar 4%, net, de la 1 ianuarie; In martie, urmatoarea majorare, cu 20%, a spus președintele comisiei de invațamant din Senat, el precizand ca spera ca și actul educațional sa creasca cu 20%, dupa ce profesorii vor lua mai mulți bani. Liviu…

- Gabriel Ispas, fost secretar de stat in Ministerul Educației: Salariile mici pot fi o cauza dar nu pot fi o scuza. 23 % dintre romani cred ca principala problema din educație este corupția. Radu Nicolae, manager de program la Centrul de resurse juridice: Se refera la toate tipurile de numiri in sistemul…

- 'Dorim sa reamintim comandantului Grupului Operativ 67 al Flotei a 6-a (a SUA) ca Crimeea este teritoriu inalienabil al Rusiei. Odata cu trimiterea pilotilor in misiuni de recunoastere in aceasta zona a Marii Negre, trebuie sa ia in calcul ca ei vor fi intampinati de avioane ruse, nu de cele ale…

- De la inceputul acestui an, 11 scoli americane au fost tintele unor atacuri cu arme de foc. Clasa politica propune masuri ce au starnit polemici. Una din masurile dezbatute in Senat este patrularea in scoli a politistilor inarmati. Altele insa vizeaza proiecte de lege pentru autorizarea profesorilor…

- De la descoperirea lor in anii '60, savantii au dorit sa afle raspunsul la o intrebare importanta: cate de masive pot deveni stelele neutronice? Spre deosebire de gaurile negre, aceste stele nu pot creste in masa in mod arbitrar dincolo de...

- Ministerul Apararii cumpara de la sapte firme utilaje pentru infrastructura unitatilor militare din subordinea Statului Major al Fortelor Aeriene in valoare de 61,3 milioane lei (13,1 milioane euro), fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), informeaza…

- SANSA…Profesorii vasluieni care vor sa isi imbunatateasca CV-urile au sansa de a intra in echipele care vor evalua proiectele de manuale scolare. Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE) realizeaza procesul de constituire a grupurilor de lucru pe discipline in vederea evaluarii proiectelor de…

- • Proiectul tehnic și detaliile de executie au peste 1.400 de pagini! Violeta Stoica Simbol al unitații naționale și monument al eroilor neamului, Crucea de pe Caraiman va intampina Centenarul Marii Uniri in șantier și imbracata in schele. Ministerul Apararii Naționale, instituția care a accesat fondurile…

- Primaria orașului Cugir va plati 41.900 de lei unei firme din Timișoara pentru servicii de consultanța. SC Expert Consulting SRL din Timișoara a fost angajata de administrația locala pentru elaborarea documentelor necesare accesarii unui proiect POR pentru iluminatul public. Procedura de achiziție a…

- Sindicatele din invatamant, apel la intreaga clasa politica Foto: arhiva Agerpres. Federatia Sindicatelor Libere din Învatamânt, care reprezinta interesele a peste 165 de mii de membri de sindicat, se adreseaza catre întreaga clasa politica din România, ca sa nu împinga…

- ''Este revoltator faptul ca, pana in anul 1989, pe grila de salarizare a Legii nr.57/1974, un profesor de liceu (clasa de salarizare 32) avea un salariu apropiat de un presedinte de tribunal, iar profesorul debutant avea clasa de salarizare 18, pe o scara de la 1 la 41. Astazi, de exemplu, salariile…

- Primaria Municipiului Sebeș platește 89.000 de lei (19.232 de euro) unei firme din Suceava, pentru intocmirea unui studiu de fezabilitate necesar construcției unei piste pentru biciclete in oraș. Lucrarea a fost atribuita firmei Royal CDV G2 SRL, prin achiziție directa prin Sistemul Electronic de Achiziții…

- "Noi ne-am angajat prin programul de guvernare ca ducem in zona aceasta aproape la 700.000 de copii programul "Masa calda". Acolo este idealul educational, daca vreti: sa vina copilul dimineata la 8 la scoala, sa stea pana la ora 12, sa ia masa, sub o forma, sa mai stea inca doua-trei ore in acel…

- Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) scoate la iveala mai multe achizitii de tigari facute din bani publici. Una dintre institutiile publice care a cumparat tigari este un centru de ingrijire si asistenta pentru persoane cu dizabilitati. O alta institutie publica care a achizitionat tigari…

- La cenaclul literar „Octavian Voicu”, condus de poetul Petru Scutelnicu, a avut loc lansarea volumului „Le mangeuses de rouge a levres de Casablanca” (Rovimed Publishers, Bacau, 2017), traducerea in limba franceza de catre autor, Doru Ciucescu, a volumului „Mancatoarele de ruj de buze din Casablanca”,…

- Promisiunile privind apariția unor modificari aduse sistemului de invațamant, facute de ministrul Educație la finele anului trecut, ar urma sa se materializate in acest an. In consecința ar urma sa aiba loc schimbari majore in sistem. Astfel, se dorește introducerea manualului unic, modificarea…

- In ceea ce priveste manualul unic, Editura Didactica si Pedagogica a devenit editura de stat va elabora cate un manual pentru fiecare disciplina in parte, pentru absolut toti elevii. De asemenea, examenul de Bacalaureat a fost modificat. Mai exact, competentele ligvistice si digitale vor fi sustinute…

- Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) scoate la iveala sumele cheltuite de primarii pentru artificiile de Revelion. Comuna Cheveresu Mare, condusa de celebrul primar PSD Marcel Muia, a cheltuit mai mult decat orase resedinta de judet, alocand pentru artificii o suma similara Timisoarei.