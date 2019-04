Stiri pe aceeasi tema

- Locurile pentru elevii care intra la liceu in clasa a IX-a vor fi reduse cu 29.400 fata de anul trecut, potrivit noii forme a proiectului de hotarare de guvern, publicat de Ministerul Educatiei. Nu exista o justificare sau o fundamentare a taierii...

- Locurile alocate pentru gradinite, invatamantul primar si cel gimnazial sunt aceleasi ca in 2018: Numarul total de locuri in crese si gradinite, pentru educatie timpurie – 665.000. Numarul total de locuri pentru invatamant primar - 935.000. Numarul total de locuri pentru invatamantul gimnazial - 810.000…

- Ministerul Educației va publica, vineri, rezultatele la simularea la examenul de Bacalaureat, probe ce au fost susținute de aproximativ 300.000 de elevi. Notele obținute nu se contesta și pot fi trecute in catalog in baza unei cereri scrise, depusa de elevi sau de parinții acestora, scrie Mediafax.Simularea…

- S-a incheiat prima etapa din procesul de completare și depunere a cererilor de inscriere a copiilor in clasa pregatitoare. Ministerul Educatiei a anuntat ca au fost depuse 150.084 de cereri de inscriere pentru anul școlar 2019-2020. Lista copiilor inmatriculati, informatii privind numarul locurilor…

- Ministerul Educației nu renunța la introducerea examenului de admitere la liceu. Ecaterina Andronescu susține ca in țara noastra exista elevi care ajung sa termine clasa a VIII-a fara sa știe sa faca un calcul matematic simplu, considerand acest aspect inacceptabil.

- "Suntem in situatia in care UE investeste sute de milioane de euro in educatia din Romania, prin Ministerul Fondurilor si Ministerul Educatiei, si rezultatele sunt aproape de zero. Am cheltuit prin POSDRU cateva miliarde de euro in bugetul trecut ca sa pregatim mai bine populatia Romaniei si rezultatul…

- Masuri extraordinare dupa ce numarul romanilor infectați cu gripa a crescut alarmant. Vineri nu se vor mai ține cursuri in nicio școala din țara, iar copiii nu vor merge la gradinița sau creșa. Autoritațile vor astfel sa limiteze raspandirea virusului gripal.

- E OFICIAL. Vineri 25 ianuarie se suspenda cursurile. Vezi cum se recupereaza orele Vineri 25 Ianuarie se suspenda cursurile pentru elevi si profesori. Oferte Early Booking pana la 31 ianuarie! Profita acum! Din informatiile noastre, in cel mai scurt timp Ministerul Educatiei si Ministerul Sanatații…