- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a anuntat, marti, ca in urma verificarilor facute de Corpul de control vizand evaluarea activitatii manageriale a inspectorilor scolari generali si adjuncti au fost descoperite nereguli in privinta formatului in care au fost transmise rezultatele evaluarilor, precum…

- Deputatul PNL, Cezar Preda, a transmis ministrului Educației a intrebare referitoare la verificarea facuta de Corpul de Control asupra respectarii Post-ul Agenda parlamentara: Cezar Preda (PNL) – despre neregulile la evaluarea activitații manageriale a inspectorilor școlari apare prima data in Gazeta…

- Motiunea a fost dezbatuta in sedinta de luni. Liberalii au solicitat, prin motiunea simpla, demiterea ministrului Valentin Popa, iar textul preciza ca Ministerul Educatiei nu trebuie transformat intr-un centru social in care sa fie angajata clientela de partid. PNL a cerut ministrului Educatiei…

- Ministerul Educatiei Nationale a dispus anularea evaluarilor inspectorilor scolari generali, inspectorilor generali adjuncti si a directorilor Caselor Corpului Didactic si demararea cercetarii disciplinare. In urma controlului efectuat de catre Corpul de Control al Ministrului, in perioada 20-23 februarie,…

- In urma controlului efectuat de catre Corpul de Control al Ministrului, in perioada 20-23 februarie, cu tema „Verificarea respectarii Metodologiei privind evaluarea activitatii manageriale desfasurate de catre inspectorii scolari generali, inspectorii scolari generali adjuncti din inspectoratele…

- La fel ca prima data, si acum inspectorii au fost anuntati de calificative vineri seara, prin fax. Noua dintre acestia au contestat in instanta decizia Ministerului, sapte au mers pana la capat cu procesele, au castigat in prima instanta si au fost repusi pe functii, iar sase dintre cei repusi pe functii…

- Invațamantul romanesc, lovit de un nou scandal de amploare! Inspectorii școlari numiți prin concurs, care inca mai ocupau posturile, au fost notificați ca nu mai corespund standardelor funcției, motiv pentru care vor fi indepartați.Surse din inspectoratele școlare au declarat, in exclusivitate…

- Asociatia Elevilor din Constanta (AEC) a depus la Ministerul Educatiei o plangere prealabila prin care cer ministrului Valentin Popa sa revoce ordinul 3.027/2018 care prevede mai multe modificari ale Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar.

- Rectorul Universitatii din Bucuresti si fost ministru al Educatiei, Mircea Dumitru, a anuntat ca demisioneaza din toate functiile pe care le ocupa in cadrul CNATDCU, decizia fiind urmare a declaratiilor facute de ministrul desemnat, Valentin Popa, din timpul audierilor din Parlament.

- Vineri, 19 ianuarie 2018, incepand cu ora 14.00, la sediul Colegiului National Pedagogic Constantin Bratescu Constanta, se va desfasura intalnirea inspectorilor scolari generali si a inspectorilor scolari generali adjuncti cu reprezentantii Ministerului Educatiei Nationale.La intalnirea de lucru vor…

