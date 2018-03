Stiri pe aceeasi tema

- Atat liceenii de clasa a XI-a, cat si colegii lor mai mari, de clasa a XII-a, isi vor afla vineri notele la simularea Bacalaureatului 2018. Concret, dupa ce au sustinut simularile probelor scrise, elevii vor afla pe 30 martie -conform calendarului anuntat de Ministerul Educatiei – rezultatele acestei…

- Ministerul Educației a anunțat ca in prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare s-au depus aproximativ 153.000 de cereri, din care 6.051 in județul Suceava. Din cele peste 6.000 de cereri inregistrate in județul nostru, 5.044 vizeaza copii care vor implini 6 ani pina pe 31 august, inclusiv, iar…

- Documente atasate: BAREM DE EVALUARE ISTORIE Simulare BACALAUREAT clasa a XII-a SUBIECTE ISTORIE SIMULARE BACALAUREAT CLASA A XII-A SUBIECTE ISTORIE SIMULARE BACALAUREAT CLASA A XI-A SUBIECTE ISTORIE SIMULARE BACALAUREAT CLASA A XII-A BAREM DE EVALUARE ISTORIE Simulare BACALAUREAT clasa a XII-a BAREME…

- Elevii de clasele a XI-a au avut, la simularea Bacalaureatului la istorie, de redactat un eseu despre Europa postbelica, iar cei de clasa a XII-a, despre România secolului XX, având de menționat informații despre Constituțiile din aceasta perioada. Liceeni de la real au dat simularea la…

- Artista este casatorita cu violonistul George Patrașcu, iar fiul lor, Andrei, este acum elev in clasa a zecea. Maria Buza vorbește despre inclinațiile pe care le are copilul sau. De multe ori, ”așchia nu sare departe de trunchi”. Exista insa și excepții. Actrița și cantareața Maria Buza este casatorita…

- 46.42% din totalul elevilor claselor a VIII-a din judetul Covasna, care au participat la simularea examenului de Evaluare Nationala organizata recent de Ministerul Educației, au obținut note peste 5. Potrivit rezultatelor date publicitatii – de catre conducerea Inspectoratului Scolar Județean (ISJ)…

- Ministerul Educației a anunțat rezultatele parțiale, la nivel național, ale simularilor examenelor de Evaluare Naționala. Dupa centralizarea a 99 la suta dintre lucrari, aproape 47% dintre cei care au sustinut simularea au luat medii peste 5. Rezultatele arata in modul urmator: 62,3 la suta dintre elevii…

- Ministerul Educației a emis metodologia și calendarul inscrierilor la clasa pregatitoare pentru anul 2018. Parintii copiilor care au implinit 6 ani pana la 31 august (inclusiv) sunt obligați sa ii inscrie la clasa pregatitoare, care face parte din invațamantul obligatoriu de 10 ani. In schimb, parinții…

- Aproape 3000 de elevi de clasa a VIII-a din judetul Alba sustin, in aceasta perioada, alaturi de colegi din tara, sesiunea de simulare a examenului de Evaluare Nationala 2018. Marti, 6 martie, a fost proba scrisa de Matematica. Subiectele si baremele de corectare vor fi publicate, in jurul orei 15.00,…

- Elevii de clasa a VIII-a încep astazi simularea pentru evaluarea naționala 2018, prima proba fiind de limba româna. Iata modele de subiecte și barem, potrivit variantelor publicate de edu.ro. În perioada 5-7 martie, Ministerul Educației Naționale organizeaza simularea pentru…

- Conform calendarul aprobat de Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar Prahova a anunțat care este oferta unitaților de invațamant din județ, la clasa pregatitoare, pentru anul școlar 2018 - 2019, dar și circumscripțiile școlare valabile la inscrierile care incep saptamana viitoare.

- Prima etapa a inscrierii copiilor la scoala, in clasa pregatitoare, pentru anul scolar 2018-2019, va avea loc in perioada 8-26 martie. Potrivit calendarului anuntat de Ministerul Educatiei, pe 1 martie, fiecare unitate de invatamant va afisa planul de scolarizare propus, numarul de clase pregatitoare…

- „Cred ca fiecare ministru, cand vine, are constiinta ca nu va sta mult in scaun si atunci incearca sa ia masuri administrative altfel decat cel anterior (...) Toti au luat masuri de genul... cum sa dam altfel Bacul, Capacitatea, ca sa le ramana numele", spune Oana Moraru, expert in educatie, potrivit…

- Sindicalistii din Educatie ameninta cu greva, daca problemele salariale nu se rezolva in cel mai scurt timp. O delegatie a angajatilor din invatamant a mers in aceasta dimineata la Ministerul Educatiei si a cerut o intalnire cu ministrul Valentin Popa. Oamenii spun ca au ajuns la capatul rabdarii…

- Al doilea semestru al anului scolar 2017 - 2018 incepe luni, iar pentru elevii de clasa a XII-a incep si probele orale pentru prima sesiune a Bacalaureatului. Presedintele Federatiei Spiru Haret Marius Nistor a declarat la RFI ca probele orale ale Bacalaureatului, care incep luni, sunt in afara legii,…

- In anul scolar 2017-2018 sunt inscrisi aproximativ 2,3 milioane de elevi si prescolari, dintre care 165.000 in clasa pregatitoare, peste 400.000 la gradinita si 170.000 de elevi in clasa a V-a. Conform structurii anului școlar 2017-2018, aprobata de Ministerul Educatiei, urmatoarea vacanta,…

- Ministerul Educației a anunțat ca, in martie, elevii din clasele a XI-a și a XII-a vor susține simularile probelor scrise pentru bacalaureat, iar cei de clasa a VIII-a, pe cele de la evaluarea naționala. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, elevii de clasa a VIII-a vor participa, pe…

- Aceștia se intorc luni la cursuri dupa o vacanta de trei saptamani, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Urmatoarea vacanta, cea intersemestriala, este programata intre 3 - 11 februarie 2018. Vacanta de primavara va fi cuprinsa intre 31 martie - 10 aprilie 2018 si vacanta…