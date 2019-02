Doliu in lumea teatrului romanesc. O actrita cunoscuta s-a stins din viata

Actrita Maria Teslaru a murit, sambata, la varsta de 63 de ani.Artista, faimoasa pentru rolurile din teatru si film, va fi inmormantata in localitatea in care s a nascut, Buhusi, in judetul Bacau, informeaza antena3.ro.Maria Teslaru era angajata Teatrului… [citeste mai departe]