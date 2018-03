Stiri pe aceeasi tema

- Ce mult a slabit Narcisa Guța. Fosta iubita a lui Nicolae Guța a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare total schimbata, mai ales ca in ultima perioada și-a facut mai multe intervenții estetice. Narcisa Guta este foarte mandra de felul in care arata acum, mai ales ca a slabit vizibil,…

- Premierul britanic Theresa May a anunțat, miercuri, in parlament ca s-a luat decizia ca 23 de diplomați ruși sa fie expulzați de pe teritoriul britanic și se vor ingheța activele ruse din Marea Britanie, scrie BBC News. Theresa May declara ca in urma incidentului de la Salisbury au existat doar doua…

- Un tanar de 28 de ani, din județul Vaslui, care s-a spanzurat de grilajul metalic al unui pod, a fost salvat de la moarte de un polițist aflat in timpul liber. Agentul l-a dat jos din ștreang și a reușit sa-l resusciteze inainte de sosirea echipajului de la Ambulanța. Salvare miraculoasa de la moarte…

- United Airlines și-a asumat intreaga responsabilitate dupa ce un caine a murit dupa ce a fost inchis in compartimentul pentru bagaje al unui avion. Vina ii aparține unui insoțitor de zbor care a inchis animalul de companie in dulapul de deasupra capului pasagerilor, scrie BBC News. “Acesta a fost…

- Agenția Romana de Asigurare a Calitații in Invațamantul Preuniversitar (ARACIP) deruleaza, in aceasta perioada, un amplu proces de evaluare a instituțiilor de invațamant preuniversitar din țara. Demersul este susținut prin Ordinul de ministru nr. 5291/23.09.2016, fondurile necesare evaluarii fiind alocate…

- Unitațile de invațamant preuniversitar care au derulat proiecte in cadrul programelor europene din domeniul educației și formarii profesionale, tineretului și sportului (Socrates 1997-2006, LifeLongLearning 2007-2013 și Erasmus+ 2014-2020), se pot inscrie in competiția pentru titlul de „Școala Europeana”.…

- Precizarile Ministerului Educatiei Nationale referitoare la simularea probelor din cadrul Evaluarii Nationale pentru elevii clasei a VIII a EN VIII In urma informatiilor aparute in presa, potrivit carora cadrele didactice din 1.100 unitati de invatamant au optat sa boicoteze simularea probelor din cadrul…

- Societatea Naționala de Medicina de Familie a publicat un punct de vedere legat de majorarile salariale care au intrat in vigoare de ieri. Reprezentanții acesteia atrag atenția ca nu toți medicii din Romania au parte de creșteri salariale, intrucat medicii de familie, care au contract cu casele de sanatate,…

- Un profesor a fost reținut dupa un incident armat care a avut loc miercuri dupa-amiaza la un liceu din Georgia, SUA. Poliția a fost alertata in legatura cu mai multe focuri de arma auzite din interiorul liceului. „Niciun copil nu a fost ranit in incident”, a comunicat Politia regionala. In urma cu…

- „Am avut discutii cu cei din mediul privat si m-am bucurat ca mi-au dat dreptate si ca nu au scazut salariile nete la angajati, ci au ramas ca si anul trecut, sau au fost cresteri oarecare", a declarat, luni, Lia Olguta Vasilescu, dupa o intalnire cu reprezentantii CNSLR Fratia. Potrivit ministrului,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, informeaza asupra ultimelor precizari despre legea pensiilor și simularile care vor avea loc pentru a stabili formula ideala de calcul. „Reprezentanții pensionarilor chiar apreciaza ca s-au facut majorari de pensii in ultimul an, in 2017, i-am rugat de asemenea…

- 95 de accidente de munca și 22 de accidente in afara muncii au fost inregistrate și comunicate Inspectoratului Teritorial de Munca Arad, in anul 2017. Potrivit raportul intocmit de ITM Arad, in 2017 „s-au comunicat un numar de 95 de accidente de munca, cu 98 de accidentati, dintre care 86 cu incapacitate…

- Incepand cu data de 5 februarie 2018 au intrat in vigoare dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 33/2018 privind stabilirea contraventiilor care intra sub incidenta Legii prevenirii nr. 270/2017, anunta ITM Maramures. Din domeniile de activitate reglementate de legea preventiei, in aria de competenta…

- La serviciile medicale oferite de noul centru vor putea avea acces gratit toți pacienții care au calitatea de asigurat. O noua investiție extrem de importanta pentru intregul sistem public de Sanatate din Romania a fost inaugurata astazi, in prezența a numeroase autoritați. Este vorba de Centrul integrat…

- La cererea Ligii Studentilor, Tribunalul Iasi a decis suspendarea hotararii Senatului Universitatii de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" din Iasi, dupa ce institutia majorase taxele de scolarizare pentru toti studentii romani cu 1.500 de lei pe an, de la 6.000 lei la 7.500 de lei, majorare care a afectat…

- Primaria Iasi vrea sa cumpere sute de camere video cu 55 de milioane de lei, acestea urmand sa fie amplasate in parcuri, piete aglomerate, spitale, scoli si zone de agrement. Autoritatile urmaresc reducerea infractionalitatii si a timpilor de interventie. Reprezentantii municipalitatii…

- Ministerul Educatiei Nationale a precizat joi ca pe data de 30 ianuarie a transferat sumele pentru plata salariilor catre inspectoratele scolare judetene si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, cu drept de utilizare din data de 1 februarie, informeaza AGERPRES. “In conformitate cu prevederile…

- Incep pregatirile pentru Targul de Marțișor. Reprezentanții autori-taților locale au purtat deja discuții cu comercianții care vor ca de saptamana viitoare sa iși instaleze corturile in centrul municipiului Targu Jiu. Anul acesta, locurile care le vor fi atribuite comercianților pentru ...

- Joi, 15 februarie, liderii organizațiilor sindicale din București afiliate la Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI), se vor intalni la Ministerul Educației Naționale (MEN), pentru a solicita ministrului Valentin Popa lamuriri cu privire la intarzierea plații salariilor. Reprezentanții…

- O parte din cei 3.164 de elevi sau absolventi din judetul Arad care s-au inscris la „sesiunea iunie-iulie 2018” a Examenului de bacalaureat national, sustin incepand cu ieri, 12 februarie, proba A, cea de Evaluare a competentelor de comunicare orala in limba romana. Examenul va continua,…

- V. Stoica In anul școlar 2018/2019, sute dintre cadrele didactice aflate la catedra in unitațile de invațamant din județul Prahova vor fi pensionari, potrivit unei situații realizate de Inspectoratul Școlar Județean Prahova. ISJ Prahova a publicat lista nominala a cadrelor didactice din instituțiile…

- Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul examenului național de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2018) sunt programate in perioada 12-22 februarie 2018. Sunt așteptați sa participe cei peste 177.000 de elevi din clasele a XII-a și a XIII-a, dar și absolvenți din promoțiile…

- Pompierii din Alba Iulia au intervenit, vineri seara, in centrul municipiului Alba Iulia, in cadrul unui exercitiu, o simulare de incendiu ce a avut in scenariu salvarea unei persoane blocate la etajul patru al unui hotel. Reprezentantii ISU si-au testat capacitatea de interventie cu doua autospeciale,…

- Reprezentantii conducerii institutiei de invatamant superior medical au decis ca examenul de admitere care are loc sub forma unui test-grila si care dureaza trei ore sa aiba loc miercuri, 25 iulie, iar perioada in care studentii care doresc sa se inscrie isi pot depune dosarele este 16 - 21 iulie. „Metodologia…

- Ea a explicat ca aceasta agentie ar urma sa fie sub patronajul MS si va aduna toate datele care in prezent se afla la diversi colaboratori ai ministerului. ''Agentia de date inseamna sa aduni toate datele care astazi se afla la diversi colaboratori. (...) Aceasta agentie ar fi sub patronajul…

- In acest an, evaluarea naționala se va organiza pe centre de examen. Reprezentanții sindicatelor spun ca acest lucru a fost impus de noul mod de a evalua lucrarile, prin care se cere scanarea lor și urcarea pe o platforma on-line, la care sa aiba acces profesorii corectori. Doar atat se știe, deocamdata,…

- Magazinul McDonald’s din centrul Pitestiului a devenit istorie. Magazinul s-a inchis in aceasta dimineata, in locul marelui magazin de fast-food urmand sa apara un magazin Starbucks. Reprezentantii magazinului au anuntat ca nu se vor face concedieri in randul angajatilor, de asemenea, foarte probabil…

- Oamenii strazii din Chisinau ar putea fi incadrati in campul muncii. Primarul Silvia Radu a anuntat ca persoanele care vin la Centrul de Treiere ar putea fi angajate la Intreprinderea "Spatii Verzi" si la Directia Locativ-Comunala.

- Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE) organizeaza o procedura de selectie a cadrelor didactice care vor evalua proiectele de manuale scolare pentru clasele I-VI. Inscrierea se deruleaza exclusiv online, in perioada 22 ianuarie - 2 februarie 2018, prin completarea formularului publicat…

- "In cazul de la Sibiu - daca era o comunicare intre diriginta clasei respective si conducerea scolii am fi aflat ieri, nu azi dimineata la prima ora", a spus Liviu Pop. Intrebat cum crede ca se va rezolva acest caz, ministrul Educatiei Nationale a declarat ca trebuie finalizata ancheta…

- Ministrul Educatiei Nationale, Liviu Marian Pop, continua seria dezbaterilor regionale privind proiectele si programele lansate de Ministerul Educatiei Nationale. Dezbaterile incep la Constanța pe 19 ianuarie, continua cu Targu-Jiu pe 22 ianuarie și se finalizeaza ca Bacaul și Cluj-Napoca.…

- Unitatile spitalicesti dar si cabinetele individuale de medicina de familie din judetul Dambovita, se confrunta cu o criza acuta de medici specialisti dar si medici de familie tineri, in cele mai multe situatii, serviciile medicale fiind asigurate pacientilor de catre medici pensionari dar si de catre…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant atrage atentia ca angajatii din educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, in pofida majorarilor anuntate in acest an. Sindicalistii sustin ca sunt profesori platiti cu mult mai putini bani decat "secretarele sau soferii din primarii,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov revine cu precizari legate de barbatul lovit de un tramvai pe Soseaua Viilor din Capitala, afirmand ca acesta a fost resuscitat si transportat la spital. Initial, ISU anuntase ca barbatul "a suferit rani incompatibile cu viata". Reprezentantii…

- Intarzierea a fost anuntata pe Facebook de ministrul Educatiei, Liviu Pop, si este cauzata de schimbarea mecanismului de plata. Daca pana acum primariile plateau salariile cadrelor didactice, de anul acesta, banii vor veni din bugetul Ministerului Educatiei, prin inspectoratele scolare.…

- Ministerul Educatiei Nationale a reglementat modalitatea de utilizare in unitatile de invatamant preuniversitar a auxiliarelor didactice aprobate/avizate de Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE). Procedura a fost aprobata prin ordinul ministrului Educatiei Nationale, Liviu Marian Pop, si…

- Profesorii din invatamantul preuniversitar isi vor primi cu intarziere salariile. Daca pana anul trecut dascalii isi primeau salariile incepand din 5 si pana in 10 ale lunii, incepand din 2018 isi vor primi leafa in data de 14. Profesorii reclama ca au fost instiintati doar in 5 ianuarie de aceasta…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a reglementat modalitatea de utilizare in unitatile de invatamant preuniversitar a auxiliarelor didactice aprobate/avizate de Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE). Procedura a fost aprobata prin ordinul ministrului Educatiei Nationale, Liviu Marian Pop,…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a anuntat marti ca scolile au primit instiintare de amanare a datei de salariu, ea solicitand public ca salariile profesorilor sa fie platite la timp. Ministrul Educației, Liviu Pop, a confirmat ca toți angajații din invațamant vor primi in 12 sau 15…

- Anul 2018 este plin de schimbari la nivelul invațamantului. Dintre acestea, cele mai importante pentru cadrele didactice sunt majorarile salariale promise inca de la 1 ianuarie, precum și schimbarea etapei de transfer, care incepand de anul acesta va avea loc dupa examenul de titularizare.…

- Presedintele PNL Botosani, senatorul Costel Soptica, i-a sesizat ministrului Educatiei Nationale, Liviu Marian Pop, problema lipsei cadrelor calificate din invatamantul romanesc, indeosebi in zona rurala, in cadrul unei interpelari parlamentare, se arata intr-un comunicat de presa.

- Invitat în studioul Sputnik Moldova, lectorul universitar Nicolae Lucașenco ne-a explicat cât de complicat le este, în prezent, actualilor lectori universitari sa obțina titlul de doctor. Nicolae Lucașenco adauga ca în urmatorii ani universitațile s-ar putea confrunta cu o…

- Poza a adunat rapid sute de distribuiri și comentarii, numeroși oameni declarandu-se șocați de aceasta intamplare, care, chipurile, ar fi avut loc in centrul Timișoarei. O verificare chiar și sumara ar fi aratat, insa, ca știrea este complet falsa. Mai exact, ieslea din centrul municipiului…

- De patru ani, Uniunea Europeana, împreuna cu toți subiecții implicați în învațamântul tehnic din Republica Moldova, lucreaza pentru a îmbunatați capacitațile actorilor din domeniu și a determina daca cursurile care se predau sunt sau nu relevante pentru piața muncii.…