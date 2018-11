Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei Nationale a reglementat - prin ordin - metodologia de evaluare a studiilor universitare de doctorat. De asemenea, prin intermediul acestui document, au fost stabilite sistemele de criterii, standarde si indicatori de performanta utilizati in acreditarea si evaluarea periodica atat…

- Studiile universitare de doctorat, scolile doctorale si institutiile de invatamant care ofera aceste programe vor fi evaluate de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior, anunta MEN, precizand ca evaluarea va avea loc periodic, iar metodologia a fost aprobata.

- Primaria Municipiului Constanta organizeaza concurs la sediul din bd. Tomis nr. 51 pentru ocuparea unor functii publice de executie in cadrul Serviciului Juridic, Directia Administratie Publica Locala, astfel: consilier juridic clasa I, gradul asistent 1 post : minimum 1 an vechime in specialitatea…

- Șase unitați de invațamant preșcolar vor fi construite in județul Hunedoara. La sediul Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, s-au semnat avizele educaționale ale proiectelor – faza Studiu de fezabilitate pentru 6 cladiri noi de gradinița, care urmeaza sa fie construite in localitațile: Aninoasa,…

- Guvernul din Ungaria va opri finantarea studiilor universitare de gen, a anuntat marti seful de cabinet al premierului Viktor Orban, primul pas concret dintr-o noua strategie culturala semnalata luna trecuta, informeaza Reuters. Reales in aprilie pentru un al treilea mandat consecutiv,…

- Presedintele executiv al Partidului Miscarea Populara, deputatul Marius Pascan, a anuntat vineri ca formatiunea sa va ataca in instanta Ordinul ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa, referitor la functionarea provizorie a Liceului Teologic Romano-Catolic 'II. Rakoczi Ferenc' din Targu Mures,…