Ministerul Educatiei face verificari in toate scolile din tara inainte de inceperea anului scolar

- Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) anunta ca a depus la Ministerul Turismului o adresa prin care solicita ca anul scolar 2020-2021 sa inceapa in 14 septembrie, avand in vedere ca anul acesta Ministerul Educatiei a decis inceperea scolii in 9 septembrie, cu o saptamana mai devreme…

- Ministrul Educatiei a trimis Corpul de Control in toate scolile din tara pentru a verifica erorile din documente, dar si grupurile defavorizate de elevi aflati in risc de abandon scolar si situatia celor promovati, corigenti, repetenti sau cu situatia neincheiata. „Incepand de astazi, 1 august si pana…

- Banii vor putea fi folosiți doar pentru echipament sportiv, manuale, carți și rechizite. Conform proiectului, tichetele vor fi emise in lunile octombrie-noiembrie 2019 și expira pe 12 iunie 2020. De ele vor putea beneficia toți elevii din sistemul de invațamant de stat, din ciclurile primar, gimnazial,…

- Premierul Viorica Dancila i-a cerut ministrului Educației, Ecaterina Andronescu, prelungirea vacanței de vara cu inca o saptamana. Ministrul ar urma sa discute cu reprezentanții parinților și profesorilor, luni, despre inceperea anului școlar pe 16 septembrie. „Va rog doamna ministru Ecaterina Andronescu…

- Premierul Viorica Dancila i.a cerut, miercuri, ministrului Ecaterina Andronescu, sa ia in calcul inceperea anului scolar de la 16 septembrie. "Va rog, doamna ministru Ecaterina Andronescu, sa luati in calcul inceperea anului scolar de la 16 septembrie. Sunt convinsa ca este inca o masura asteptata de…

- Centrul National de Evaluare si Examinare a admis 104 proiecte de manuale scolare, in urma procedurii de licitatie deschisa, fiind respinse 72. Licitatia a fost organizata pentru manualele claselor I-VII, informeaza Ministerul Educatiei. „Ca urmare a derularii procedurii de licitatie deschisa in vederea…

- Decizie de ultima ora la Ministerul Educatiei: elevii care iau note sub 5 la Evaluarea Nationala, redirectionati catre scolile profesionale. Marti, 28 mai, Ministerul Educației a trimis planul de școlarizare final aprobat catre Inspectoratele Scolare Judetene, care urmeaza sa publice in perioada urmatoare…

- Rapperul Stormzy ar trebui sa-l inlocuiasca pe Mozart in programa scolara din Marea Britanie, ca parte dintr-o ''transformare urgenta'' a curriculumului din acest domeniu, care sa integreze stiluri muzicale precum grime si hip-hop, sugereaza un studiu britanic preluat miercuri de Press Association.…