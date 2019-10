Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Elevilor din Constanța ia masuri dupa ce in presa au aparut informații potrivit carora elevii care obțin media sub 5.00 la admitere trebuie sa se inscrie la profesionala. Astfel, reprezentanții acesteia au decis sa dea in judecata Ministerul Educației.

