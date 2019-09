Ministerul Educației: Cluburile sportive studenţeşti trec în subordinea universităților Cluburile sportive studentesti infiintate prin ordin al ministrului Educatiei Nationale (MEN), vor functiona, incepand din noul an universitar, in subordinea institutiilor de invatamant superior de stat, au anunțat, marți, reprezentanții Ministerului. Potrivit unui comunicat remis marți, 17 septembrie 2019, MEN a decis trecerea cluburilor sportive studențești in subordinea instituțiilor de invațamant superior. Decizia MEN vizeaza […] Articolul Ministerul Educației: Cluburile sportive studentesti trec in subordinea universitaților a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Studentii si studentii doctoranzi beneficiaza, incepand din noul an universitar, de dreptul de a li se recunoaste, pe langa creditele transferabile dobandite la alte institutii de invatamant superior acreditate/autorizate provizoriu din tara sau din strainatate, si creditele transferabile obtinute la…

- Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) ocupa pozitia 701-800 la nivel international, prima din Romania, in clasamentul Shanghai al universitatilor (Academic Ranking of World Universities) dat recent publicitatii, urmata de Universitatea din Bucuresti (UB) pe pozitia 901-1000, cele doua fiind…

- In cateva momente, incepe sedinta de Consiliu Local Constanta.UPDATE- Mai multi reprezentanti ai cluburilor sportive care urmeaza sau nu sa primeasca finantare au ajuns in sala.UPDATE - Au ajuns in sala Ilie Floroiu, Rudi Stanescu, Laurentiu Toma si Cristian Cojocaru.

- Ministrul interimar al Educatiei, Valer-Daniel Breaz, a decis ca prima zi de cursuri din anul scolar 2019-2020 sa fie luni, 9 septembrie, anunta ministerul Educatiei, intr-un comunicat de presa. ”In urma solicitarii prim-ministrului Viorica Dancila, adresata ministrului Educației Naționale, de a stabili…

- Studenții cu varsta pana in 35 ani vor calatori in continuare gratuit cu trenul pe rutele interne. Aceștia trebuie sa urmeze o forma de invațamant cu frecvența, licența, master sau doctorat, in instituțiile de invațamant superior acreditate. Reprezentantii studentilor s-au intalnit cu ministrul Educatiei,…

- Consiliul Judetean Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea prin recrutare a unei functii publice de executie temporar vacante: Inspector ndash; studii superioare, grad profesional Superior, din cadrul Compartimentului Dezvoltare Judeteana, Sanatate, Sport si Invatamant ndash; Serviciul Dezvoltare…

- Admitere facultate 2019. Pentru ca se apropie perioada admiterilor la facultate, pentru toti absolventii de bacalaurat, ne-am gandit sa consultam edu.ro pentru a va oferi lista tuturor institutiilor de invatamant superior de stat civil.

- Rata angajarii in randul absolventilor din Uniunea Europeana cu varsta cuprinsa intre 20 si 34 de ani, care au reusit sa ajunga la un nivel tertiar de educatie in precedentii trei ani, s-a situat anul trecut la 85,5%, Romania fiind peste media europeana, arata datele publicate joi de Oficiul European…