"Ca urmare a cresterii semnificative, la nivel national, a cazurilor de imbolnavire prin gripa si luand in considerare recomandarile Ministerului Sanatatii, Ministerul Educatiei Nationale a transmis inspectoratelor scolare judetene/Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti o nota in care solicita monitorizarea evolutiei cazurilor de imbolnavire prin gripa si infectii respiratorii in unitatile de invatamant din subordine", arata MEN.

Astfel, in toate scolile din tara, se va face zilnic, la inceputul orelor de curs, un triaj epidemiologic, in vederea identificarii prescolarilor/elevilor…