Pentru noul proiect de hotarare Ministerul Educației a copiat prin metoda copy-paste justificarea din proiectul adoptat pe 31 mai, motivand cu aceleași cuvinte și acest proiect. Un singur paragraf este diferit, cel in care este explicata exact incurcatura care a dus la o a doua hotarare pe aceeași tema in mai puțin de doua luni. (pasajele diferite sunt pe pagina a treia, marcate cu chenar roz)



Concret, autorii proiectului explica: „dupa publicarea in Monitorul Oficial a HG nr. 363/2019 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat catre bugete locale, prevazute…