- Luni dimineata, la ora 03.00, a intrat in vigoare o atentionare cod portocaliu de ger, valabila pentru mai bine de jumatate de tara, vizand judete din Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea. Temperaturile maxime, avertizeaza meteorologii, vor fi frecvent intre -12 si -8 grade, cele…

- 'Recomandam conducatorilor auto sa plece la drum doar in caz de stricta necesitate si doar daca au autovehiculele echipate de iarna. Recomandam de asemenea conducatorilor auto sa se informeze inainte de a pleca la drum despre starea zonelor tranzitate, sa adapteze viteza la conditiile din trafic si…

- Luni si marti, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare vor fi suspendate integral in judetele Dolj si Ilfov, respectiv in Capitala, potrivit unui anunt al Ministerului Educatiei Nationale.

- The National Administration of Meteorology on Sunday issued an Orange Code alert for snowfalls and blizzard, for 12 counties in southern Romania, including the Capital City. Thus, the Mehedinti, Dolj, Olt and Teleorman counties will be facing heavy snowfalls, with the snow layer to exceed 30-40…

- 'Sa ne pregatim de ce-i mai rau, Doamne ajuta sa nu fie cazul! Nu facem altceva decat sa reamintim ca, atunci cand vremea este extrema si sunt caderi de mari cantitati de zapada, ar trebui sa evitam sa iesim cu masinile in trafic. Am vazut nu putini care nu constientizeaza ca deszapezirea se face cu…

- Ministerul Sanatatii arata intr-un comunicat transmis, duminica, faptul ca in cazul in care este necesara deplasarea in spatii deschise, este recomandata folosirea mijloacelor de protectie adecvate - caciuli, manusi etc. "Trebuie evitata expunerea prelungita a mainilor si picioarelor la temperaturi…

- Toata tara se afla sub cod galben de frig Toata tara se afla sub cod galben de frig, cu temperaturi mai scazute cu 10-15 grade decât ar fi normal pentru aceasta perioada. Începând din aceasta noapte si pâna joi, va fi în vigoare un cod portocaliu de ger care…

- Dupa ce a baut bine, barbatul de 55 de ani din comuna Stoenesti a inceput sa se certe cu familia. La un moment dat, omul si-a dat foc sub privirile ingrozite ale sotiei. Femeia l-a scos afara din casa și a incercat sa stinga flacarile cu zapada. Ginerele barbatului a sunat apoi la 112, iar el a fost…

- Luni, 12 februarie 2017, agentia fiscala din str. Badea Cartan nr. 3 va fi inchisa pentru operatiunile specifice, exceptand eliberarea in termenul legal a certificatelor de atestare fiscala. Potrivit SPIT Constanta, masura vine ca urmare a intreruperii alimentarii cu energie electrica de catre Enel…

- Peste 8 tone de produse contrafacute au fost indisponibilizate in urma a 30 de perchezitii efectuate miercuri si joi in mai multe judete, prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala fiind de aproximativ 1.000.000 lei. Citeste si: ULTIMA ORA - Ancheta la Compania Aeroporturi Bucuresti:…

- Florestiul intra in topul celor mai active zone de pe piața imobiliara Cea mai mare comuna din tara, localitatea Floresti de langa Cluj, si-a facut intrarea in topul celor mai active zone de pe piața imobiliara. Acest lucru se explica prin numarul mare de ansambluri rezidentiale nou construite si puse…

- Politistii din Buzau efectueaza 30 de perchezitii in mai multe judete si in Capitala si pun in aplicare trei mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea de infractiuni la regimul proprietatii intelectuale, cu un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei. "La data de 31 ianuarie, politistii…

- E-Distributie Muntenia va intrerupe, marti, alimentarea cu energie electrica in unele zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, in vederea efectuarii lucrarilor planificate de revizie si reparatie. In Bucuresti, intre orele 9:00 - 16:00, vor ramane fara curent electric consumatorii…

- Numarul total de cazuri de rujeola raportate in Romania de la debutul epidemiei si pana vineri a ajuns la 10.559, 50 fiind inregistrate in ultima saptamana, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului de Sanatate Publica (INSP). "Numarul…

- Potrivit datelor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in ultima saptamana (22 – 26 ianuarie) , in Romania au fost raportate inca 50 de cazuri noi, confirmate in 13 judete si in municipiul Bucuresti. In perioada menționata, in județul Brașov au fost raportate…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din judetul Iasi a murit din cauza gripei, fiind al patrulea deces inregistrat din cauza virusului gripal in aceasta iarna, transmite News.ro . Conform Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, un barbat in varsta de 40 de ani, care avea…

- O familie din nordul Bucurestiului aloca, in medie, aproximativ 3.000 de euro pentru o vacanta, cu 45% mai mult decat o familie din sudul Capitalei si de doua ori mai mult decat cheltuiala medie a unei familii la nivel national, potrivit unui studiu realizat de TUI TravelCenter, unul din cei mai…

- Ajuns la ediția a V-a, Campionatul de Bine, organizat de singura platforma online din Romania unde donațiile sunt necomisionate – Bursa Binelui, a intrat in ultima etapa a competiției, Finala Plina de Bine, cu 44 de proiecte susținute de catre 43 de organizații neguvernamentale. Etapa decisiva a Campionatului…

- Pe Drumul National 22, in judetul Tulcea, sunt coloane de masini care stau in coloana, din cauza zapezii depuse, joi, pe carosabil. Pentru sigurnata, mai multe femei insarcinate au fost duse la spital. Cursurile vor fi suspendate, vineri, in 18 unitati de invatamant din Tulcea, din cauza vremii.

- Anunț important! E-Distributie Muntenia va intrerupe temporar, joi, alimentarea cu energie electrica in unele zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, in vederea efectuarii lucrarilor planificate de revizie si reparatie.

- Clujul imobiliar e cel mai scump din tara, dar e in top la vanzarile de apartamente Numarul de tranzactii imobiliare inregistrate anul trecut in Romania a fost 627.802, dintre care 19,8% numai in Bucuresti si Ilfov, arata datele transmise miercuri de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara…

- Elevii si prescolarii vor reincepe cursurile, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, pe 14 ianuarie 2018. Este cea mai lunga vacanta de iarna din ultimii ani. Conform structurii anului școlar 2017-2018, aprobata de Ministerul Educatiei, vacanta de iarna are loc in perioada 23 decembrie…

- Cluj, vedeta imobiliara a anului 2017. Cele mai valoroase locuinte, cele mai multe vanzari, campion la scumpiri Numarul tranzactiilor a crescut in 2017, ajungand la aproximativ 580.000, in conditiile in care preturile caselor au avansat, pe medie, cu 10%, lucru care a plasat piata imobiliara printre…

- Numarul cazurilor de rujeola este in scadere, in județul Brașov, potrivit datelor oficiale. Astfel, saptamana trecuta a fost raportat doar un caz , fata de 14 in saptamana anterioara. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), in saptamana 18 -22.12.2017…

- Potrivit statisticilor, in Capitala si in judetul Ialomita s-au inregistrat cate 16 cazuri, in Prahova zece cazuri, in Calarasi sase, in Ilfov cinci, in Harghita patru, in Neamt si Iasi cate trei, in Braila, Constanta si Giurgiu cate doua, iar in Brasov unul. Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola…

- Pe Autostrada A1 Sibiu-Deva, pe tronsonul kilometric 306+400 - 308+900, se executa lucrari de reparatii ale rosturilor de dilatatie poduri, pe benzile unu si de urgenta ale sensului de mers Sibiu-Deva, pana vineri, 22 octombrie, ora 12:00. De asemenea, astazi, pana la orele 16.00, pe Autostrada…

- Regia Autonoma de Transport in Comun anunta publicul calator ca, din cauza lucrarilor de modernizare a retelelor electrice efectuate de SC E Distributie Dobrogea SA pe str. Constantin Bratescu zona Piata Grivitei, intre Mihai Viteazu si I.G.Duca, in ziua de 17.12.2017, in intervalul orar 12:00 16:00,…

- Aproape 20.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Arad si Sibiu, in timp ce in Caras-Severin, Bacau, Salaj, Suceava, Giurgiu si Buzau sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei…

- Potrivit ANOFM, in evidente sunt inregistrate 19.198 locuri de munca, cele mai multe, respectiv 3.964, in Bucuresti. Peste o mie de locuri de munca sunt disponibile in judetele Arad – 1.969, Prahova – 1.646 si Sibiu – 1.154. Mai sunt posturi diisponibile in Timis – 841, Iasi – 677, Constanta – 653,…

- Incepand cu data de sambata, 09 decembrie 2017, pana marti, 12 decembrie 2017, reprezentantii asociatiilor de locatari proprietari pot ridica de la punctele termice de unde primesc factura fiscala lunara, procesele verbale de stabilire a consumurilor de energie termica aferente lunii noiembrie 2017…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dimineața, o serie de atenționari nowcasting Cod galben de vant puternic, valabile in București și in opt județe din Muntenia, pe durata urmatoarelor ore.Potrivit meteorologilor, pana la ora 13:00, in Municipiul București, dar…