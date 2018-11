Stiri pe aceeasi tema

- Petru Apostoaia, reprezentantul Consiliului National al Elevilor, a anunțat ca se amâna cu cel puțin un an introducerea testelor grila la examenele de Bacalaureat si Evaluarea Nationala. Ministrul interimar al Educatiei Nationale, Rovana Plumb, s-a întâlnit,…

- "Am ajuns impreuna la concluzia ca in timpul jocului nu se schimba regulile. De aceea, in acest an scolar, nu se aplica nicio schimbare privind formatul variantelor de subiecte. In acest an scolar, in clasa a VIII-a sunt inscrisi 181.000 de copii, iar in clasa a XII-a sunt inscrisi 154.000 de copii.…

- Ministrul interimar al Educatiei Nationale, Rovana Plumb, se va intalni, vineri, cu reprezentantii profesorilor, parintilor si ai elevilor, pentru a discuta despre tema noilor modele de subiecte pentru examenele din anul 2019.

- Ministrul interimar al Educatiei Nationale, Rovana Plumb, se intalneste vineri cu reprezentantii profesorilor, parintilor si ai elevilor, pe tema noilor modele de subiecte pentru Evaluarea Nationala si pentru Bacalaureat, in urma scandalului izbucnit dupa aparitia pe site-ul ministerului a unor modele…

- Ministrul interimar al Educației Naționale, doamna Rovana Plumb, se va intalni vineri, 2 noiembrie 2018, in intervalul orar 12:30-14:00, cu reprezentanții profesorilor, parinților și ai elevilor, pe tema noilor modele de subiecte pentru examenele din anul 2019 (Evaluarea Naționala pentru absolvenții…

- Ministerul Educatiei anunta, maine, la ora 14:00, decizia pe care o va lua cu privire la testele grila la BAC si Evaluarea Nationala. Concret, Rovana Plumb, ministrul interimar al Educatiei, a declarat ca a decis retragerea de pe site a modelelor de subiecte pentru examenle nationale si a cerut consultarea…

- Subiectele la Bacalaureat și la Evaluarea Naționala vor fi mai mult teste grila. Oficialii din Ministerul Educației vor sa schimbe structura examenului in urma unui numar tot mai mare de contestații de la un an la altul. Schimbarea are loc intr-un Minister al Educației care de mai bine o luna nu are…

- SUBIECTE EVALUARE NATIONALA 2019, MODELE SUBIECTE BAC 2019. Amintim ca Ministerul Educației incearca sa schimbe fara nicio dezbatere publica și fara nicio fundamentare sau studiu de impact subiectele de la examenele de Evaluare și Bacalaureat. Președintele Centrului National de Evaluare si Examinare…