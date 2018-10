Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei a publicat noile modele de subiecte pentru Bacalaureat 2019. De anul viitor, vor fi teste grila la probele de Romana si Matematica. Reamintim ca examenul incepe in 3 iunie 2019, iar primele rezultate vor fi afisate in 8 iulie. „Vom avea itemi obiectivi, adica teste grile, in proportie…

