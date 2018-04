Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei Nationale transmite, printr-un comunicat de presa, ca angajatii din Invatamant nu vor primi salariile inainte de Paste, ca in cazul altor bugetari, ci saptamana viitoare, pe 13 aprilie. "Pentru Ministerul Educatiei Nationale, la fel ca pentru toate unitatile aflate…

- Angajatii din invatamant, cea mai mare categorie socio-profesionala din sistemul bugetar, nu vor primi salariile in avans, in aceasta saptamana, acestia fiind discriminati in comparatie cu alte categorii bugetare, sustin reprezentantii Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), informeaza...

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant spune ca este cert ca premierul Viorica Dancila "una spune si alta face, fara sa cunoasca situatia reala din invatamant", sindicalistii facand referire la declaratiile acesteia potrivit carora salariile bugetarilor vor fi platite in aceasta saptamana,…

- Ordinul ministrului Finantelor, prin care se stabileste ce institutii vor primi salariile pe luna martie, pe data de 5 aprilie, adica inainte de Paste, a fost publicat, miercuri, in Monitorul Oficial.

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) cere Guvernului sa rezolve problema platii salariilor pentru angajatii din sistemul de educatie, care nu isi vor primi banii in avans inaintea sarbatorilor, spunand ca premierul Viorica Dancila trebuie sa isi asume ca face declaratii fara sa se asigure…

- Toți angajații Ministerului Apararii Naționale (MApN) vor primi pe 4 aprilie norma de hrana pe luna aprilie. In schimb, salariile tuturor angajaților MApN vor fi platite in data de 13 aprilie. Similar, nici angajații din invațamant și din MAI nu ...

- Toți angajații Ministerului Apararii Naționale (MApN) vor primi pe 4 aprilie norma de hrana pe luna aprilie. In schimb, salariile tuturor angajaților MApN vor fi platite in data de 13 aprilie. Similar, nici angajații din invațamant și din MAI nu ...

- Ministerul Afacerilor Interne a anuntat ca intreg personalul MAi va primi, in data de 5 aprilie, intreaga norma de hrana cuvenita pentru luna aprilie, salariile urmand a fi platite in mod normal in ziua de 14 a lunii.

- Banii primiți inainte de sarbatori prind foarte bine, insa nu toți bugetarii iși vor umple buzunarele pana la Paști. Astfel, intreg personalul MAI va primi la data de 5 aprilie, norma de hrana cuvenita pentru luna aprilie, in valoare de aprox. 960 de lei pentru polițiști și militari și 750 de lei pentru…

- Angajații din invațamant nu iși vor primi salariile inainte de Paște, acuza sindicalistii din Educatie. "S-a indus ideea in spațiul public ca toți bugetarii iși vor primi salariile in aceasta saptamana, lucru total neadevarat. Salariații din invațamant iși vor primi banii in cont dupa sarbatori.…

- S-a aflat deja ca nu toti bugetarii isi vor primi salariile inainte de Sarbatori. Vestile deloc bune ii afecteaza si pe profesori si restul angajatilor din sistemul educational. Sperantele acestora ca isi vor primi lefurile inainte de Sarbatorile Pascale par sa se naruie definitiv. Un anunt in acest…

- Politistii si profesorii nu-si primesc salariile inainte de Paște, potrivit ordinului emis de ministerul Finantelor Publice, publicat azi in Monitorul Oficial. Tot astazi, Federația Sindicatelor din...

- Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" solicita Guvernului sa precizeze clar categoriile de bugetari care vor primi salariile inainte de Paste, deoarece angajatii din invatamant nu vor beneficia de aceasta facilitate. "S-a indus ideea in spatiul public ca toti bugetarii isi vor…

- Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret” solicita Guvernului sa precizeze clar categoriile de bugetari care vor primi salariile inainte de Paste, deoarece angajatii din invatamant nu vor beneficia de aceasta facilitate. „S-a indus ideea in spatiul public ca toti…

- Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret" solicita Guvernului sa precizeze clar categoriile de bugetari care vor primi salariile inainte de Paste, deoarece angajatii din invatamant nu vor beneficia de aceasta facilitate."S-a indus ideea in spatiul public ca toti bugetarii isi vor primi…

- "Salariile vor intra saptamana aceasta, inainte de Paste, pensiile nu si am sa explic de ce. Pensiile se dau intre 14 si 27 ale lunii. Daca le dam acum va fi o perioada foarte mare pana cand pensionarii vor lua urmatoarea pensie. In plus, de abia am terminat cu pensiile pe luna trecuta si este foarte…

- Deși politicienii și ministrul Finațelor, Eugen Teodorovici, au anunțat acum cateva zile ca pensiilor și salariilor bugetarilor vor fi date inainte de Paște, se pare ca acest lucru este inca incert. O decizie in acest sens era așteptata dupa ședința de Guvern de joi, dar miniștrii nu au mai spus nimic.

- Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației Naționale, vacanța de Paște va avea loc in perioada 31 martie – 10 aprilie. Vacanta intersemestriala 2018 a avut loc in perioada 3 – 11 februarie 2018, timp in care elevii s-au odihnit si s-au pregatit pentru semestrul al doilea. Vacanta de Paste…

- Salariile celor peste un milion de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paste, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Angajații din invațamant vor primi voucherele de vacanța. Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) anunța ca in urma demersurilor facute de federațiile reprezentative din invațamant, in cadrul unei comisii tehnice din Ministerul Educației Naționale, au fost purtate discuții privind acordarea…

- Angajatii din invatamant vor primi vouchere de vacanta. Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) anunța, prin intermediul unui comunicat, ca in urma demersurilor facute de federațiile reprezentative din invațamant, miercuri, 21 martie, in cadrul unei comisii tehnice din Ministerul Educației…

- Aproape 2.000 de angajați ai companiei Amazon Spania au inceput o greva de doua zile. Sindicatele denunța condițiile stricte de munca și faptul ca gigantul american vrea sa reduca salariile prin modificarea contractului colectiv.

- PRIME DE PASTE. Companiile din Romania apeleaza tot mai des la tichetele cadou pentru a-și rasplati angajații, astfel ca cifrele legate de acestea cresc de la un an la altul. Cererea pentru astfel de tichete a crescut cu 40% fata de anul trecut si aduc si o serie de beneficii fiscale angajatorului.…

- Dupa ce mama de 38 de ani din Timișaora, care este educatoare la Gradinița din Murani, a fost acuzata ca și-a ucis fetița de patru ani, inspectorul școlar general de Timiș Aura Danielescu a declarat ca femeia nu a mai fost testata psihologic de cațiva ani, cel mai probabil din 2012, deoarece…

- Deputatul PSD Mihaela Hunca, secretarul Comisiei pentru invațamant din Camera Deputaților a susținut ieri o declarație de la tribuna Parlamentului prin care a demontat criticile din moțiunea susținuta de PNL impotriva ministrului Educației Naționale.

- Ministerul Educației Naționale face apel la cadrele didactice care au anunțat ca vor boicota simularea Evaluarii Naționale din cauza unor nemulțumiri privin veniturile sa nu afecteze elevii prin demersuri radicale, instituția susținând ca boicotul nu este o soluție. "Ministerul Educației Naționale…

- Bucureștenii sunt cel mai bine platiti din toata tara! Salariile angajaților din Capitala au ajuns la 3.116 de lei net in 2017, anunța Ziarul Financiar. Cele mai mici salarii sunt in Teleorman, unde angajatii au castigat, in medie, cate 1.780 de lei net in 2017. Salariul mediu pe economie s-a apropiat…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri seara, c[ de la 1 martie cresc salariile pentru personalul din sanatate si învatamânt. ”De la 1 martie cresc salariile pentru medici si asistente, care urca direct pe grila din 2022 si, de…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, luni, ca a decis declansarea protestelor, astfel ca miercuri si joi sindicalistii picheteaza sediul Ministerului Muncii, ei cerand, intre altele, modificarea OUG 3/2018 privind unele masuri fiscal – bugetare, prin care mii de angajati…

- SOLICITARI…Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant va picheta Ministerul Muncii miercuri, intre orele 13.00 – 15.00 si joi, intre orele 10.00 – 14.00. Decizia a fost luata dupa ce federatia a trimis memorii cu problemele din sistemul de educatie catre Ministerul Muncii, Ministerul Finantelor Publice,…

- Sindicatele din educatie ies in strada, miercuri si joi, cand vor picheta sediul Ministerului Muncii, nemultumite de faptul ca angajatii din educatie pierd sume importante din venit, pe fondul renegocierii Legii privind salarizarea bugetarilor si a cresterii ratei inflatiei. Federatia Sindicatelor…

- Sindicalistii din invatamant vor picheta Ministerul Muncii. De ce sunt nemultumiti Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta, luni, ca va picheta Ministerul Muncii miercuri, intre orele 13.00 – 15.00 si joi, intre orele 10.00 – 14.00, sindicalistii fiind nemultumiti de veniturile din…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta, luni, ca va picheta Ministerul Muncii miercuri, intre orele 13.00 – 15.00 si joi, intre orele 10.00 – 14.00, sindicalistii fiind nemultumiti de veniturile din Educatie. Decizia de pichetare a fost luata dupa ce Federatia Sindicatelor Libere…

- Mii de angajati din educatie sunt afectati de prevederile Codului Fiscal, prin care a fost stabilita noua formula de calcul a salariului acordat in timpul concendiului medical, sustine Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI). Astfel, potrivit FSLI, „angajatii din educatie aflati in concediu…

- "In conformitate cu prevederile legale in domeniu, unitatile de invatamant sunt cele care intocmesc statele de personal si de plata si le transmit inspectoratelor scolare spre validare, iar acestea din urma transfera sumele pentru plata salariilor catre unitatile de invatamant. Astfel, plata salariilor…

- Aproximativ 10% dintre angajații din educație nu și-au primit salariile, miercuri, deși banii au fost virați catre inspectoratele școlare din 30 ianuarie cu drept de utilizare din 1 februarie. Situația trebuie rezolvata joi sau cel mai tarziu vineri, daca nu vor aparea probleme punctuale privind intocmirea…

- Personalul din invatamant si va primi cu intarziere salariile pentru a doua luna in acest an, sustin reprezentantii Sindicatului „Spiru Haret“. Acestia explica ca in urma unui OUG adoptat saptamana trecuta, prin care se corecteaza taierile salariale masive ale personalului nedidactic, au trebuit realizate…

- Intr-un mesaj transmis pe pagina de Facebook a societatii, conducerea SGU face un anunt catre angajati, referitor la plata salariilor pe luna ianuarie 2018. Iata anuntul conducerii SGU Ploiesti: „Conducerea societații aduce la cunoștința angajaților ca plata drepturilor salariale, aferente lunii ianuarie,…

- Sunt în aceasta situatie: politistii si profesorii, iar cei din urma ameninta cu greva. Sindicalistii din Politie spun ca, din cauza transferului contribuțiilor, cresterile salariale promise de ministrul Muncii vor fi inexistente sau, în cel mai bun caz, foarte mici. „8000…

- PNL susține ca “prostiile fiscale gandite de Dragnea și Valcov” iși fac acum simțite efectele cand o parte a angajaților vor incasa in luna februarie salarii mai mici. Liberalii avertizeaza ca așa-numita revoluție fiscala nu a facut altceva decat sa destabilizeze economia și sa afecteze nivelul de trai…

- Ministerul Educației Naționale a organizat in perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare publica privind structura anului școlar 2018-2019, in cadrul careia toți cei interesați au avut ocazia sa-și exprime punctul de vedere prin completarea unui chestionar online. Cele 5 intrebari incluse in chestionar…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca organizeaza, in perioada 18-24 ianuarie, o consultare, prin intermediul unui chestionar online, privind structura anului scolar 2018-2019, intrebarile fiind adresate elevilor, parintilor si cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar. „Chestionarul…

- Ministrul Educației, Liviu Marian Pop, a facut un anunț important, marți, pe o rețea de socialiare. Acesta se refera la salariile profesorilor. Toți angajații din invațamant vor primi in 12 sau 15 Ianuarie 2018 salariile aferente lunii Decembrie 2017. In conformitate cu ordinul MFP 86/28.01.2005 completat…

- Intarzierea a fost anuntata pe Facebook de ministrul Educatiei, Liviu Pop, si este cauzata de schimbarea mecanismului de plata. Daca pana acum primariile plateau salariile cadrelor didactice, de anul acesta, banii vor veni din bugetul Ministerului Educatiei, prin inspectoratele scolare.…

- Ministerul Educatiei Nationale a reglementat modalitatea de utilizare in unitatile de invatamant preuniversitar a auxiliarelor didactice aprobate/avizate de Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE). Procedura a fost aprobata prin ordinul ministrului Educatiei Nationale, Liviu Marian Pop, si…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, a anuntat ca toti angajatii din invatamant vor primi in 12 sau 15 ianuarie 2018 salariile pe decembrie 2017, reactia venind dupa ce liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a avertizat ca salariile din Educatie vor intarzia, pana acum dascalii primind banii pe 9.

- Toti angajatii din invatamant vor primi in 12 sau 15 Ianuarie 2018 salariile aferente lunii Decembrie 2017, anunta Ministrul Educatiei, Liviu Pop, pe pagina lui de Facebook. Acesta precizeaza ca, in conformitate cu ordinul MFP 86 28.01.2005 completat cu ordinul MFP nr 398 7.03.2017 data de plata a salariilor…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a anuntat marti ca scolile au primit instiintare de amanare a datei de salariu, ea solicitand public ca salariile profesorilor sa fie platite la timp. Ministrul Educației, Liviu Pop, a confirmat ca toți angajații din invațamant vor primi in 12 sau 15…

- Toți angajații din invațamant primesc salariile, din 2018, in aceeași zi, respectiv data de 14 a fiecarei luni, pentru luna precedenta, odata cu schimbarea ordonatorului de credite, de la autoritatea locala, la Ministerul Educației Naționale. Salariile aferente lunii decembrie 2017 vor fi primite…

- Ministrul Educației, Liviu Marian Pop, a anunțat in urma cu cateva momente ca toți angajații din invațamant vor primi pe 12 sau 15 ianuarie salariile aferente lunii decembrie 2017. ”In conformitate cu ordinul MFP 86/28.01.2005 completat cu ordinul MFP nr 398/7.03.2017, data de plata a salariilor pentru…