- Vineri, 25 ianuarie 2019, elevii și preșcolarii din toate unitațile de invațamant preuniversitar din țara vor fi liberi, conform unui ordin emis de Ministerul Educației Naționale, ca urmare a recomandarilor Ministerului Sanatații. Conform datelor raportate de Institutul Național de Sanatate Publica,…

- „Conform raportarilor INSP, saptamana 14 – 20 ianuarie 2019 a avut un caracter epidemic, la fel ca si saptamana anterioara acesteia. Numarul cazurilor de infectii respiratorii acute a crescut din nou cu peste 20% fata de nivelul asteptat. Conform specialistilor, daca si cea de a 3-a saptamana consecutiv…

- Reprezentanții Ministerului Sanatații anunța ca numarul cazurilor de infecții respiratorii acute a crescut cu peste 20% fața de nivelul așteptat, astfel ca au informat Ministerul Educației despre evoluția infecțiilor gripale și, prin Ordin al MEN, ziua de vineri va fi libera pentru elevi. „Conform…

