Ministerul Economiei propune eliminarea administrării speciale a companiilor. PROIECT, în dezbatere publică Ministerul Economiei a pus in dezbatere publica un proiect de lege care elimina procedura administrarii speciale a companiilor, la sugestia autoritaților europene, care considera ca masura incalca regulile competiției. Proiectul de lege privește modificarea Legii nr.137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii. „Administrarea speciala este o masura instituita pentru societatile la care statul sau o […] Citește Ministerul Economiei propune eliminarea administrarii speciale a companiilor. PROIECT, in dezbatere publica in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea a lansat in consultare publica proiectul de hotarare privind modificarea HCL nr. 229 2019 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de finantari din bugetul municipiului Constanta, pentru activitati sportive organizate in baza Legii nr.69 2000 a educatiei fizice si sportului.…

- Ministerul Finantelor a publicat marti dimineata proiectul de act normativ care prevede reducerea numarului de angajati in institutiile publice. Actul normativ propune diminuarea numarului de posturi aferente cabinetului secretarului de stat, subsecretarilor de stat si asimilatilor acestora…

- Ministerul Afacerilor Interne a pus in dezbatere publica proiectul de lege privind cautarea persoanelor disparute, care prevede posibilitatea utilizarii unor mijloace si metode de localizare pentru gasirea unei persoane disparute aflate intr-o situatie de vulnerabilitate.

- Guvernul urmeaza sa adopte un proiect de lege care va reglementa utilizarea brațarilor electronice ca sisteme de supraveghere in cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale. Proiectul a fost lansat in dezbatere publica și dupa ce va fi adoptat de Guvern va fi trimis Parlamentului pentru…

- Primaria Alba Iulia a pus in consultare publica documentația pentru construirea unei cladiri ce va servi drept spațiu de parcare cu parter și trei etaje pe strada Arnsberg. Prin acest proiect, administrația locala vrea sa asigure 150 de locuri de parcare noi, in regim supraetajat. Pe terenul propus…

- Ministerul Afacerilor Interne a pus in dezbatere publica un proiect de lege care se refera la folosirea bratarilor electronice, in special in cazul agresorilor care comit fapte de violenta domestica, dar si pentru persoanele supravegheate aflate sub controlul judiciar, arest la domiciliu, precum…

- Un proiect de lege ce intra in dezbateri la Senat prevede ca persoanele condamnate la inchisoare pentru infracțiuni cu violența, dar si pentru cele de coruptie, sa nu mai aiba dreptul de a fi eliberati conditionat. Proiectul de modificare a Codului Penal și a Legii 169/2017 pentru modificarea și completarea…

- Proiectul de lege de transpunere a Directivei europene privind drepturile actionarilor se afla in avizare interministeriala si saptamana viitoare ar putea fi postat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP), a afirmat, joi, intr-o conferinta de specialitate, Florentina Boboc,…