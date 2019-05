RUGBY – Cinci jucători de la CSM Știința merg în iunie în America de Sud

Nationala de rugby a Romaniei va efectua in luna iunie un turneu in America de Sud in cadrul caruia va intalni Chile si Brazilia. Meciurile vor avea loc pe 8 iunie, la Valparaiso, cu Chile si pe 15 iunie, la Sao Paulo, cu Brazilia. Reunirea lotului… [citeste mai departe]