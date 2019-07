Ministerul Economiei anunta ca Transgaz a finalizat deja aproape jumatate din conducta BRUA Transgaz continua lucrarile la faza intai a conductei BRUA, unde a finalizat deja 215 kilometri de conducta, si incepe implementarea unor noi investitii privind racordarea la gaze, potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, remis, joi, AGERPRES.



In cadrul proiectului BRUA-Faza 1, investitie de aproximativ 560 milioane de euro, se vor desfasura lucrari pe teritoriul a 11 judete din tara. Noul gazoduct va avea o lungime totala de 550 km si o capacitate maxima de 1,5 miliarde de mc/ anual spre Bulgaria si 4,4 miliarde de mc/ anual spre Ungaria.



