- Comitetul de Supraveghere a Programului de Atragere a Remitențelor in Economie ”PARE 1+1” a aprobat 32 cereri de finanțare nerambursabila, inaintate de companiile create de emigranți sau rudele acestora, in suma totala de 7,89 milioane de lei. Potrivit estimarilor vor fi create circa 90 locuri noi de…

- Saptamina trecuta, Consiliul Județean Suceava și Ministerul Dezvoltarii au incheiat contractul de finanțare pentru „Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor in județul Suceava”. Potrivit unui comunicat postat pe site-ul CJ, valoarea totala a contractului este de peste 20 de milioane…

- Ministerul Transporturilor, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a aprobat si transmis la Comisia Europeana, pe 24 decembrie, cererea de finantare pentru proiectul “Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda – Otopeni (Magistrala 6 1 Mai – Otopeni)”, a anuntat…

- Prin intermediul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, peste 4 milioane de lei vin in Salsig pentru doua proiecte importante și așteptate de ani de zile de administrația locala și de locuitori. In cadrul ședinței Consiliului Local din Salsig, in prezența…

- Guvernul a aprobat, miercuri, printr-o ordonanta de urgenta, programul de sustinere a intreprinderilor mici si mijlocii – IMM Invest Romania, pentru cresterea accesului la finantare prin acordarea unor garantii de stat. ”Este vorba despre un program multianual de incurajare si de stimulare…

- Unitatile administrative si firmele din zona de vest a Romaniei au invatat sa ceara bani europeni. In primul an in care a devenit activ noul ciclu de finantare pentru Programul Operational Regional au fost depuse cereri de finantare pentru 621 de proiecte, valoarea acestora fiind de 563,99 milioane…

- Opt strazi din Turnu Magurele intra in reabilitare in Economie / Reprezentantii Municipiului Turnu Magurele, beneficiar al Programului Național de Dezvoltare Locala, și ai Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene din Romania, coordonator al Programului Național…

- V. Stoica Aproape 300 de cereri de finanțare au depus, in județul Prahova, solicitanții finanțarilor prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurala in cadrul sesiunilor lansate in actuala perioada de programare. Potrivit datelor facute publice de Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor…

- Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) Vrancea a facut plați de peste 11,1 milioane euro in acest an catre fermieri, procesatori, antreprenori și autoritați publice locale. A fost inregistrat cel mai ridicat nivel al plaților efectuate intr-un an prin Programul Național de Dezvoltare…

- Bugetul ministerului de resort a primit 16 voturi pentru, patru impotriva si o abtinere. De asemenea, la bugetul Ministerului Mediului au fost depuse 11 amendamente, insa niciunul nu a fost avizat favorabil. Conform proiectului de buget, propunerea bugetara pentru Ministerului…

- Reprezentații celor 14 cluburi din Liga 1 au votat in unanimitate masura, luand exemplul campionatelor din Italia și Germania. Inițiativa se va pune in aplicare incepand cu play-off-ul acestui sezon, urmand ca un singur meci din play-off sa dispuna de VAR. LPF și cluburile urmeaza sa decida…

- Ministerul Educatiei a anuntat, marti, ca vor fi alocate 258 de milioane de euro pentru imbunatatirea infrastructurii educationale, autoritatile locale putand sa depuna proiecte, in perioada 4 ianuarie - 4 mai 2018, pentru a accesa aceste fonduri de reablitare a unitatilor scolare si prescolare.…

- Patrimoniul firmei Fortus SA, aflata in insolventa, trece prin schimbari care nu pot fi incadrate decat in domeniul magie. In Buletinul Procedurilor de Insolventa (BPI) din 20 iulie 2017, pe baza unui raport de evaluare realizat de Dan Nitesc, se specifica ca valoarea activului nefunctional este in…

- Primul castel nobiliar din cele 12 existente in Bistrita-Nasaud va fi reabilitat si deschis publicului peste aproximativ 2 ani, Consiliul Judetean reusind sa acceseze o finantare europeana de 21.780.000 de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- La ultima sedinta de Consiliu Local, din data de 27 noiembrie 2017, alesii locali au votat suplimentarea finantarilor acordate in 2017 unor cluburi sportive. Astfel, cele mai mari sume au fost acordate Asociatiei Clubul Sportiv Phoenix Galati, respectiv suma de 350.000 lei, Clubul Sportiv Municipal…

- Peste 76 de milioane de euro din Fondul European de Dezvoltare Regionala vor fi investite in lucrarile ce vor fi efectuate la Drumul National (DN) 76 Deva-Oradea, component al Drumului European E79, se arata intr-un comunicat transmis marti de Comisia Europeana. E79 traverseaza Romania…

- Axa rutiera Neamț-Bacau va fi reabilitata și modernizata cu fonduri europene prin Programul Operațional Regional, se arata intr-un comunicat al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene (MDRAPFE) remis, joi, AGERPRES. Marius Nica, ministrul delegat pentru…

- Un proiect in valoare de peste aproape 2,9 milioane de lei a fost semnat pe Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL), in comuna Stramtura, in cadrul sedintei de Consiliu Local. Obiectul contractului il constituie alocarea unei finantari din bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei…

- Polițiiștii italieni au arestat 13 persoane intr-o ancheta de amploare privind falsificarea bancnotelor, potrivit AFP. Au fost confiscate aproximativ 90.000 de bancnote false, fiecare de 10, 20 și 50 de euro. Valoarea bancnotelor este de peste 28 de milioane de ...

- Circa 120 milioane de euro va investi Guvernul Republicii Moldova în reabilitarea sectorului horticol din tara în cadrul proiectului „Livada Moldovei”. Banii sunt un împrumut acordat de Banca Europeana de Investitii, iar proiectul va fi implementat de Ministerul Agriculturii,…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a lansat mai multe ghiduri privind accesarea fondurilor europene in valoare totala de 550 de milioane de euro pentru firmele care vor sa angajeze șomeri și tineri, in special din mediul rural, a declarat, luni, secretarul…

- Iustin Cionca :, Revoluția fiscala promisa de PSD este, de fapt, un masacru fiscal pentru administrațiile locale. Am cerut aparatului de specialitate din CJA o simulare a reducerii sumelor repartizate din sumele defalcate din impozit pe venit urmare a modificarii procentului de la 16% la 10%, pentru…

- "RAJA Constanta va implementa un proiect de 592 milioane de euroldquo;, a anuntat, ieri, in contextul unei conferinte de presa, Aurel Presura, directorul SC RAJA SA Constanta. Proiectul de Sprijin pentru Pregatirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de…

- Prin PNDR 2020 fermierii au solicitat finantare si pentru investitiile in exploatatii agricole (sM 4.1), fiind depuse la AFIR 1.450 cereri de finantare in valoare totala nerambursabila de 667 milioane de euro. Pentru sM 4.1, AFIR a semnat in 2017 contracte in valoare de 266 milioane de euro si a transferat…

- Finantare europeana de 50 de milioane de euro pentru firmele mici Banca Europeana de Investiții (BEI) a semnat cu UniCredit Bank (UCB) un acord de imprumut de 50 milioane de euro, prima finanțare acordata unei banci comerciale din Romania prin fondul european pentru investiții strategice (FEIS). "Acordul…

- Companiile romanesti de armament au exportat, in primele 6 luni ale anului arme si echipamente militare in valoare de 100,7 milioane euro, din care cea mai mare pondere la export au avut-o munitiile cu o valoare de 29,2 milioane euro. Raportat la exporturile realizate in primele 6 luni din 2016, cand…

- Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Vrancea a facut plați de peste 11,1 milioane euro in acest an catre beneficiarii PNDR 2014-2020, fermieri, procesatori, antreprenori și autoritați publice locale. La nivel național, sumele platite de AFIR au depașit 1,7 miliarde euro, fiind inregistrat…

- Potrivit primarului Cristian Stan, a fost aprobat la finantare din fonduri europene, alocate prin Programul Operational Regional, un proiect cu o valoare de 4,2 milioane de euro. Aplicatia propusa de municipalitate se refera la dezvoltarea comunitatii din Cartierul Romlux, unde urmeaza sa fie implementate…

- Banii au intrat in posesia fermierilor, procesatorilor, antreprenorilor si autoritatii publice locale. Conform acesta este cel mai ridicat nivel al platilor efectuate intr-un an prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020). Din totalul platilor efectuate, 1,56…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, a semnat, vineri, contractul de finanțare in valoare de aproximativ 50 de milioane de euro pentru reabilitarea Drumului Nordului, in prezența președintelui Consiliului Județean (CJ) Maramureș, Gabriel Zetea, a consilierilor județeni și a parlamentari maramureșeni.…

- Președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Manu, a semnat, joi 26 octombrie 2017, la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene contractul de finanțare al proiectului “Consolidarea și reabilitarea Spitalului Județean de Urgența Pitești ”. Este vorba de unul dintre…

- Municipiul Galati urmeaza sa semneze contractul de finantare pentru proiectul ”Cresterea performantei energetice a blocului de locuinte G8 aferent Asociatiei de proprietari nr. 360A Emanuel din municipiul Galati”, finantat prin Programul Operational Regional (POR).Prin acest proiect se doreste sprijinirea…

- Plațile procesate catre beneficiarii fondurilor europene se cifreaza, in prezent, la 933 milioane de euro iar valoarea liniilor de finanțare deschise se ridica la 19 miliarde de euro, potrivit bilanțului fostului ministru delegat pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb, citata de Agerpres. „Parasesc portofoliul…

- "Parasesc portofoliul ministerial dupa un mandat scurt, de 7 luni. Sunt mandra ca, din luna martie pana astazi, alaturi de echipa MDRAPFE, am deblocat fondurile europene și am scos Romania din sintagma zero absorbție, facand posibila intrarea banilor europeni in țara. In acest moment, avem 933 milioane…

- Primarul comunei Ocnita, Eduard Barcau a semnat, luni, la Ministerul Dezvoltarii Regionale, contractul de finantare a modernizarii unor drumuri locale din comuna. Este vorba despre proiectul cu finantare prin PNDL 2. Este vorba despre asfaltarea mai multor strazi, in total 6 km de asfalt. Valoarea proiectului…

- • contractul pentru reabilitarea Blocului nr. 33 din Strada Anton Pann a fost semnat in prezenta sefului ADR-NE • Vasile Asandei, directorul Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Est, alaturi de primarul de Roman, Lucian Micu, au semnat, ieri, 12 octombrie, contractul de finantare pentru reabilitarea…

- Alexandra Militaru – Director Directia Relatii Internationale Transgaz, a declarat in cadrul conferintei Capital, „Energie pentru viitor”, ca proiectul BRUA inseamna 550 km de conducta in Romania.

- Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca a caștigat un proiect cu finanțare europeana, in valoare de aproape 10 milioane de lei, pentru prevenirea hepatitelor cronice B și C. "Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, unitate medicala aflata in subordinea Consiliului Județean Cluj,…

- Piata de fuziuni si achizitii din Romania a atins 898 de milioane de euro in cel de-al treilea trimestru al anului, perioada in care au fost anuntate 28 de achizitii, in medie cate doua in fiecare saptamana, potrivit unei analize Deloitte. In perioada mentionata, valoarea tranzactiilor s-a…

- Printr-o Hotarare adoptata astazi, Guvernul a crescut suma alocata pentru plata ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura, in anul 2017, de la 349, 425 milioane lei, la 436,925 milioane lei pentru a se asigura resursele financiare necesare pentru plata ajutorului…

- Valoarea estimata fara TVA a contarctului este cuprinsa intre 1,6 — 4,9 lei milioane lei. Ofertantul va trebui sa faca dovada furnizarii de produse similare in ultimii trei ani. Pe 25 august 2016, Consiliul General al Capitalei a adoptat o hotarare in baza careia Administratia Spitalelor si Serviciilor…

- 22 din cei 35 de alesi ai judetului Maramures au dat unda vrede proiectului care prevede reabilitarea Palatului Administrativ al judetului Maramures. Valoarea totala a proiectului este de aproape 48 de milioane de lei, din care contribuția Județului Maramureș ar fi de aproximativ 10 milioane de lei.…

- O primarie timiseana a depus, pentru a primi finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locala, șase proiecte. Doar unul dintre ele a fost aprobat, cel prin care se vor efectua extinderi și completari ale rețelelor de alimentare cu apa potabila din toate cele trei localitați componente. Valoarea…