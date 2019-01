Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 51 de autobuze electrice de 12 metri lungime va cumpara Ministerul Dezvoltarii, care este pregatit sa ofere pana la 141 milioane lei (30 milioane euro) pentru acestea, ceea ce face ca prețul per unitate sa fie de 588.000 de euro, de peste doua ori mai mult decat varianta medie pe motorina.…

- V. Stoica Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, autoritatea care a lansat licitația pentru achiziționarea a 51 de autobuze electrice destinate transportului urban din patru municipii ale țarii, printre care se afla și Ploieștiul, a prelungit termenul limita pentru depunerea ofertelor,…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice a lansat procedura de achiziție pentru patru loturi de autobuze electrice, contravaloarea mijloacelor de transport urmand sa fie achitata aproape integral prin Programul Operațional Regional 2014-2020. MDRAP va cumpara autobuze electrice pentru…

- Primarul Decebal Fagadau a anuntat printr o conferinta de presa ca 20 de autobuze electrice vor ajunge la anul in Constanta, licitatia fiind publicata de catre Ministerul dezvoltarii Regionale in data de 18 decembrie. In total, MADR va achizitiona 51 de autobuze pentru mai multe orase.Ministerul Dezvoltarii…

- • Cele noua mijloace de transport ar urma sa circule pe traseele 2 și 2 barat V. Stoica Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice a lansat procedura de achiziție pentru patru loturi de autobuze electrice, contravaloarea mijloacelor de transport urmand sa fie achitata aproape integral…

- Marti, 18 decembrie, Ministerul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice a lansat licitatia pentru achizitia a 51 de autobuze electrice pentru orasele Alba Iulia (13), Buzau (9), Ploiesti (9) si Constanta (20). Valoarea totala a contractului este estimata la 141,37 milioane de lei (30 milioane…

- Primaria Cluj-Napoca si Compania de Transport Public (CTP) au achizitionat in 2018 un numar de 45 de autobuze electrice si 75 de autobuze diesel, marca Mercedes. In 2019, vor fi investite zeci de milioane de euro in alte autobuze electrice, tramvaie si troleibuze. Banii vin din fonduri europene.

- O parte din tezaurul istoric de neprețuit al Romaniei, ce reuneste peste 1.000 de obiecte arheologice din metale pretioase, constituit in expoziția ”Aurul si argintul antic al Romaniei” descoperite de-a lungul secolelor pe teritoriul Romaniei, a ajuns in aceasta vara Szeged, in Ungaria, in prezenta…