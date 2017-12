Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management, a lansat in data de 18 decembrie 2017, doua apeluri de propuneri de proiecte pentru Programul Operațional Comun Romania-Ucraina 2014-2020.Apelul 1 se adreseaza proiectelor HARD ...

- Gabriel Zetea: ”Comuna Sacalașeni este campioana in atragerea de fonduri europene și guvernamentale” Recent, la Sacalașeni au fost semnate doua noi contracte pe Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL), etapa a doua, contracte finanțate de Guvernul Romaniei prin Ministerul Dezvoltarii Regionale,…

- Gabriela Firea a anuntat miercuri ca spitalele Gomoiu, Filantropia si Cantacuzino au castigat proiecte pe fonduri europene in valoare de aproape 9 milioane de euro, iar in baza acestora 3.100 de medici si asistenti vor beneficia de pregatire profesionala. "In ceea ce priveste Spitalul de copii…

- Consiliul Județean Dambovița a semnat astazi, 27 decembrie 2017, cel de-al 19 –lea contract de finanțare pentru obiectivele de investiții – finanțate de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene – in județul Dambovița, in cadrul celei de-a doua etape a Programului…

- O suma impresionanta de bani vine de la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene pentru comunitatea din Valea Chioarului. Este vorba despre aproximativ 20 de milioane de lei obținuți de administrația locala, cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș, pentru obiective…

- Finantarea vine de la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), aproximativ 1,4 milioane lei, restul banilor necesari fiind asigurati prin cofinantare cu Consiliul Judetean Iasi. Termenul pentru realizarea obiectivului, care include si darea acestuia…

- Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cimpean, a semnat joi, 14 decembrie, la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, contractul de finanțare pentru construirea unui pod pe drumul județean DJ 105A, km 15 + 890, in localitatea Sasauș. Potrivit precizarilor…

- Alesii din Timis vor trebui sa faca front comun pentru sustinerea mai multor amendamente la Legea Bugetului. Daca social–democratii si inclusiv Francisc Boldea au considerat ca Lugojul nu are nevoie de fonduri si nu au depus la proiect niciun amendament, liberalii au solicitat fonduri prin deputatul…

- Consiliul Județean Dambovița continua demersurile necesare pentru implementarea cu succes a obiectivelor de investiții – finanțate de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene – in județul Dambovița, in cadrul celei de-a doua etape a Programului Național de Dezvoltare…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) si Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) au lansat, marti, trei apeluri de proiecte, in valoare totala de aproximativ 258 milioane euro. Vor putea fi depuse, in perioada ianuarie – mai 2018, proiecte pentru constructia,…

- Așa cum relatam intr-un articol precedent, 660 de localitați din intreaga țara vor beneficia de cadastru gratuit, lucrarile urmand a fi finanțate din fonduri europene nerambursabile. Radu-Codruț Ștefanescu, președinte – director general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI),…

- Trei noi apeluri de proiecte, in valoare de 258 milioane euro, pentru imbunatațirea infrastructurii educaționale au fost anuntate, marti, de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), in colaborare cu Ministerul Educației Naționale (MEN). Cele trei apeluri…

- „Eforturile anterioare intreprinse de MDRAPFE pentru simplificarea procesului s-au dovedit a fi insuficiente si am considerat ca este necesara o schimbare structurala a abordarii, pentru a recupera timpul pierdut, a evita riscul de dezangajare si a creste gradul de absorbtie a fondurilor europene.…

- Joi, 23 noiembrie 2017, la sediul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Primaria Gura Foii a semnat contractul de finanțare pentru Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL2), privind proiectul ce are ca obiectiv modernizare drumuri in comuna Gura Foii,…

- Adrian Gadea, secretar de stat in Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), a semnat astazi, 23 noiembrie, la Bacau, 6 contracte de finantare prin Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL), gestionat de MDRAPFE. Contractele au o valoare totala de…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene va lansa pana la sfarsitul acestui an apeluri de proiecte de peste 2 miliarde euro fonduri europene, potrivit calendarului estimativ publicat pe site-ul www.fonduri-ue.ro.Potrivit unui comunicat al MDRAPFE transmis…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene anunța, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AM POR), demararea procesului de contractare a inca trei proiecte depuse la nivelul regiunii Nord Est.Potrivit unui comunicat remis…

- Pana in anul 2020, locuitorii comunei Ciocani vor beneficia de doua obiective importante finanțate prin PNDL 2, in valoare totala de 7,7 milioane de lei. Aici, sunt deja in derulare investiții de 2,8 milioane de lei. In cea de-a doua jumatate a lunii iulie, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene a lansat mai multe ghiduri privind accesarea fondurilor europene in valoare totala de 550 de milioane de euro pentru firmele care vor sa angajeze someri si tineri, in special din mediul rural, a declarat, luni, secretarul…

- Zilele trecute, in comuna Șieu au fost semnate doua contracte depuse la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) pe Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL2). Semnarea contractelor a avut loc in ședința Consiliului Local Șieu, la acest eveniment…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), a lansat cinci ghiduri de finanțare in valoare totala de 551 milioane de euro, pentru proiecte care vizeaza reducerea…

- Presedintele Consiliului Judetean Mehedinti, domnul Aladin Georgescu, a semnat astazi, la Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in prezenta viceprim-ministr

- „Pentru prima oara, la inceputul anului 2018, in Romania va fi demarat Programul pilot de depistare precoce a cancerului de san, care beneficiaza de finantare europeana nerambursabila in valoare de 21 milioane euro.(...) Programul de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce…

- Viceprim-ministrul Grațiela Gavrilescu, ministru al Mediului, și viceprim-ministrul Marcel Ciolacu au avut astazi o consultare, la Palatul Victoria, cu reprezentantii mai multor producatori și importatori de ambalaje și produse ambalate, pe tema soluțiilor de implementare a unui sistem funcțional…

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Maramureș, Gabriel Zetea, a semnat joi, in prezența presei, contractul de finanțare pentru reabilitarea DJ 182B, legatura intre localitațile Mireșu Mare, Șomcuta Mare și Remeți pe Someș, lucrare in valoare de 34 milioane de lei, proiect finanțat prin Ministerul…

- Benone Pletea Pana in anul 2020, locuitorii comunei Ibanești vor beneficia de trei investiții importante finanțate prin PNDL 2, in valoare totala de peste 4,5 milioane de lei. Pe 19 iulie, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a dat publicitații lista cu proiectele…

- Vicepremierul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, a declarat ca la Codul administrativ exista toate avizele necesare, urmand ca acesta sa ajunga in sedinta de Guvern, iar la Codul finantelor publice locale MDRAPFE inca lucreaza.

- Premierul Mihai Tudose i-a felicitat pe ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, și pe ministrul Transporturilor, Felix Stroe, pentru gasirea unui mecanism mai simplu de finanțare și semnare a unor contracte de infrastructura rutiera. "O veste foarte buna, felicitari la doi dintre…

- Marti, 24 octombrie 2017, președintele Consiliului Județean Prahova, Bogdan Andrei Toader, a semnat contractul de finanțare pentru Fazarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor in județul Prahova”, cu o valoare totala de 64.442.740,51 lei, din care asistența financiara nerambursabila…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU), din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, a publicat lista intermediara a cererilor de finantare care au fost aprobate in etapa de evaluare tehnica si financiara pentru…

- Viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, și ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Marius Nica, au preluat marți mandatele de la Sevil Shhaideh și Rovana Plumb, se arata intr-un comunicat al MDRAPFE, remis AGERPRES. …

- Ponta, despre remaniere. Fostul premier a scris despre schimbarile din Guvern ca Mihai Tudose a castigat repriza intai si a capitulat neconditionat in repriza a doua! „Dupa ‘tinerii’ lui Basescu a venit si randul ‘tinerilor’ lui Dragnea! Cu Stanescu si Stroe e clar ca se poate mai rau decat cu Shhaideh…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a aprobat 169 proiecte, in valoare de 477 milioane de euro, pentru apelul de proiecte 'Romania Start Up', informeaza…

- Un numar de 38 de apeluri de proiecte, in valoare de peste 5,5 miliarde de euro, au fost lansate in cursul celor doi ani de la aprobarea Programului Operational Regional (POR) si au fost semnate contracte de finantare de un miliard de euro, informeaza, marti, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei…

- In perioada 12 octombrie – 12 decembrie 2017 va fi deschis apelul de proiecte „Romania profesionala – Intreprinderi competitive”, a anunțat Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene. Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU), din…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a anunțat, marți, ca in cei 2 ani de la aprobarea Programului Operațional Regional au fost lansate 38 de apeluri de proiecte, in valoare de peste 5,5 miliarde de euro, reprezentand 53,40% din alocarea POR. …

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene lanseaza Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Romania profesionala - Intreprinderi competitive” si apelul de proiecte de tip competitiv,…

- Guvernul a aprobat joi, 5 octombrie, prin doua Memorandumuri, deblocarea unor posturi vacante din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și din cadrul unor instituții publice și organe de specialitate ale administrației…

- Ciprian Trifan Apropierea termenului final pentru depunerea celor 256 de proiecte finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locala a creat imbulzeala pe holurile Ministerului Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, zeci de primari din Vaslui, alaturi de alți edili din țara, așteptand…

- Guvernul a aprobat astazi, prin doua Memorandumuri, deblocarea unor posturi vacante din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene si din cadrul unor institutii publice si organe de specialitate ale administratiei publice…

- Doua manastiri, intre care una a carei pictura a fost realizata de Nicolae Grigorescu, vor fi consolidate, restaurate si conservate in cadrul unor proiecte finantate din fonduri europene in valoare de peste 40 de milioane de lei. Potrivit unui comunicat al Ministerul Dezvoltarii Regionale,…

- In urma demersurilor pe care le-am inițiat, Municipiul Sebeș a obtinut fonduri nerambursabile de peste 8 milioane de lei, prin Programul Național de Dezvoltare Locala, gestionat de Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, pentru acest proiect destinat localitații…