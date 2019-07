Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Interne iși dorește ca viitorii agenți de poliție și jandarmi, sa fie mult mai bine pregatiți din punct de vedere fizic, pentru a face fața infractorilor. Din acest motiv au fost schimbate regulile de admitere in toate școlile MAI. Probele fizice vor fi de doua mai grele ca pana acum și…

- Tinerii care au filmat incidentul au decis sa-l urmareasca pe individul periculos la volan, sunand in acelasi timp la Politie. Soferul beat a tras singur pe dreapta la intrarea intr-o parcare privata de pe strada Sfantul Lazar. Acolo a fost incatusat de politisti, dupa ce a opus rezistenta. Potrivit…

- Astazi, cu ocazia zilei Ministerului Afacerilor Interne, la Iasi a fost organizata o expozitie de tehnica militara. In fata Palatului Culturii sunt expuse masini si dispozitive pe care angajatii Ministerului de Interne le folosesc la interventii. Cu acest prilej, prefectul de Iasi, Marian Serbescu,…

- Ion Caramalau, un detinut de la Peninciarul Gaesti, in varsta de 30 de ani, a evadat marti, in timp ce lucra la un depozit de legume din comuna damboviteana Baleni. La scurt timp, forte impresionante din Politie si Jandarmerie au plecat in cautarea sa, fiind instituite filtre in tot judetul. Cel care…

- ■ citeva cadre de Politie din Neamt si Suceava, membri ai Sindicatului Europol, si-au varsat naduful in fata sediului Institutiei Prefectului din Piatra Neamt ■ „Nu cerem altceva decit sa fim protejati in fata infractorilor“, a declarat liderul de sindicat Ioan Canarau ■ alaturi de colegii protestatari,…

- Ministerul de Interne a anuntat ca s-a aprobat numarul de locuri pentru sesiunea de admitere 2019 la Academia de Poliție „A. I. Cuza”, precum și pentru Școlile de Agenți și Subofițeri ale MAI la care admiterea se va susține in ianuarie 2020. La Academia de Poliție sunt disponibile 770 de locuri pentru…

- Un dispozitiv format din 20 de politisti si 15 jandarmi a actionat noaptea trecuta pentru mentinerea ordinii si linistii publice in localitatea Clejani, in urma conflictului violent dintre membrii ai doua familii, soldat cu ranirea a cinci persoane si alte sase conduse la audieri, au informat reprezentantii…

