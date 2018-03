Stiri pe aceeasi tema

- Circa 3.000 de angajatii din penitenciare si din politie protesteaza, la ora transmiterii stirii, in fata Ministerului de Interne principalele lor solicitari fiind conditii de lucru mai bune, salarizare „echitabila”, dar si demiterea ministrului Justitiei, Tudorel Toader.

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, marti, cu privire la solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de a desecretiza protocoalele incheiate intre structurile de Parchet si Serviciul Roman de Informatii, ca Ministerul Public va face mai intai o analiza de legalitate, urmand apoi…

- De Ziua Internaționala a Fericirii (20 martie), am dat-o intr-o ”fericire”: in Camera Deputaților au fost adoptate, la foc automat, doua proiecte de modificare a legilor Justiției – spre satisfacția PSD-ALDE -, in vreme ce Consiliul Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) a aprobat desecretizarea arhivei SIPA…

- "Avand in vedere decizia luata astazi de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii privind verificarea anumitor aspecte legate de protocoalele clasificate incheiate intre institutiile judiciare si Serviciul Roman de Informatii, precum si solicitarea ministrului justitiei de demarare a procedurii…

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat marti, intr-o conferinta de presa la Brasov, ca desecretizarea protocoalelor de colaborare incheiate de SRI si Parchete trebuie facuta 'fara multe fite si invarteli', el adaugand ca sunt 'povesti' argumentele ca tin de securitatea…

- Parchetul de pe lânga Înalta Curte de Casație și Justiție informeaza ca a transmis catre ministerul Justiției și catre CSM protocoalele clasificate dintre instituțiile judiciare și Serviciul Român de Informații.

- La cateva ore, practic, de cand procurorul general facuse referire la solicitarea adresata de ministrul Justitiei, in privinta desecretizarii protocoalelor intre Ministerul Public, DNA si DIICOT cu Serviciul Roman de Informatii, si la o “analiza de legalitate” a acestei masuri, dinspre Parchetul General…

- In conditiile in care deunazi s-a aflat ca ministrul Justitiei i-a inaintat procurorului general o solicitare ce privea desecretizarea eventualelor protocoale incheiate intre Ministerul public, DNA sau DIICOT si Serviciul Roman de Informatii, Augustin Lazar a facut, marti, primele precizari pe acest…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, marti, cu privire la solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de desecretizare a protocoalelor incheiate intre structurile de Parchet si Serviciul Roman de Informatii, ca Ministerul Public va face mai intai o analiza de legalitate, iar apoi va…

- Presedintele SRI, Eduard Hellvig, doreste desecretizarea unui protocol care a fost incheiat intre SRI si DNA. Anuntul a fost facut de presedintele Comisiei SRI din Parlament, Claudiu Manda, scrie Digi 24.Anuntul vine la cateva ore dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, i a cerut procurorului general…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a semnat luni decretul de numire a Victoriei Iftodi in functia de ministru al justitiei, informeaza Radio Chisinau. Intr-o postare pe reteaua sociala Facebook, Igor Dodon precizeaza ca a semnat decretul dupa discutiile avute cu premierul Pavel Filip si cu…

- Președintele Igor Dodon a semnat decretul de numire a Victoriei Iftodi in funcția de ministru al justiției. Decretul a fost semnat dupa ce șeful statului a avut o intrevedere cu premierul Pavel Filip și cu Victoria Iftodi, transmite IPN.

- Președintele Senatului Calin Popescu Tariceanu susține ca desecretizarea protocoalelor incheiate de DNA trebuie facuta „cat mai rapid”, adaugand ca poziția președintelui Klaus Iohannis in acest caz este „un fel de apa de ploaie”. „Dar aceste protocoale au fost facute de SRI si DNA si poate si celelalte…

- Despre protocoale... Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat sambata-seara ca desecretizarea protocoalelor incheiate de DNA trebuie facuta "cat mai rapid", adaugand ca atitudinea pe care au exprimat-o in acest sens prim-ministrul si ministrul Justitiei este una "foarte sanatoasa…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca va avea in cursul zilei de luni discutii cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, dar si cu cel de Interne, Carmen Dan, pe tema protestelor anuntate de grefieri, pentru a fi identificate solutii la revendicarile acestora. "Am sa am o discutie astazi cu domnul ministru…

- Procurorul general Augustin Lazar a prezentat bilantul de activitate al Ministerului Public pe 2017, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis, in timp ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a participat. Potrivit raportului de bilant, peste 1,7 milioane de dosare au avut de solutionat procurorii…

- „Ministerul Public are un rol constituțional foarte bine definit. Procurorul este un reprezentant al intereselor generale ale societații și un aparator atat al ordinii de drept cat și al drepturilor și libertaților cetațenești. Alaturarea acestor atribuții nu este intamplatoare, in virtutea lor procurorul…

- Mai mult de o treime dintre magistratii Ministerului Public se califica pentru a iesi din sistem, daca legile Justitiei ar intra in vigoare asa cum au fost modificate, sustine procurorul general Augustin Lazar, adaugand ca modificarile au o oferta de nerefuzat pentru un magistrat care vrea o pensie…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, dupa sedinta Comitetului Executiv National al PSD, ca il sustine pr ministrul Justitiei, Tudorel Toader, “fara niciun fel de ezitare”, sustinand ca raportul in baza caruia acesta a propus revocarea procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, “nu poate…

- Desi au aparut doar fragmente din declaratiile prim-vicepresedintelui Comisiei Europene, colajele puse cap la cap pot oferi o lectie de politica europeana. Dupa cum se stie Frans Timmermans este membrul unui partid socialist, facand prin urmare parte din aceeasi familie politica in care este inscris…

- Procurorul general al Rominiei Augustin Lazar sustine ca imaginea oferita de intrarea in vigoare a modificarilor aduse legilor justitiei este "sumbra". Concret, Ministerul Public se va confrunta cu o mare criza de personal, deoarece aproximativ 750 de procurori se vor putea pensiona, ceea ce va duce…

- Deputatul PNL Ovidiu Raetchi a declarat, vineri, ca Liviu Dragnea ”face stand-up comedy cand spune ca nu a intreprins nicio actiune impotriva justitiei”, afirmand ca din cauza liderului PSD Romania risca sa ramana cu MCV si dupa 2019.

- Liviu Dragnea a spus ca a vorbit cu Frans Timmermans despre social-democratia din Europa si ca in centrul atentiei trebuie sa se regaseasca omul si nu institutiile. „Nici noi nu vrem sa ne ocupam si sa discutam permanent despre justitie", a sustinut el. Presedintele PSD a adaugat ca nu au discutat despre…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat marti seara ca decizia CSM in cazul propunerii de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a fost fara echivoc si un dezastru previzibil pentru ministrul Justitiei, Tudorel Toader, despre care a afirmat ca a ajuns in situatia de "marioneta"…

- Victoria tactica obținuta de Laura Codruța Kovesi, impotriva lui Tudorel Toader, dupa avizul negativ dat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) solicitarii de revocare a procurorului șef al DNA de catre ministrul de resort , separa definitiv apele dintre ministrul Justiției și corpul magistraților…

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Ministerul Public considera corecta decizia CSM și declanșeaza atacul la adresa ministrului Justiției, Tudorel Toader, pe care il acuza ca nu…

- Peste 65 de mii de oameni au semnat petitia prin care o sustin pe sefa Directiei Nationale Anticoruptie si ii cer presedintelui Klaus Iohannis sa respinga cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi de la conducerea institutiei. Numarul celor care semneaza petitia creste considerabil de la o ora la…

- Revocarea procurorului general al Romaniei sau a procurorului sef al DNA se face de catre presedintele Romaniei, la propunerea ministrului Justitiei, care se poate sesiza si din oficiu. Astfel, potrivit articolului 54 alineatul 1 din Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, se folosește de concentrarea atenției publice pe anunțul ministrului Justiției cu privire la soarta șefei DNA pentru a trece în ședința de Guvern o lege care înasprește dur pedepsele pentru ultraj și tulburarea ordinii

- Rusia incalca acordul privind lichidarea rachetelor cu raza scurta si medie de actiune. Acuzația a fost facuta de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. Oficialul a declarat ca armata rusa dezvolta si testeaza asemenea proiectile.

- Codrin Ștefanescu a vorbit la Antena 3 despre scurta declarație de presa facuta de ministrul Justiției, Tudorel Toader, cu privire la activitatea DNA, DIICOT și Ministerul Public. Codrin Ștefanescu...

- Presedintele CSM, despre situatia DNA: Solicit urgentarea procedurilor Presedintele CSM, judecatorul Simona Marcu, a cerut, miercuri, public, institutiilor abilitate, urgentarea procedurilor privind situatie din DNA pentru a reda increderea cetatenilor in justitie. „Presedintele Consiliului…

- Pana la 1 mai, DNA trebuie sa trimita dosarul politistului Bogdan Gigina la instanta. Rudele politistului acuza procurorii DNA ca taraganeaza ancheta si ca de mai bine de doi ani nu s-au mai efectuat acte procedurale in dosar. Avocatii familiei Gigina au aratat ca se incalca dreptul la un termen rezonabil…

- Inalta Curte de Casatie si Justitiei considerata inacceptabila intarzierea procurorilor DNA de a trimite in judecata dosarul mortii politistului Bogdan Gigina. Decizia a venit la primul termen judecat de ICCJ privind contestatia depusa de familia Gigina impotriva DNA pentru durata prea mare de cercetarea…

- Astazi, 30 ianuarie, intre Republica Moldova și Republica Croația a fost semnat protocolul adițional de modificare a Acordului moldo-croat privind promovarea și protejarea reciproca a investițiilor, noteaza NOI.md. Protocolul a fost semnat de catre ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici,…

- Liderul UDMR, Klemen Hunor, a anuntat, marti, ca partidul a luat decizia sa continue protocolul de colaborare parlamentara cu PSD-ALDE, adaugand ca acest acord este unul „extrem de lejer”, deoarece exista numai obligatia de consultare reciproca cand e nevoie de sustinerea partii celuilalt.

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD este convocata, luni, de la ora 16,00, pentru a stabili componenta noului Executiv condus de premierul desemnat Viorica Dancila, potrivit unor surse politice, citate de Agerpres. Din viitorul Guvern nu vor mai face parte unii dintre miniştrii Cabinetului…

- Procurorul general Augustin Lazar a dat asigurari joi, dupa ce GRECO a publicat un raport in care arata ca Romania a facut progrese limitate in implementarea recomandarilor privind prevenirea si combaterea coruptiei, ca Ministerul Public va fi in continuare consecvent in a apara ordinea de drept…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, joi, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca este convins ca judecatorii constituționali vor da o decizie ”istorica” si ”inteleapta” in cazul modificarilor aduse Legilor justitiei. “Ministerul Public, in continuare, este…

- Jurnalistul Victor Ciutacu il critica dur pe Mihai Tudose și este de parere ca refuzul acestuia de a-l demite pe Bogdan Despescu, șeful Poliției Romane, din ordinul ministrului de Interne da startul insubordonarii funcționarilor.

- Pensionarii din poliția județului Buzau o critica dur pe Carmen Dan, ministrul de Interne, pentru gestionarea defectuoasa a cazului polițistului pedofil. Fostul comandant al IPJ Buzau, Marin Ion, a scris pe Facebook ca a ”vazut un ministru cu o prestație lamentabila” iar Marian Șerbulea, fost ofițer…

- Presedintele Klaus Iohannis se declara multumit de activitatea CSM si a Parchetului General in 2017 si a profitat de prezenta vineri la sedinta de bilant a Consiliului pentru a se prezenta drept un partener constant al sistemului judiciar, care sustine independenta Justitiei. "Cand am devenit…

- Consiliul Politic a batut in cuie organigrama Partidului Democrat, votind șefi noi pentru fiecare domeniu de activitate. Lista celor care vor fi responsabili de „afacerile interne ale PDM” a fost decisa la ședința din 14 decembrie. Potrivit surselor Deschide.MD, fostul ministru al Justiției, Vladimir…