- Persoanele fizice care au depus Declaratia Unica pana la 31 iulie 2018 si isi achita integral obligatiile fiscale estimate pentru anul 2018, pana la 15 decembrie, inclusiv, vor primi o bonificatie de 5% din totalul sumei datorate, potrivit unui comunicat al Ministerului Finantelor Publice.…

- LISTA DATORNICI ANAF: Contribuabilii care vor alege sa-si achite obligatiile fiscale pana la 15 martie 2019, reducerea este de doar 5% din suma totala datorata, daca Declaratia unica a fost depusa prin mijloace electronice de transmitere la distanta.MFP mentioneaza ca Declaratia Unica trebuie…

- Contribuabilii care au datorii la Fisc isi vor putea plati in rate obligatiile fiscale. Plata in rate este valabila atat pentru obligatiile fiscale, precum taxe, impozite sau amenzi, cat si in cazul dobanzilor.

- Guvernul a decis, joi, sa acorde o bonificatie de 10% contribuabililor care isi vor plati anticipat obligatiile fiscale. Fiscul va trimite decizii de impunere in doua transe, iar termenul pentru a beneficia de bonificatie depinde de momentul in care persoana va primi decizia de impunere.

- Proiectul de modificare a Codului Fiscal pus in dezbatere publica de Ministerul Finantelor Publice ridica din ce in ce mai multe intrebari. Si nu doar in randul companiilor emitente, ci si intre angajatori si acceptatori.

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) organizeaza duminica o noua extragere a bonurilor fiscale, la care participa bonurile emise in perioada 1 - 31 august, conform unui comunicat al institutiei.