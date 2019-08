Stiri pe aceeasi tema

- – IMM Invest Romania Ministerul Finanțelor Publice a elaborat normele metodologice de aplicare ale Programul de susținere a intreprinderilor mici și mijlocii – IMM Invest Romania. Programul incurajeaza și stimuleaza dezvoltarea IMM-urilor prin acordarea de facilitați de garantare de catre stat pentru…

- In data de 30 iulie 2019, la Craiova, s-a desfașurat seminarul de informare “ Soluții financiare de susținere a mediului antreprenorial“, organizat de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii, in parteneriat cu Banca Transilvania. In cadrul seminarului au fost…

- Compania americana Microsoft a acceptat sa achite 25 de milioane de dolari (22,29 milioane euro) pentru solutionarea unui litigiu cu Administratia SUA privind incalcarea reglementarilor anticoruptie in vederea obtinerii unor contracte in Ungaria.Comisia SUA pentru Garantii si Tranzactii financiare…

- ​Dupa Neversea, Ed Sheeran, Electric Castle, Bon Jovi și The Cure, evenimente care au adunat câteva sute de mii de oameni, sezonul festivalurilor continua cu Untold, AfterHills, George Enescu, concertul Metallica și alte zeci de astfel de evenimente, în toata țara. Analiștii unei companii…

- * Romania a importat, in primul trimestru al acestui an, tractoare in valoare de 171,065 milioane euro, in scadere cu 1% fata de perioada similara din 2018 (172,78 milioane euro), conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. * Ministerul Finantelor Publice va modifica schemele…

- O aplicatie de dating, lansata în 2007, care era cât pe ce sa fie scoasa din piata de cel mai mare competitor din aceasta zona, Tinder, a fost cumparata de o companie “colectionara” de aplicatii de dating, Spark Networks.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 300 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark cu o maturitate reziduala de 24 de luni, la un randament mediu de 3,64% pe an, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Valoarea…

- Bancile nu au participat vineri la sesiunea de oferte necompetitive aferenta licitatiei de joi, cand Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat 320 de milioane de lei, printr-o emisiune de obligatiuni de stat tip benchmark cu o maturitate reziduala de 148 de luni, la un randament mediu de 5,17%…