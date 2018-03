Ministerul de Externe si Spania Dancila i-a trimis o scrisoare lui Teodor Melescanu. Tema e veche de 28 de ani si o rezum. Trebuie reevaluati ambasadorii, consulii, personalul din misiunile diplomatice. De asemenea, Ministerul de externe este obligat sa investigheze ce (dez)avantaje economice a avut Romania de pe urma unor ambasadori si consuli pur decorativi. Acesti targoveti cu statut diplomatic […] Ministerul de Externe si Spania is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- MAE susține declarația F. Mogherini privind anexarea ilegala a Crimeei Militari rusi. Foto: wikipedia.org Data alegerilor din Federatia Rusa coincide cu cea a anexarii teritoriului ucrainean al Crimeei, care a avut loc în urma cu 4 ani, dupa ce presedintele pro-rus de la Kiev, Viktor…

- Teodor Meleșcanu spune ca nu este vorba despre o lista cu ambasadori care sa fie evaluați cu prioritate, ci se va face o analiza asupra activitații tuturor diplomaților romani. "Nu este vorba despre o lista de ambasadori, ci de o cerere pentru evaluarea activitații ambasadelor, care bineințeles…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca Liviu Dragnea este omul unui grup de interese Israel-Ungaria si probabil Rusia, care il finanteaza – inclusiv consultantii, vizitele externe – si care va primi tot gazul din Marea Neagra, Hidroelectrica, Aeroportul Otopeni, Transgaz. ”Dragnea acum e prins de o…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD, a anuntat luni ca asteapta de la ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, in cel mai scurt timp, o analiza din care sa rezulte ce avantaje a adus statului roman fiecare sef de misiune sau atasat comercial. El a precizat ca acest subiect va…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a afirmat, sambata, referindu-se la declaratiile de unificare intre Romania si Republica Moldova adoptate de mai multe autoritati locale din cele doua tari, ca acestea sunt "expresia unei dorinte” a celor care le-au semnat, dar ca nu au au valoare juridica,…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, i-a solicitat, sambata, ministrului de Externe sa faca, foarte rapid, o propunere pentru functia de ambasador al Romaniei in Israel. El a declarat, la Congresul extraordinar al PSD, ca "este inadmisibil sa stam mai mult de un…

- Eurodeputatul PNL, Daniel Buda, cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, care ”nu are capacitatea de a descifra mesajul ferm de la Bruxelles”, din raportul de tara al CE, unde ”se arata cu subiect si predicat care sunt problemele din Romania”, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a participat luni, 19 februarie 2018, la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei bulgare a Consiliului UE. Potrivit MAE, ministrul…

- "Vom avea actul normativ care va spune foarte clar ce trebuie sa faca fiecare contribuabil: o declaratie si o plata unica in timpul unui an. In primul rand, nu se va merge pe realizat, ci se va merge pe o suma estimata de cel care este vizat. Cei care au depus (Formularul 600 - n. r.) nu trebuie…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Meleșcanu, a avut astazi, 6 februarie 2018, convorbiri cu ministrul afacerilor externe și integrarii europene al Republicii Moldova, Tudor Ulianovschi, care efectueaza o vizita la București, la invitația șefului diplomației romane.Cu acest prilej, cei doi…

- Obiectivul strategic al Romaniei in relatiile cu Republica Moldova ramane integrarea europeana a statului vecin, aceasta fiind "singura optiune care poate sa aduca prosperitate, siguranta si libertate cetatenilor indiferent de varsta, etnie, de limba vorbita sau confesiunea religioasa" a declarat, marti,…

- Cooperarea romano-maghiara poate aduce un progres istoric in domeniul securitatii energetice a Ungariei, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu, seful diplomatiei romane. conform MTI.Partile…

- Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, si omologul sau ungar Peter Szijjarto au convenit, luni, in privinta dezvoltarii unei linii de cale ferata de mare viteza intre Cluj-Napoca si Budapesta, a anuntat ministrul ungar de Externe, relateaza agentia MTI.

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI. Potrivit…

- Prin vocea liderului formatiunii, reprezentantii Uniunii Salvati Romania isi manifesta nemultumirea fata de o recenta luare de pozitie a oficialului din fruntea Ministerului de Externe. “USR cere demisia imediata a ministrului de Externe, Teodor Melescanu! Romania nu e Polonia!”, se mentioneaza din…

- Dan Barna a scris vineri pe Facebook ca USR cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, argumentand ca acesta indeparteaza Romania de Uniunea Europeana, plasand tara noastra pe acelasi palier cu Polonia. Barna a mai scris ca afirmatia lui Melescanu potrivit careia "țara noastra respinge…

- USR cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, invocand declaratiile acestuia referitoare la faptul ca autoritatile de la Bruxelles ar conditiona finantarile europene pentru Romania de respectarea...

- Romania se afla intr-un dialog "destul de constructiv" cu oficialii Uniunii Europene pe tema legilor justitiei iar "explicatiile necesare" vor fi oferite atunci cand legile vor fi definitivate, a declarat joi, la Antena 3, ministrul de Externe, Teodor Melescanu.Citește și: Consiliul Concurenței…

- Exista un "consens national" de a nu accepta idei ce promoveaza, in componenta Uniunii Europene, conceptele de "nucleu dur" si "periferie" iar Romania nu este singura "in aceasta batalie", a declarat, joi seara, ministrul de Externe, Teodor Melescanu. Acesta a vorbit la Antena 3, pornind…

- Multe state membre ale Uniunii Europene au semnalat ca doresc sa evite un vot privind activarea articolului 7 al Tratatului de la Lisabona, iar Polonia va apara si alte tari UE din regiune, inclusiv Romania, daca va considera ca sunt tratate necorespunzator, a afirmat, joi, ministrul polonez de Externe,…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, joi, ca legarea fondurilor europene de statul de drept in Polonia si Romania ar constitui ”o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale Uniunii Europene”.

- Ministerul de Externe transmite ca apreciaza interventia presedintelui Comisiei Europene Jean-Claude Juncker prin care recunoaste capacitatea mecanismelor democratice si constitutionale din Romania de a lua propriile decizii, in acord cu valorile europene, creand premisele unui dialog echilibrat.

- Dan Barna, președintele USR, a spus despre guvernul Dancila ca este unul menit doar sa satisfaca susținatorii din partid ai liderului Liviu Dragnea. Așa se explica, spune președintele USR, numirile facute de PSD dar și faptul ca persoane nepregatite și controversate ajung sa conduca ministere. Dan Barna,…

- Romania sustine un acord de asociere Uniunea Europeana - San Marino, iar oficialii romani spera ca acest acord va fi definitivat in 2019, cand tara noastra va detine presedintia Consiliului Uniunii Europene, a declarat, vineri, ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu. Acesta a sustinut…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti, ca vizita premierului Japoniei Shinzo Abe in Romania este istorica, mentionand ca demisia prim-ministrului Mihai Tudose a facut imposibila, din punct de vedere protocolar, o intalnire la nivelul Guvernului. "Vizita premierului Japoniei este…

- "In legatura cu cele intamplate la Budapesta, o sa avem o discutie cu ambasadorul Ungariei, o discutie care va avea un punct foarte clar - intelegem drepturile tuturor oamenilor din tarile Uniunii Europene sa se exprime public, insa, in acelasi timp, vom solicita adoptarea unor masuri de securitate…

- Teodor Melescanu urmeaza sa aiba o discutie cu reprezentantul Diplomatiei ungare, pe fondul episodului aparut, recent, la sediul Ambasadei Romaniei la Budapesta, cand cativa activisti maghiari au pus peste emblema institutiei steagul secuiesc. De altfel, pana sa afle explicatiile ambasadorului ungar,…

- In acest context, vor fi solicitate masuri de securitate sporite la sediul misiunii diplomatice romane, a declarat, luni, ministrul Teodor Melescanu. 'In legatura cu cele intamplate la Budapesta, o sa avem o discutie cu ambasadorul Ungariei, o discutie care va avea un punct foarte clar -…

- Recentele remarci al premierului roman Mihai Tudose cu privire la eforturile de autonomie ale etnicilor maghiari sunt "complet inacceptabile si incompatibile cu valorile europene si cu secolul al XXI-lea", a declarat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI.Ambasadorul…

- Ambasadorul Romaniei a fost convocat la Ministerul ungar de Externe pentru a oferi explicatii in legatura cu declaratiile premierului Mihai Tudose, care s-a pronuntat impotriva oricarui dialog privind autonomia, anunta ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto. Recentele declaratii facute…

- Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, le-a solicitat ministrilor de Externe din Romania si Ucraina, Teodor Melescanu, respectiv Pavlo Klimkin, urgentarea procedurilor pentru constructia unei rute rutiere rapide pe ruta Cernauti – Suceava – Bucuresti. Gheorghe ...

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca in acest an vor fi redeschise doua puncte de trecere a frontierei dintre Romania si Ucraina. El a declarat, intr-o conferinta de presa, ca in 2018 vor deveni…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a participat, joi, la inaugurarea unei scoli romanesti in localitatea Iordanesti - raionul Hliboca din regiunea Cernauti, Ucraina, precizand ca Romania nu ii va uita niciodata pe cei care vorbesc si fac parte din etnia romaneasca.

- ”Eu nu am treaba cu ambasadele. Eu am transmis Ministerului Afacerilor Externe ceea ce este public - legile in romana si in engleza. Mai departe, corespondenta cu ambasadele, cu Bruxellesul si asa mai departe este treaba Ministerului de Externe. (...) Inteleg ca ei inca nu au primit. De ce sa persifleze…

- Ambasada Frantei anunta ca urmareste cu atentie evolutiile legate de reforma justitiei si dispune de propriile servicii de traducere, in contextul in care Florin Iordache a transmis joi textul tradus in limba engleza al celor trei legi care vizeaza domeniul Justitiei. „ Ambasada Frantei in Romania urmareste…

- Ministerul israelian de Externe a initiat contacte cu cel putin zece tari care au exprimat interesul de a muta ambasadele la Ierusalim, dupa exemplul SUA, afirma Tzipi Hotovely, adjunct al ministrului israelian de Externe, printre aceste state figurand, conform unor surse diplomatice, Romania.

- Coreea de Nord nu se afla în spatele atacului cibernetic WannaCry, a afirmat un purtator de cuvânt de la Ministerul nord-coreean de Externe. Aceasta declarație a fost facuta dupa ce SUA a acuzat Coreea de Nord ca ar fi resonsabila pentru cele întâmplate. ”Asa…