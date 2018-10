Stiri pe aceeasi tema

- S-a discutat, intr-o „atmosfera constructiva” și despre protocoalele pe care le ignora vicepreședintele Comisiei Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut marți, 2 octombrie, cu prilejul vizitei sale la Strasbourg, o intrevedere cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. La…

- Legea privind preluarea in retea a energiei generate de micii producatori poate fi aplicata rapid, intrucat nu este ajutor de stat, insa Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) trebuie sa elaboreze un mecanism de implementare pentru care ar trebui consultata Comisia Europeana, a declarat…

- Austria a propus joi folosirea fortelor armate ale Uniunii Europene pentru a sustine la frontiere actiunile de oprire a intrarii migrantilor clandestini in Europa, in contextul in care coalitia conservatoare de extrema dreapta doreste un control mai strict la granitele terestre si maritime ale UE.…

- Cea de-a doua zi a Reuniunii Anuale a Diplomatiei Romane a inclus doua sesiuni moderate de catre ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, dedicate mandatului Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, pe care tara noastra il va prelua in premiera in primul semestru al anului 2019.…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a trecut in revista, in cadrul sedintei saptamanale a Comitetului de Coordonare a Sistemului national de gestionare a Afacerilor Europene, evolutiile inregistrate in cadrul procesului de pregatire pentru exercitarea Presedintiei Consiliului…

- Comisia Europeana intentioneaza sa ofere cate 6.000 de euro pentru fiecare extracomunitar salvat din Marea Mediterana si acceptat de un stat membru al Uniunii Europene, un plan care va intensifica presiunile asupra Guvernului din Italia, care nu primeste imigranti, relateaza Financial Times, potrivit…

- Romania urmeaza sa preia, de la 1 ianuarie 2019, pentru șase luni, președinția Consiliului Uniunii Europene, iar țara noastra face parte din trio-ul de președinții care mai include Finlanda și Croația....