- Activitatea Sectiei consulare a Romaniei la Bruxelles se desfasoara in parametri normali, dupa alerta de antrax, iar acest eveniment nu a afectat integritatea si siguranta cetatenilor romani si a personalului diplomatic roman, informeaza Ministerul Afacerilor Externe, intr-un comunicat transmis vineri…

- Cu referire la alerta cu un plic suspect din imobilul in care isi desfasoara activitatea Sectia Consulara a Ambasadei Romaniei la Bruxelles, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari:In cursul zilei de 9 februarie 2018, reprezentantii unei societati comerciale care isi desfasoara activitatea…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Maldive ca, din cauza escaladarii situației politice, autoritațile locale au decretat stare de urgența , pentru 15 zile, cu efecte precum limitarea anumitor drepturi și servicii,…

- Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei in Republica India: +911126141663, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de…

- ALERTA. Cutremur in Romania in urma cu putin timp. Este cel mai mare inregistrat in acest an Doua cutremure au avut loc sambata dimineata, unul in regiunea seismica Vrancea, pe teritoriul judetului Buzau si, respectiv, iar celalalt in judetul Galati. Activitatea seismica in zona Vrancea este foarte…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri ca aniversarea actului istoric de la 24 ianuarie 1859 constituie un prilej de a rememora activitatea diplomatiei romanesti care a actionat pentru recunoasterea internationala a Unirii Principatelor Romane si pentru pregatirea momentului dobandirii…

- Colonelul Sebastian Gheorghe Cucos, comandantul Jandarmeriei Romane, a declarat luni seara ca misiunea de sambata din Capitala, unde a avut loc protestul, a fost un succes si ca agentul filmat in timp ce lovea participantii la manifestare nu este suspendat pana nu se demonstreaza vinovatia lui.

- Belgia si-a redus luni nivelul de alerta privind amenintarea terorista, precizând ca un atentat este mai putin probabil, la un an si zece luni dupa atacurile de la Bruxelles soldate cu 32 de morti, transmit cotidianul belgian La Derniere Heure si Reuters. Decizia a fost luata în urma evaluarii…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa se deplaseze in Ucraina ca, potrivit datelor transmise de Ministerul Sanatatii din Ucraina, in 2018 continua sa se inregistreze noi focare de rujeola (pojar). Potrivit Centrului de Sanatate Publica al Ministerului…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca fermierii din județul Karditsa au anunțat organizarea unei blocade cu tractoare și alte mașini agricole, la data de 22 ianuarie 2018, pe E65 - noua autostrada din Grecia…

- Condițiile meteorologice extreme au determinat izolarea completa a unui oraș din Romania. Autoritațile locale au dispus ca niciun autoturism, in afara celor care aparțin echipelor de intervenție sa nu iasa din oraș.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Olanda cu privire la emiterea de catre Institutul de Meteorologie local a unui cod portocaliu de vant puternic si furtuna pentru ziua de joi, 18 ianuarie 2018.In cursul diminetii si in prima…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca in Olanda, incepand cu luna februarie 2018, Inspectoratul Mediului Ambiant si de Transport olandez va aplica interdictia de a petrece perioada de odihna saptamanala normala de 45 de ore in vehicul, in baza Regulamentului (CE) nr. 561/2006.

- Aproximativ o suta de persoane participa, luni, la un nou flashmob in fata sediului PSD din Sibiu, manifestarea fiind organizata sub motto-ul ”Ce-ti doresc eu tie, dulce Romanie”. ”Politicieni cu coloana vertebrala”, ”Sa te insanatosesti” sau ”Justitie libera”, sunt doar cateva dintre mesajele transmise…

- Ministerul Afacerilor Externe a luat not de mesajele transmise de autoritile de la Budapesta în contextul convocrii ambasadorului român la Budapesta la data de 12 ianuarie a.c. i face urmtoarele precizriDeclaraiile fcute de Primministrul României atrag atenia asupra responsabilitii pe...

- Referitor la raportul prin care chestorul Catalin Ionița, directorul general al Direcției Generale Anticorupție, iși exprima acordul pentru a fi imputernicit in funcția de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliției Romane, facem urmatoarele precizari:EXCLUSIV…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Federatia Navala Panelena a anuntat declansarea unei greve de 24 de ore pentru ziua de vineri, 12 ianuarie 2018, si ca urmare, vapoarele vor ramane ancorate in toate porturile din…

- Dupa polemicile cu eventuala anulare a regimului liberalizat de vize pentru Moldova, Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene a tinut sa vina cu unele precizari. Astfel, Comisarul European pentru migrație, afaceri interne și cetațenie, a recunoscut eforturile țarilor Balcanilor de Vest și…

- MAE a precizat, sambata, ca in zilele de 24 și 25 decembrie 2017 este anunțata o greva generala a personalului de securitate din aeroporturile din Portugalia, autoritațile portugheze recomandand pasagerilor care au zboruri sa se prezinte mai devreme in aeroporturi, potrivit unui comunicat. Ministerul…

- Conducerea Spitalului a anunțat ca incepand de miercuri, 7 decembrie 2017, la Compartimentul Obstetrica – Ginecologie al spitalului va lucra doctorul specialist Mostafa Mahmoud Ismail. Doctorul Mostafa este nascut in data de 23 octombrie 1985, de origine egipteana, este casatorit și are un copil.…

- Informații suplimentare despre starea vremii se obțin de pe site-ul www.weather.bg, iar despre starea actuala a drumurilor din Bulgaria se pot obține din aplicația gratuita "LIMA" (doar in limba bulgara) www.lima.api.bg, de pe pagina de internet a Agenției "Infrastructura Rutiera" – www.api.bg și…

- Ce prevede proiectul depus de deputatul PSD Liviu Plesoianu. Forma adoptata in Senat poate fi consultata AICI Plenul Senatului a adoptat tacit, in data de 20 noiembrie, initiativa legislativa a social-democratilor Liviu Plesoianu si Serban Nicolae care schimba conditiile de functionare a ONG-urilor,…

- Primarul Dumitru Boroș le-a pus gȃnd rau intreprinzatorilor și așa puțini din Bȃrlad, pe care vrea sa-i oblige sa verse mai mulți bani la bugetul local. Potrivit unui proiectul de hotarȃre in lucru, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2018, afaceriștii…

- Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor, a anunțat in aceasta dimineața, faptul ca a primit o noua notificare prin Sistemul Rapid de Alerta pentru Alimente si Furaje, prin care Punctul National de Contact al Sistemului din Franta a informat oficial ca Romania nu se…

- MAE informeaza cetațenii romani care calatoresc sau tranziteaza Olanda cu privire la emiterea de catre Institutul olandez de Meteorologie a unei alerte de ninsori. Condițiile meteorologice vor afecta, intr-o prima etapa, regiunea de sud a Olandei, urmand ca, treptat, ninsorile sa se extinda in partea…

- Conditiile meteorologice vor afecta, intr-o prima etapa, regiunea de sud a Olandei, urmand ca, treptat, ninsorile sa se extinda in partea de nord a Olandei, iar in sud sa se transforme in ploaie. Stratul de zapada poate atinge intre 5 cm si 10 cm, chiar pana la 15 cm in nord, iar viteza vantului…

- Aeroportul Luton din Londra a fost inchis, din cauza vremii nefavorabile, astfel ca pasagerii imbarcati inclusiv spre destinatiile din Romania sunt nevoiti sa astepte. Peste 100 de romani blocati pe aeroportul Luton din Londra de sapte ore, dupa ce ninsoarea abundenta a dus la oprirea curselor, sustin…

- Criticul literar Bazil Popovici, fost ambasador și consul al Romaniei, este sceptic in ceea ce privește Timișoara – Capitala Europeana Culturala 2021, in ciuda unui prim feedback pozitiv venit de la Bruxelles, insoțit și de sugestii de imbunatațire ale programului. Cirkus Cirkor, printr-un spectacol…

- Ministerul Afacerilor Externe face precizari suplimentare cu privire la incendiul produs ieri, intr un imobil in care locuiau mai multi romani.Potrivit MAE, echipa consulara mobila din cadrul Consulatului General al Romaniei la Bonn s a deplasat in localitatea Bergkamen, la unul dintre locurile unde…

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu spune ca exista nemulțumiri in randul bugetarilor ca nu mai primesc bonuri de masa. Explica faptul ca, in realitate, bonurile de masa au fost inlocuite cu norma de hrana, care reprezinta valoarea unui salariu minim pe economie in cursul unui an. “Toți bugetarii vor…

- Ministerul Afacerilor Externe reamintește ca, incepand cu data de 1 decembrie 2017, de la orele 16.00 (ora Romaniei), cetațenii romani vor beneficia de posibilitatea de a calatori in Canada fara vize, pentru șederi de maxim 6 luni in scop turistic (inclusiv pentru vizitarea familiei / cunoștințelor…

- Norul de fum si de cenusa vulcanica se ridica la aproximativ 700 metri inaltime. Gradul de alerta este mentinut la nivelul III (atentionare). Aeroportul international Ngurah Rai din Denpasar este deschis. Zona de restrictie in jurul vulcanului este mentinuta la 6-7,5 km, precizeaza…

- APA CTTA anunța ca marți, 21 noiembrie, intrerupe furnizarea apei potabile in 16 localitați din Alba, pentru relocarea conductei DN1000 in zona Galda de Jos. ”In urma lucrarilor la autostrada Sebeș-Turda (tronson II), SC APA CTTA SA ALBA anunța ca in data de 21.11.2017, incepand cu ora 04.00, va…

- In interventia sa, ministrul delegat a subliniat eforturile intreprinse in ultimele luni in sensul democratizarii și transparentizarii accesului la informatiile de interes public, pe teme europene, urmarind cu prioritate creșterea gradului de conștientizare in societatea romaneasca cu privire la…

- In Capitala, din cele 421 de unitați de invațamant de stat, doar 43 au autorizație ISU, restul fiind in procedura de avizare, a declarat șeful IȘMB, Florin Lixandru, la finalul evenimentului dedicat prezentarii Raportului privind starea invațamantului din municipiului București pentru anul școlar…

- "Continuarea relaxarii fiscale și salariale in anul 2018 va pune in pericol nu numai incadrarea in criteriile de convergența nominala, ci și respectarea indicatorilor din tabloul de bord monitorizat de Comisia Europeana in cadrul Semestrului European. Daca in 2014 și 2015 Romania indeplinea 13 din…