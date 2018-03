Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, s-a aflat astazi intr-o vizita in județele din vestul țarii. Dupa ce la Timișoara a oferit detalii despre discuția avuta cu ambasadorul Rusiei la București in legatura cu expulzarea diplomatului rus, Meleșcanu a facut la Arad o afirmație dura despre relația…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, vineri, ca in Romania ”se simte o prezenta foarte solida” a spionajului rusesc. Ministrul a comentat si pozitia Ambasadei Rusiei la Bucuresti, care a calificat anuntul MAE privind expulzarea unui diplomat rus drept "manifestarea nebuniei…

- Teodor Melescanu, ministru de externe si secretar general al ALDE, afirma ca toate scandalurile din Justitie din ultima vreme "pun presiune" pe Parlament sa revada cadrul legistativ de functionare a institutiilor de forta, inclusiv propunerea din 2004 privind infiintarea unei agentii autonome in subordinea…

- Administratia Vladimir Putin va lua masuri simetrice de retorsiune impotriva tuturor tarilor care au expulzat diplomati rusi, a anuntat joi seara ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, citat de agentia de presa Tass. "Referitor la restul tarilor, vom furniza o reactie simetrica. Acest lucru…

- Dupa ce vizele pentru Canada au fost ridicate, primii cersetori de etnie roma au impanzit strazile oraselor, folosind o tactica „clasica”: se dau drept „refugiati” pentru a obtine azil politic. Chiar daca pentru aprobarea cererii de azil trece ceva timp, romii primesc 800 de dolari, ajutor social…

- In sedinta Senatului din 26 martie, senatorul PSD Constanta Stefan Mihu a adresat o intrebare premierului Romaniei, Viorica Dancila, lui Teodor Melescanu, ministrul Afacerilor Externe, si lui George Ivascu, ministrul Culturii si Identitatii Nationale, in care solicita informatii despre stadiul pregatirilor…

- Este foarte important ca Romania, in cadrul Uniunii Europene, sa dea "un semnal foarte clar de solidaritate cu Marea Britanie, mai ales in contextul discutiilor despre Brexit", in ceea ce priveste reactia la otravirea, pe teritoriul Regatului Unit, a fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, luni,…

- Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, a afirmat, sambata, la Galați, ca Romania nu este deocamdata pregatita sa treaca la moneda unica europeana, spunand ca abia in cinci ani economia țarii noastre va permite adoptarea Euro. “Este o disputa si daca consulti mediul academic si economic, inclusiv Banca…

- Perceptia Romaniei in Uniunea Europeana este, in mare masura, corecta, insa exista si stiri false care duc la o imagine negativa a tarii noastre, a declarat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu. "In lumea noastra de astazi, perceptia e mai puternica decat realitatea. Nimeni nu stie…

- Gestul premierului Viorica Dancila de a-i trimite o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, in legatura cu așa-numita „lista neagra” de la Bruxelles nu a trecut neobservat in politica din Romania. Fostul premier Adrian Nastase a comentat inițiativa prim-ministrului, vorbind despre…

- Dancila i-a trimis o scrisoare lui Teodor Melescanu. Tema e veche de 28 de ani si o rezum. Trebuie reevaluati ambasadorii, consulii, personalul din misiunile diplomatice. De asemenea, Ministerul de externe este obligat sa investigheze ce (dez)avantaje economice a avut Romania de pe urma unor ambasadori…

- Romania, alaturi de Suedia, sunt singurele tari din Europa cu potential natural in domeniu. Telurul a fost descoperit in Romania, in secolul al XVIII-lea , la mina Fata Baii de langa Zlatna. „Aici este o concentratie exceptionala de aur, argint, telur, deci telurururi de aur si argint cum nu se gaseste…

- In primele doua luni dupa ridicarea vizelor, 415 romani au cerut azil in Canada, potrivit unui raspuns oferit de Ministerul Imigrației, la o solicitare a cotidianului Libertatea. Spre comparație, pe toata durata anului 2016 au doar 120 de astfel de solicitari. Potrivit unor surse diplomatice, guvernul…

- Romania doreste sa contribuie activ la relansarea proiectului european, asumandu-si parte a acestui deziderat prin organizarea summitului european extraordinar de la Sibiu din 9 mai 2019, pe perioada detinerii Presedintiei Consiliului UE, a afirmat, joi, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu,…

- Comisia Europeana a lansat marti, 13 Martie, o noua initiativa, pentru a asigura o mobilitate echitabila pentru europeni. Autoritatea Europeana a Muncii isi propune sa sustina cetatenii, intreprinderile si administratiile nationale sa profite din plin de oportunitatile oferite de dreptul la libera circulatie…

- Complexul Energetic Hunedoara a beneficiat in anul 2015 de un ajutor de stat de salvare. Așa s-a numit inițial. Pentru ca nu a fost rambursat la timp, salvarea s-a transformat in restructurare. Comisia Europeana a aprobat in primavara anului 2015, acordarea unui ajutor de salvare Complexului Energetic…

- Comisia Europeana a deschis o ancheta aprofundata la nivelul Complexului Energetic Hunedoara. Oficialii europeni vor sa stabileasca daca ajutoarele de stat acordate Complexului Energetic Hunedoara sunt conforme cu reglementarile europene. “La 21 aprilie 2015, Comisia a aprobat un ajutor temporar…

- Ministerul de Externe, Teodor Melescanu, a afirmat sambata, la Ploiesti, ca declaratiile de unire a Romaniei cu Republica Moldova sunt 'expresia unei dorinte de a fi mai aproape', insa ele nu au o valoare juridica. "Din punctul meu de vedere, declaratiile privind unirea pe care…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, ii solicita ministrului de Externe, Teodor Melescanu, sa demisioneze din functie, pentru ca 'nu are capacitatea de a descifra' mesajele de la Bruxelles si pentru ca ramanerea acestuia in functie 'dauneaza grav intereselor Romaniei'. 'Teodor…

- Buda: Melescanu sa plece de la conducerea MAE, nu a descifrat bine mesajul de la Bruxelles Eurodeputatul clujean, Daniel Buda, cere demisia ministrului de Externe, Teodor Melescanu, care ”nu are capacitatea de a descifra mesajul ferm de la Bruxelles”, din raportul de tara al CE, unde ”se arata cu subiect…

- Europarlamentarul Daniel Buda considera ca reactia ministrului de Externe Teofor Melescanu la raportul Comisiei Europene este “una lipsita de simtul realitatii” si cere demisia demnitarului. Potrivit unui comunicat al parlamentarului roman, prin afirmațiile sale, Teodor Melescanu “demonstreaza ca nu…

- Romania a facut pasi foarte importanti, in cei 10 ani de participare la Uniunea Europeana, in ceea ce priveste Justitia si lupta impotriva coruptiei, considera ambasadorul Marii Britanii, Paul Brummell. Prezent, marti, la Cluj, unde a fost intrebat de jurnalisti ce crede despre ultimele evenimente…

- Mesajele pe care prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, le-a transmis la Bucuresti au fost "extrem de incurajatoare", vizita oficialului european fiind programata cu mult timp inainte, a declarat, vineri, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu. "Mesajele…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a spus ca "nu se pune in niciun caz" problema asemanarii situatiei din Polonia cu cea din Romania, a declarat vineri, la Digi24, ministrul de externe, Teodor Melescanu. "Frans Timmermans a spus ca nu se pune in niciun caz problema…

- Mesajele pe care prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, le-a transmis la Bucuresti au fost "extrem de incurajatoare", vizita oficialului european fiind programata cu mult timp inainte, a declarat, vineri, la Digi24, ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu."Mesajele…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a spus ca "nu se pune in niciun caz" problema asemanarii situatiei din Polonia cu cea din Romania, a declarat vineri, la Digi24, ministrul de externe, Teodor Melescanu. "Frans Timmermans a spus ca nu se pune in niciun caz problema asemanarii…

- Peste 200 de romani au cerut azil in Canada de la ridicarea vizelor in luna decembrie. In aceste condiții, presa canadiana scrie ca oficialii iau in calcul reintroducerea vizelor pentru cetațenii romani. Dupa ridicarea obligativitații vizei pentru cetațenii romani care doresc sa intre in Canada, peste…

- In cadrul vizitei de lucru pe care o efectueaza la Bucuresti in perioada 19-21 februarie, viceprim-ministrul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, a avut o intrevedere cu Teodor Melescanu, ministrul Afacerilor Externe al Romaniei. Oficialii au abordat aspecte prioritare privind cooperarea bilaterala…

- Rasturnare de situație in cazul vizelor pentru Canada! Desi obligativitatea vizelor pentru romani a fost ridicata la 1 decembrie anul trecut, oficialii de la Ottawa iau in calcul reintroducerea lor. Asta dupa ce numarul cererilor de azil a crescut foarte mult in ultimele doua luni si jumatate.Ridicarea…

- Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) solicita ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, „explicatii urgent” cu privire la gazoductul BRUA si la „intelegerile netransparente” cu Ungaria, se arata intr-un comunicat al CNMR, remis vineri AGERPRES

- O noua ședința a Guvernelor Republicii Moldova și României va avea loc în viitorul apropiat la Chișinau, a anunțat ministrul moldovean al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, aflat în prima sa vizita oficiala la București, scrie politics.md Reuniunea…

- Senatoarea liberala, vicepreședinta a Comisiei de Munca din Senat, a anticipat, inca din perioada dezbaterii Legii 153/2017, mistificarile pe care le ințeleg acum toți romanii, avand in fața fișa de plata lunara, așa numitul “fluturaș” pentru drepturile salariale ale lunii ianuarie In declarația…

- Urmare evenimentului „Deschiderea negocierilor de semnare a unui acord de liber schimb intre Uniunea Europeana, Noua Zeelanda și Australia”, ce a avut loc la data de 1 februarie 2018, firmele și experții participanți au semnalat urmatoarele elemente de interes, in cadrul negocierilor, care vor fi prezentate…

- Legarea fondurilor europene de "alte elemente” ar constitui "o incalcare grosolana” a principiilor Uniunii Europene, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, joi, intr-o conferinta de presa comuna de presa cu omologul sau polonez, Jacek Czaputowicz

- Teodor Melescanu, propus pentru portofoliul Afacerilor Externe in Cabinetul Dancila, a primit, luni, avizul comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului cu 14 voturi "pentru", 7 "impotriva". El a enumerat prioritatile ministerului, care "sunt cele inscrise in programul de guvernare", Melescanu…

- Romania va sprijini negocierile unui acord de asociere intre Uniunea Europeana si Republica San Marino, a spus ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, vineri, in urma discutiilor cu omologul Nicola Renzi, informeaza news.ro."Romania va sprijini avansarea evolutiilor in domeniul negocierii…

- Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, a declarat marti ca Romania este un partener crucial pentru Japonia, adaugand ca a convenit cu presedintele Klaus Iohannis ca intre cele doua tari sa existe o stransa cooperare pentru a „mentine si a consolida ordinea legii la nivel international”. Premierul Japoniei…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca in acest an vor fi redeschise doua puncte de trecere a frontierei dintre Romania si Ucraina. El a declarat, intr-o conferinta de presa, ca in 2018 vor deveni…

- Solutia celor doua state, in contextul conflictului israeliano-palestinian, a fost mentionata de catre ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, miercuri, la intrevederea cu grupul sefilor de misiune din statele arabe acreditati la Bucuresti, seful diplomatiei romane aratand si ca "una dintre…

- România si Statele Unite ale Americii trebuie sa continue sa urmareasca obiectivul transformarii Marii Negre dintr-o zona confruntationala într-un pol de stabilitate, "o regiune unde logica cooperarii si a predictibilitatii predomina, unde perspectivele economice se amelioreaza, iar…

- Bata Sky Imobiliare, companie in insolventa detinuta de Nelu Iordache, fostul proprietar al Blue Air, ar putea reintra in posesia activelor companiei aeriene dupa ce Tribunalul Ialomita a decis sa anuleze contractul de transfer al activelor Blue Air, la circa patru ani dupa ce tranzactia a fost…