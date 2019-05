Stiri pe aceeasi tema

- Teheranul va anunta miercuri ''actiuni reciproce'' la exact un an de la retragerea SUA din acordul international din 2015 privind programul nuclear iranian, a anuntat luni agentia de presa semioficiala iraniana ISNA, care a citat ''surse informate'', transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Republica…

- Iranul ar putea iesi din Tratatul Neproliferarii Nucleare (TNP), din cauza consolidarii sanctiunilor americane vizand sa sufoce exporturile de petrol iranian, a anuntat duminica ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif, relateaza Reuters, potrivit newss.ro.Donald Trump aplica, de cand…

- Seful Statului Major al armatei americane, generalul Kenneth McKenzie, a declarat sâmbata ca SUA vor desfasura toate resursele necesare pentru a contracara orice actiune periculoasa a Iranului, transmite canalul Sky News Arabia, citat de Reuters și Agerpres."Vom continua sa întindem…

- Ministrul iranian al afacerilor externe Mohammad Javad Zarif i-a cerut luni presedintelui tarii sa plaseze fortele americane care opereaza in Orientul Mijlociu, in Asia Centrala si in Cornul Africii pe lista gruparilor considerate teroriste de catre Iran, informeaza AFP. Zarif i-a scris…

- Guvernul iranian, care mentine relatii stranse atat cu India cat si cu Pakistanul, s-a oferit sa medieze conflictul intre cele doua state, carora le-a cerut "moderatie" si inceperea unui dialog, transmite EFE, potrivit Agerpres. Seful diplomatiei iraniene, Mohammad Javad Zarif, a anuntat ca…

- Ministerul de Externe iranian a reiterat marti ca presedintele Hassan Rouhani nu a acceptat demisia ministrului de externe Mohammad Javad Zarif, respingand informatii aparute in mass-media, relateaza Reuters. "Toate interpretarile si analizele din jurul motivelor aflate in spatele demisiei ministrului…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a avertizat luni guvernul țarii sale sa nu se lase inșelat de semnatarii europeni ai acordului nuclear cu marile puteri, care este acum amenințat dupa retragerea SUA, relateaza Reuters preluata de mediafax. Principali aliați europeni ai…

- Statele Unite ale Americii (SUA) sprijina "dictatori, calai si extremisti" in Orientul Mijlociu, a acuzat miercuri ministrul de externe al Iranului, Javad Zarif, intr-o postare pe contul sau de Twitter, ca raspuns la discursul presedintelui american Donald Trump privind Starea Uniunii, informeaza…