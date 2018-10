Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a cerut luni clarificarea urgenta a circumstantelor mortii jurnalistului Jamal Khashoggi dupa ce Arabia Saudita a afirmat ca nu cunoaste detalii ale modului in care jurnalistul saudit a fost asasinat, relateaza Reuters. 'Este nevoie urgenta de clarificari dincolo de…

- Germania a anunțat primele reacții fața de Arabia Saudita, dupa uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi. Cancelarul german Angela Merkel a condamnat crima si a cerut regatului Arabiei Saudite sa ofere urgent clarificari in ceea ce priveste incidentul. Ministrul de Externe al Germaniei, Heiko Maas, a…

- Cancelarul german Angela Merkel a transmis ca va opri exporturile de armament catre Arabia Saudita, in contextul uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza Associated Press. „Sunt de acord cu cei care spun ca deja limitatele exporturi…

- Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir, a declarat duminica, intr-un interviu acordat postului de televiziune Fox News, ca uciderea jurnalistului disident Jamal Khashoggi in interiorul consulatului saudit in Istanbul a fost "o greseala imensa si grava" si a promis familiei ziaristului…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca autoritațile se apropie de aflarea motivului dispariției jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut dupa ce a intrat in sediul consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.„Trebuie sa…

- Arabia Saudita a dat unda verde pentru perchezitionarea consulatului sau de la Istanbul de catre serviciile de securitate turce in cadrul anchetei privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a anuntat marti diplomatia turca, relateaza AFP. "Autoritatile saudite au anuntat ca sunt gata sa…

- Inainte de a ajunge la intrevederea cu cancelarul german Angela Merkel, Vladimir Putin va merge la nunta ministrului austriac de Externe, Karin Kneissl.El pregatit un cadou inedit pentru mireasa: va veni la ceremonie cu un cor al cazacilor din Kubani, format din 10 solisti.