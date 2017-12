Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a catalogat drept terorist pe omologul sau sirian, Bashar al-Assad, adaugind ca procesul de pace in Siria nu poate continua atit timp cit acesta ramine liderul regimului de la Damasc, informeaza agentia de stiri Reuters. Ministerul de Externe de la Damasc a reactionat…

- Aproximativ 400.000 de oameni din Ghouta de Est sunt asediati de fortele loiale presedintelui Bashar al-Assad, iar Natiunile Unite au cerut guvernului sirian sa permita evacuarea a circa 500 de pacienti, care altfel vor muri, in lipsa unei asistente medicale de urgenta, potrivit Agerpres. Citeste…

- Evacuarile medicale au inceput intr-o suburbie a capitalei Siriei, Damasc, controlata de rebelii sirieni, a anuntat Crucea Rosie citata de BBCNews. Intr-un tweet, acesta a spus ca pacientii "critici" au fost mutati din zona Ghouta de Est in capitala.

- Evacuari medicale din enclava Ghouta de Est, din apropiere de Damasc, controlata de rebelii sirieni, au inceput, a anuntat miercuri, fara sa dea detalii, pe contul sau de Twitter, Comitetul International al Crucii Rosii in Siria, transmite Reuters. Tonight the @SYRedCrescent with @ICRC…

- Zeci de grupari ale insurgentilor sirieni au respins apelul Moscovei in vederea organizarii unui summit de pace luna viitoare, impreuna cu reprezentanti ai regimului de la Damasc, in Rusia, informeaza AFP. Rusia si Iran – aliatii cu greutate ai presedintelui Bashar al-Assad – si Turcia, care ii sustine…

- Rusia, Turcia si Iranul au propus vineri, la finalul negocierilor de la Astana, o reuniune a regimului sirian si rebelilor, la sfarsitul lui ianuarie, in statiunea balneara rusa Soci, in vederea unei avansari catre o solutie politica, relateaza AFP.La o saptamana dupa esecul reuniunii de la…

- Cancelarul Angela Merkel a salutat luni eliberarea conditionata a jurnalistei si traducatoarei germane Mesale Tolu dintr-o inchisoare din Turcia, dar a subliniat ca ''nu este o veste complet buna intrucat ea nu are permisiunea de a parasi tara, iar procesul sau este inca in desfasurare'', transmite…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni retragerea celei mai mari parti a contingentului militar rus din Siria, in cursul unei vizite-surpriza la baza de la Hmeimim, potrivit Interfax, scrie AFP, potrivit News.ro . ”In aproape doi ani, fortele armate ruse, in colaborare cu armata siriana, i-au…

- "Condamnam anuntul iresponsabil al Administratiei SUA privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului si privind mutarea Ambasadei SUA la Ierusalim", anunta Ministerul turc de Externe. "Cerem Administratiei SUA sa reconsidere aceasta decizie eronata care risca sa aiba rezultate…

- Ajuns la putere in 2000, intr-o tara cu o putere instabila si o economie care se clatina, Putin este laudat de multi dintre concetatenii sai pentru ca a fost omul stabilitatii si al unei noi prosperitati, multumita unei adevarate mane, de pe urma petrolului, timp de mai multi ani. ”Rusia va…

- Ministerul de Externe iranian a respins miercuri acuzațiile SUA potrivit carora Republica Islamica are un rol destabilizator in regiune, au anunțat media de stat iraniene, relateaza Reuters. Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat marți ca Iranul comite ''acțiuni…

- "Libanul va supravietui sau va prospera doar daca va dezarma Hezbollah. Atata timp cat aveti o militie armata, nu veti avea pace in Liban. Situatia din Liban este tragica. Din 1979, iranienii au scapat literalmente cu crime in regiunea noastra (Orientul Mijlociu), iar acest lucru trebuie sa inceteze",…

- Guvernul sirian a acceptat propunerea Rusiei de incetare a focului in Ghouta de Est, zona controlata de rebeli situata in apropiere de Damasc, unde deja a fost instituit un 'acord de dezescaladare', a anuntat marti emisarul special al ONU, Staffan de Mistura, relateaza AFP si Reuters. 'Tocmai am…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise luni in noi bombardamente ale regimului sirian vizand Ghouta de Est, o regiune rebela situata in apropiere de Damasc in care a fost instaurata o zona de ”dezescaladare”, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), relateaza AFP. Asediata din…

- Legaturi tot mai strânse între doua „butoaie cu pulbere” ale scenei politice mondiale actuale: Coreea de Nord și Siria, relateaza CNBC, citând Reuters, scrie digi24.ro Deși nu este atât de mediatizata precum relația cu China, latura diplomatica siriano-coreeana…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a informat marti pe omologul sau american Donald Trump despre rezultatele discutiei pe care a avut-o in urma cu o zi cu liderul sirian Bashar al-Assad, in care acesta s-a pronuntat pentru alegeri parlamentare si prezidentiale, anunta Kremlinul, citat de AFP.

- Liderul de la Kremlin a laudat ieri, inaintea unui summit cu Iranul si Turcia pe problema siriana, ”succesul militar” al presedintelui Bashar al-Assad, pe care l-a primit la Soci, apreciind ca razboiul dus de Damasc si armata rusa in Siria ”a ajuns la final”. ”Peste 98% din teritoriul sirian se afla…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit cu omologul sau sirian, Bashar al-Assad, in Rusia, la Soci, in cadrul unei vizite de lucru a liderului de la damasc. Procesul politic din Siria si lupta impotriva terorismului au fost in centrul discutiilor.

- Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit luni seara cu președintele sirian Bashar al-Assad în stațiunea Soci, în sud-vestul Rusiei, cu doua zile înaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anunțat marți Kremlinul, relateaza AFP și Reuters.…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a confirmat participarea in cadrul intalnirii de luni cu omologul sau rus Vladimir Putin, a precizat un consilier prezidential, sub protectia anonimatului. Liderii de la Ankara, Moscova si Teheran vor discuta despre evolutiile din Siria si despre conflictele…

- Trei raiduri aeriene asupra unei piețe din orașul Atarib, nordul Siriei, la o ora de vârf, s-au soldat cu 61 de morți. Bombardamentul a fost atribuit rușilor pentru ca a fost efectuat cu avioane rusești și oricum, aviația lui Bashar al-Assad nu executa niciun atac neaprobat de ruși.…

- Președintele francez vrea ca, prin sprijinul Moscovei, ''accesul umanitar sa fie garantat și efectiv in cel mai scurt timp, in special in Ghouta de Est, unde sute de mii de persoane sunt intr-o situație foarte grea'', a indicat președinția intr-un comunicat. Ghouta de Est este unul dintre…

- Un reporter sirian care lucra pentru o televiziune de opozitie a fost ucis duminica in provincia Damasc de un bombardament de artilerie al regimului, soldat cu alte zece victime, scrie Agerpres, citand AFP. Qays al-Qadi, in varsta de 20 de ani, lucra pentru Al-Jisr, un post de televiziune fondat in…

- Guvernul sirian al lui Bashar al-Assad este vinovat de atacul chimic din aprilie asupra unei localitati detinuta de catre opozitie, Khan Sheikhoun, in urma caruia au murit cel putin 70 de persoane, potrivit unui raport al Consiliului de Securitate ONU.

- O înțelegere între Washington și Moscova a facut posibila cedarea regiunii petroliere Kirkuk, Irak, aflata sub controlul kurzilor, pentru regiunea petroliera Raqqa, Siria. Numai ca în ambele regiuni, gestionarul va fi compania ruseasca Rosneft. În vremea mandatului…

- Ministerul de Externe turc a anuntat miercuri ca Ankara nu se va supune 'conditiilor' impuse de SUA pentru a solutiona problema suspendarii vizelor aparuta intre cele doua tari, relateaza Reuters. Totusi, purtatorul de cuvant al presedintelui Recep Tayyip Erdogan a avut un ton mai moderat, afirmand…

- Turcia este gata ''sa coopereze'' cu guvernul irakian pentru a-i alunga de pe teritoriul irakian pe membrii Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), organizatie clasata drept ''terorista'' de catre Ankara, a indicat luni Ministerul turc de Externe, citat de AFP, scrie agerpres.ro. ''Suntem…

- Autoritatile siriene au cerut, sambata, plecarea imediata a trupelor turce care au intrat in nord-vestul Siriei, apreciind ca prezenta lor reprezinta "o agresiune flagranta", informeaza Reuters. Ministerul sirian de Externe considera, intr-un comunicat dat publicitatii sambata, ca intarea…

- ”Analize ale unor esantioane colectate (de OIAC) se refera la alt eveniment care a avut loc in partea de nord a Siriei pe 30 martie anul acesta”, a declarat directorul general al OIAC Ahmet Uzumcu intr-un interviu pentru AFP. ”Rezultatele dovedesc existenta sarinului”, a adaugat el.Atacul…

- Agent neurotoxic sarin a fost folosit, la sfarsitul lunii martie, intr-o localitate situata in nord-vestul Siriei, a anuntat miercuri Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), relateaza AFP. Atacul a avut loc cu cinci zile inainte de atentatul sangeros de la Khan Sheikhun, cand peste 80…