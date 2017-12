Stiri pe aceeasi tema

- "Erdogan incearca din nou sa induca in eroare opinia publica din Turcia si sa se elibereze de crimele comise impotriva poporului sirian", a raspuns Ministerul de Externe din Siria.Presedintele Tayyip Erdogan l-a numit pe liderul sirian Bashar al-Assad un terorist, declarand ca discutiile…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a catalogat drept terorist pe omologul sau sirian, Bashar al-Assad, adaugind ca procesul de pace in Siria nu poate continua atit timp cit acesta ramine liderul regimului de la Damasc, informeaza agentia de stiri Reuters. Ministerul de Externe de la Damasc a reactionat…

- Ministerul palestinian de Externe l-a convocat pe reprezentantul României în regiune, dupa declarațiile facute de Liviu Dragnea care spunea ca ar trebui sa urmam exemplul SUA și sa mutam ambasada țarii noastre în Israel de la Tel Aviv la

- "Este bine ca (David) Britsch se intoarce acasa in Germania", a declarat ministrul de externe german Sigmar Gabriel intr-un comunicat. "Astfel se incheie luni de incertitudine si de asteptare", a adaugat el."Intr-adevar, decizii de genul acesta sunt cele care cresc speranta ca putem incerca…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson este asteptat vineri la Moscova, unde se va intilni cu omologul sau rus Serghei Lavrov. Despre asta a anuntat miercuri Ministerul de Externe rus, acesta fiind prima vizita a unui ministru britanic in ultimii cinci ani in capitala Rusiei, relateaza AFP. 'Discutiile…

- Cancelarul Angela Merkel a salutat luni eliberarea conditionata a jurnalistei si traducatoarei germane Mesale Tolu dintr-o inchisoare din Turcia, dar a subliniat ca ''nu este o veste complet buna intrucat ea nu are permisiunea de a parasi tara, iar procesul sau este inca in desfasurare'', transmite…

- Turcia intentioneaza sa-si deschida o ambasada in Ierusalimul de Est, a declarat duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, la cateva zile dupa ce lideri musulmani reuniti la un summit la Istanbul au cerut recunoasterea Ierusalimul de Est drept capitala unui stat palestinian, ca reactie la…

- Reforma constitutionala din Turcia, aprobata in aprilie prin intermediul unui referendum, a marcat nu doar anul 2017, ci probabil urmatorul deceniu in aceasta tara, care a cedat practic intreaga putere presedintelui sau, islamistul Recep Tayyip Erdogan. Modificarea constitutionala a fost impulsionata…

- Turcia va lansa o initiativa in cadrul Natiunilor Unite pentru a anula decizia SUA cu privire la recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, a anuntat, vineri, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Vom lucra pentru anularea…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a calificat duminica Israelul drept ''stat terorist'' care ''omoara copii'', adaugand ca ''va lupta prin toate mijloacele'' impotriva recunoasterii de catre SUA a Ierusalimului drept capitala statului evreu, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Palestina…

- Ministerul de Externe al Chinei a lansat, joi, un nou apel la calm privind criza nord-coeeana, sustinând ca razboiul nu este raspunsul pentru rezolvarea problemei, în contextul în care Serghei Lavrov a anuntat ca Phenianul este dispus sa poarte

- "Condamnam anuntul iresponsabil al Administratiei SUA privind recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului si privind mutarea Ambasadei SUA la Ierusalim", anunta Ministerul turc de Externe. "Cerem Administratiei SUA sa reconsidere aceasta decizie eronata care risca sa aiba rezultate…

- Ministerul de Externe turc a condamnat decizia SUA de a recunoaște orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, decizie calificata de Ankara ca iresponsabila, transmite Reuters, citeaza agerpres.ro.

- Administratia Recep Tayyip Erdogan a condamnat vehement, miercuri seara, decizia "iresponsabila" a presedintelui SUA, Donald Trump, de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, cerand Washingtonului sa revina asupra acestei hotarari. "Condamnam anuntul iresponsabil al…

- Procuratura din Turcia a ordonat vineri confiscarea bunurilor omului de afaceri turc de origine iraniana Reza Zarrab care, în cursul unui proces la New York, l-a implicat pe președintele Recep Tayyip Erdogan în încalcarea embargoului american impus Iranului. Procurorul…

- Liderul opoziției din Turcia, Kemal Kilicdaroglu, le-a acuzat marți pe unele rude ale președintelui Recep Tayyip Erdogan ca au transferat mai multe milioane de dolari in contul unei societați offshore, afirmand ca deține documente care pot dovedi aceste tranzacții, relateaza AFP. Kemal Kiliçdaroglu,…

- Drapelele vor ramane in berna in fața cladirilor oficiale pana luni seara, in Turcia și la reprezentanțele sale din strainatate, a anunțat biroul premierului turc intr-un comunicat, la trei zile dupa cel mai sangeros atentat din istoria recenta a Egiptului. Vineri, in jur de treizeci de oameni…

- Statele Unite ale Americii vor inceta aprovizionarea cu arme a militiei kurde YPG, potrivit ministrului de Externe din Turcia, Mevlut Cavusoglu, care a spus ca presedintele american Donald Trump a facut aceasta promisiune in timpul unei convorbiri telefonice cu omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan,…

- Autoritațile de la Ankara susțin ca "numarul doi" în ierarhia organizatorilor tentativei de lovitura de stat împotriva lui Erdogan, de anul trecut, se afla în Germania și au pregatit marți o cerere de extradare ce va fi transmisa Berlinului, a relatat agenția…

- Halterofilul turc Naim Suleymanoglu, campion olimpic în 1988, 1992 si 1996, un sportiv legendar în tara sa, a decedat vineri la vârsta de 50 ani într-un spital din Istanbul, relateaza agentia turca Anadolu. Supranumit ''Hercule de buzunar'', pentru…

- În doar doua saptamâni, Canada îsi va deschide granitele pentru cetatenii români. De la 1 decembrie, vizele vor fi eliminate pentru cei care vor sa stea peste ocean maximum șase luni. Ministerul de Externe de la Bucuresti a anuntat ca, pentru cei care vor sa ajunga…

- Presedintele conservator polonez, Andrzej Duda, a condamnat luni accentele nationaliste, xenofobe si antisemite ale unui mars spectaculos organizat sambata la Varsovia de extrema dreapta cu ocazia Zilei Independentei, transmite AFP. Imaginile acestei manifestatii la care au participat mai multe zeci…

- Ministrul a cerut o "inspectie spciala" cu privire la aceste presupuse practici, denuntate de catre doi fisti salariati ai ambasadei care au chemat statul german in justitia franceza sub acuzatia de "munca disimulata" si "concediere abuziva", a anuntat Ministerul german de Externe duminica intr-un comunicat…

- Surse din Ministerul de Externe ne-au confirmat ca a existat un dialog intre București și Comisia Europeana, nemulțumirile parții romane fiind exprimate in mod clar și tranșant intr-o scrisoare oficiala, transmisa pe canale diplomatice la cateva zile de la publicarea evaluarii Comisiei privind candidaturile…

- Cavusoglu a anunțat sambata pe contul sau de Twitter ca s-a intalnit cu Gabriel și ca ei au discutat "chestiuni dificile (și) așteptari reciproce".Mai mulți activiști pentru drepturile omului au fost eliberați din inchisoare la sfarșitul lunii octombrie, in așteptarea procesului, inclusiv…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a avut o "intalnire informala" cu omologul sau german Sigmar Gabriel sambata in sudul Turciei pentru a discuta "chestiuni dificile" la originea tensiunilor intre Ankara și Berlin, primul tete-a-tete dupa ce Turcia a eliberat luna trecuta…

- Ministerul rus de Externe l-a convocat vineri pe un reprezentant al ambasadei Austriei la Moscova in legatura cu refuzul autoritatilor de la Viena de a acorda vize unor jurnalisti din Crimeea pentru a participa la un eveniment organizat de Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE),…

- Turcia ar putea renunța la sistemul „all inclusive” pentru turiști In Turcia ar putea fi anulat sistemul „all inclusive” in statiunile turistice, o propunere in acest sens venind din partea unei confederații a comercianților și artizanilor. Autoritatile din Turcia ar putea sa anuleze sistemul…

- Coruperea unor functionari in strainatate de catre companii canadiene, pana in prezent tolerata in anumite situatii de autoritatile din Canada, va fi de acum inainte interzisa complet, a anuntat luni Ministerul de Externe canadian, informeaza AFP.Concret, guvernul canadian va elimina 'exceptia…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, au discutat telefonic, sâmbata, despre dezvoltarea cooperarii economice si despre situatia din Siria, a anuntat Kremlinul, relateaza site-ul agentiei Tass, potrivit Mediafax. "În timpul unui…

- Directia Nationala Anticoruptie informeaza publicul cu privire la existenta unor mesaje electronice pe care mai multi cetateni le au primit prin corespondenta de la o adresa falsa, cu denumirea anticoruptie pna.ro."Biroul de Informare si Relatii Publice este abilitat sa atentioneze ca astfel de mesaje…

- Ministerul de Externe turc a anuntat miercuri ca Ankara nu se va supune 'conditiilor' impuse de SUA pentru a solutiona problema suspendarii vizelor aparuta intre cele doua tari, relateaza Reuters. Totusi, purtatorul de cuvant al presedintelui Recep Tayyip Erdogan a avut un ton mai moderat, afirmand…

- Turcia este gata ''sa coopereze'' cu guvernul irakian pentru a-i alunga de pe teritoriul irakian pe membrii Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), organizatie clasata drept ''terorista'' de catre Ankara, a indicat luni Ministerul turc de Externe, citat de AFP, scrie agerpres.ro. ''Suntem…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat ca SUA și-au asumat riscul de a 'sacrifica' relațiile cu Turcia și l-a acuzat pe ambasadorul american la Ankara ca se afla la originea tensiunilor actuale dintre cele doua țari, transmite AFP.''O spun foarte clar: ambasadorul (american John…

- Autoritatile siriene au cerut, sambata, plecarea imediata a trupelor turcesti care au intrat in nord-vestul Siriei, apreciind ca prezenta lor reprezinta ''o agresiune flagranta'', informeaza Reuters.Ministerul sirian de Externe considera, intr-un comunicat dat publicitatii sambata, ca intarea…

- Autoritațile de la Damasc au cerut sambata ca trupele turcești care au intrat in nord-vestul Siriei sa plece imediat, considerand prezența lor drept ''o agresiune flagranta'', relateaza agenția Reuters. Ministerul sirian de Externe a afirmat, într-un comunicat difuzat de media de stat,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat joi ca Statele Unite isi asuma riscul sa "sacrifice" relatia cu Turcia, acuzandu-l pe ambasadorul american la Ankara ca se afla la originea acestor tensiuni, scrie AFP.

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca Turcia nu va permite existența unui coridor aflat sub controlul kurzilor, care s-ar intinde din Siria, de-a lungul graniței cu Turcia, pana la Marea Mediterana. In același timp, liderul turc a spus ca va evalua operațiunile armatei in regiunea Idlib…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, aflat miercuri in vizita la Teheran, a afirmat ca Ankara va intreprinde demersuri mai puternice ca raspuns la referendumul de saptamana trecuta din Kurdistanul irakian, dupa ce a luat deja unele masuri in coordonare cu guvernul central irakian si cu Iranul,…

- Ministrul de externe sarb Ivica Dacic a acuzat marți puterile mondiale de folosire a unor standarde duble prin refuzul de a accepta referendumul privind independența Cataloniei, dupa ce in 2008 ele au salutat separarea Kosovo de restul Serbiei.

- Turcia va impune noi sancțiuni nordului Irakului in legatura cu referendumul privind independența Kurdistanului irakian, a anunțat marți președintele turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza Reuters. 'Am impus câteva embargouri în nordul Irakului pentru moment, dar daca nu sunt rezultate,…

- "Am decis sa intrerupem procedura de acreditare. Ambasadorul va trebui sa paraseasca țara", a declarat ministrul italian de externe, Angelino Alfano, intr-un interviu publicat duminica de cotidianul La Repubblica, citat de Agerpres. 'Vrem sa facem Coreea de Nord sa ințeleaga ca izolarea este…

- Recep Tayyip Erdogan, presedintele Turciei, a transmis, joi, Washingtonului, ca e dispus sa faca un schimb intre Fethullah Gulen, predicatorul din Pennsylvania acuzat ca se afla in spatele puciului esuat din iunie 2016, si pastorul american Andrew Brunson, incarcerat in Turcia, transmite AFP conform…