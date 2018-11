Stiri pe aceeasi tema

- MAE a confirmat, miercuri pentru MEDIAFAX, ca un roman a murit intr-un accident maritim care s-a produs in provincia Sihanouk, Cambodgia, precizand ca ambasada Romaniei la Hanoi monitorizeaza cazul si este pregatita sa acorde asistenta consulara.

- Securitatea regiunii este amenintata de ”acte de agresiune si provocari” in urma incidentului armat fara precedent, in largul Crimeei, intre Ucraina si Rusia, denunta luni Ministerul moldovean de Externe, relateaza The Associated Press, informeaza News.ro.Chisinaul isi reitereaza, intr-un…

- Ministerul de Externe al Romaniei a anuntat, marti, ca autoritatile bulgare nu au informat pana in acest moment Bucurestiul in legatura cu retinerea unui cetatean roman in cazul uciderii jurnalistei bulgare Viktoria Marinova. „Ambasada Romaniei din Bulgaria urmareste cu atentie acest caz si s-a adresat…

- Ambasada Romaniei in Republica Bulgaria are in atenție cazul semnalat și a intreprins demersuri pe langa autoritațile locale, in vederea obținerii unor informații cu privire la identitatea și cetațenia persoanei in cauza, transmite Ministerul Afacerilor Externe."Pana la acest moment, misiunea…

- Autoritatile de la Moscova i-au convocat marti pe ambasadorii Elvetiei si Olandei pentru a denunta "acuzatiile nefondate", potrivit carora spioni rusi au pus la cale atacuri cibernetice impotriva unui laborator elvetian implicat in dosarul Skripal, precum si Agentia Mondiala Antidoping, relateaza…