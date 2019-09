Ministerul de Externe al Republicii Moldova si-a exprimat nedumerirea si indignarea fata de discursul rostit luni in reuniunea in plen a celei de-a 42-a sesiuni a Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU de reprezentantul regiunii separatiste transnistrene la Moscova, Leonid Manakov, informeaza marti Radio Chisinau.



In discursul sau, Manakov a invitat in mod direct comunitatea internationala sa recunoasca 'independenta Transnistriei ca subiect de drept international', se subliniaza intr-un comunicat al diplomatiei moldovene.



Ministerul de Externe de la Chisinau…