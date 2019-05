Stiri pe aceeasi tema

- Din 2 mai, Guvernul lanseaza numarul unic 1191 la care pot fi raportate incidente de securitate cibernetica, a anuntat miercuri ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu. Serviciul este destinat atat persoanelor fizice si juridice, cat si institutiilor publice din Romania.…

- Ministerul Comunicatiilor si ANCOM au anuntat noile masuri luate in vederea pregatirii licitatiei 5G. Cea de a 23-a editie a expo-conferintei nationale Ziua Comunicatiilor a reunit ieri, 3 aprilie 2019 peste 500 de specialisti din industria IT&C, dar si din alte sectoare interesate de impactul lansarii…

- Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor si Societatii Informationale, a lansat luni, 25 martie 2019, Initiativa MCSI „Romania Comunica“, in cadrul unui eveniment organizat in cooperare cu Institutul Aspen Romania in prezența reprezentanților industriei de profil, mediului academic, autoritaților…

- Ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, a lansat, luni, initiativa ''Romania Comunica'', un forum de dezbatere si proiectie strategica privind directia de urmat pentru Romania in adoptarea tehnologiei informatiei la nivel national, se arata intr-un…

- Diversificarea surselor de finantare, investitii in inovare si capacitarea talentelor de a ramane si de a inova in Europa sunt principalele provocari la care Uniunea Europeana trebuie sa raspunda cu solutii integrate, considera ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu.…

- "Chiar la Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale a fost depus un proiect pentru un portal de informatii integrate si de compatibilizare a tuturor bazelor de date, astfel incat anul 2021 sa ne prinda cu un sistem de date foarte clar care sa poata elabora cu multa exactitate si acuratete,…

- Romania va avea, pana in anul 2021, un portal de informatii integrate cu privire la situatia, la zi, a fiecarui contribuabil, a declarat, miercuri seara, la Romania TV, ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu, potrivit Agerpres. „Chiar la Ministerul Comunicatiilor si…

- Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale a gazduit, sub egida Președinției Romaniei la Consiliul UE, vineri, la București, la Palatul Parlamentului, Reuniunea informala a miniștrilor in domeniul comunicațiilor. Reuniunea informala a miniștrilor comunicațiilor din UE a avut ca obiectiv…