Ministerul Cercetarii si Inovarii organizeaza participarea Romaniei la cea de-a 47-a editie a Salonului International de Inventii de la Geneva - Elvetia, care are loc in perioada 10-14 aprilie. Potrivit unei informari publicate pe site-ul institutiei, selectia inventiilor participante in standul Romaniei, organizat sub egida Ministerului Cercetarii si Inovarii, a fost facuta de catre Comisia de Manifestari Stiintifice si Expozitionale a Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare, organism consultativ al ministerului. Tiparirea posterelor si transportul exponatelor si materialelor…