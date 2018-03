MINISTERUL care angajează 6.400 de oameni Ministerul isi propune sa angajeze, anul acesta, personal militar si pentru servicii auxiliare, multe din posturi fiind pentru medici. Mihai Fifor: "Suntem foarte multumiti ca am putut cu sprijinul parlamentului si cu sprijinul guvernului sa trecem memorandumul cu deblocarea a 6.400 de posturi pentru armata romana. Este un pas mare inainte dupa plecarea din sistem de anul trecut, din vara, cand am avut o usoara debalansare in cadrul armatei romane. Din aceste 6.400 de posturi, aproape 400 sunt pentru medici, 50 pentru psihologi." Citeste articolul mai departe pe money.ro…

