Secretarul britanic pentru inchisori, Rory Stewart, a declarat ca astfel de sentinte sunt "suficient de lungi incat sa te afecteze, dar nu suficient de lungi pentru a te vindeca".

Daca eliminarea sentintelor sub sase luni va fi aprobata, mii de prizonieri ar putea fi eliberati. Aproximativ 30.000 de infractori, inclusiv hoti, ar putea scapa de inchisoare in fiecare an.

Acuzatii ar putea primi sanctiuni comunitare, insa nicio forma alternativa de pedeapsa nu a fost confirmata inca.